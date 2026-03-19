Las manos que cosen: el documental que devuelve protagonismo a las costureras de Balenciaga

En la historia de la moda, hay nombres que eclipsan todo lo demás, pero Las manos que cosen propone mirar hacia otro lado: no al diseñador, sino a quienes hicieron posible su legado puntada a puntada. El documental recupera la memoria de las mujeres que trabajaron en los talleres de Cristóbal Balenciaga, trazando una narrativa que desplaza el foco hacia el oficio, la precisión y la disciplina que sostuvieron una de las casas más influyentes de la alta costura.

Dirigido por Itxaso Díaz e Igor Uria, este proyecto audiovisual se inscribe dentro de una investigación impulsada por el Museo Cristóbal Balenciaga. Su objetivo es claro: reconstruir un patrimonio inmaterial que durante décadas permaneció en segundo plano, a partir de testimonios, archivos y relatos personales de quienes vivieron el día a día en los salones de la maison, tanto en España como en Francia.

El documental no se limita a una mirada nostálgica. Funciona como un ejercicio de precisión histórica. Más de 2 mil personas trabajaron en la Casa Balenciaga entre 1917 y 1968, muchas de ellas mujeres que desempeñaron roles clave como modistas, oficialas, cortadoras o planchadoras. Su trabajo no solo materializaba las ideas del diseñador: definía el estándar técnico de una época en la que la alta costura se construía desde la excelencia artesanal.

Lo que emerge en pantalla es un mapa humano de la moda. Las entrevistas revelan dinámicas de taller, procesos de aprendizaje y una cultura laboral donde la exigencia era constante. Cada prenda implicaba horas de trabajo minucioso, una cadena de saberes transmitidos de generación en generación y una relación directa con la materia: telas, cortes y ajustes. Ese conocimiento, difícil de documentar en patrones o archivos, es precisamente lo que el documental busca preservar.

También hay una dimensión emocional. Muchas de las mujeres que participaron en el proyecto visitan hoy el museo en Getaria y reconocen en las piezas expuestas fragmentos de su propia historia. No es solo una revisión del pasado: es un acto de reconocimiento que llega décadas después.

Las manos que cosen Cortesía documental

En términos de discurso, Las manos que cosen dialoga con una conversación contemporánea sobre la autoría en la moda. Frente a la figura del genio creativo, el documental plantea una pregunta incómoda: ¿quién construye realmente el lujo? La respuesta no es abstracta. Está en esas manos expertas que cortaban, hilvanaban y perfeccionaban cada silueta hasta alcanzar el nivel de exigencia que definió a Balenciaga.

El resultado es un retrato que reconfigura la narrativa clásica de la alta costura donde hay trabajo, técnica y memoria. Y, sobre todo, una restitución: la de los nombres, los oficios y las historias que siempre estuvieron ahí, pero rara vez ocuparon el centro del relato.