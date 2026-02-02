¿Son reales los piercings de Chappell Roan en los Grammy 2026?

La aparición de Chappell Roan en los Grammy 2026 activó una de las conversaciones visuales más precisas de la noche. No por volumen, sino por una pregunta concreta que el look planteó desde el primer encuadre: ¿los piercings son reales o fueron parte del vestido? La respuesta importa menos por el morbo que por lo que revela sobre construcción, archivo y autoría en la moda contemporánea.

Chapell Roan, nominada a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por The Subway, eligió un vestido de Mugler en tono granate, inspirado directamente en uno de los diseños más debatidos de la alta costura de 1998 de Thierry Mugler. La referencia no fue decorativa ya que el vestido retomó la idea de una prenda etérea, casi suspendida, que desafía la gravedad y desplaza la atención hacia el cuerpo como estructura. En esta relectura, el punto de tensión estuvo en los falsos piercings que “sostienen” visualmente el tejido.

Los piercings no eran reales. Formaban parte del diseño del vestido con aplicaciones metálicas integradas a la prenda que crean la ilusión de anclaje directo sobre la piel. Es un recurso técnico y conceptual que Mugler ya había explorado en su archivo, donde la provocación nunca fue gratuita, sino una herramienta para hablar de poder, anatomía y control del gesto. En 2026, Chapell Roan recupera esa idea sin teatralizarla de más y el impacto está en la precisión, no en el shock.

El material transparente del vestido —ligero, fluido y deliberadamente expuesto— acentuó el efecto suspendido. No hay costuras evidentes que expliquen cómo se sostiene la pieza; la lógica es visual antes que funcional. Esa ambigüedad es parte del lenguaje Mugler y funciona aquí como una declaración donde el vestido no tapa ni exhibe, sino que propone una lectura.

Chappell Roan recuperó un diseño de la alta costura de 1998 de Thierry Mugler Getty images

El resto del look acompañó esa idea con coherencia. El cabello, en un rojo cobrizo intenso, cayó en ondas suaves y controladas, con flequillo corto que enmarcó el rostro sin robar protagonismo. El maquillaje reforzó el dramatismo con ojos ahumados y labios definidos, evitando cualquier acabado excesivamente pulido. En accesorios, Chapell Roan optó por joyería dorada de líneas orgánicas —collar y pendientes— que dialogaron con el tono granate y con el metal de los piercings falsos sin competir con ellos.

Un detalle clave fueron los tatuajes temporales que recorrieron torso y espalda. Lejos de parecer un añadido, funcionaron como una segunda piel gráfica que amplificó la idea de cuerpo intervenido. Motivos simétricos y trazos finos aportaron profundidad visual y reforzaron el carácter performativo del look, conectando moda, maquillaje y cuerpo en una misma narrativa.

Chappell Roan Grammy 2026 Getty images

Más que resolver una duda puntual, el vestido de Chappell Roan en los Grammy 2026 reabrió una conversación sobre cómo la moda puede citar su propio pasado sin caer en la nostalgia. Los piercings no eran reales, pero la referencia al pasado y la tradición de una casa como Mugler, sí.