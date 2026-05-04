Meryl Streep no asistirá a la Met Gala 2026

La ausencia de Meryl Streep en la Met Gala 2026 no es una sorpresa real si se mira con atención su historial. Su nombre puede generar expectativa cada vez que se acerca la fecha, pero hay un dato concreto que suele pasarse por alto ya que nunca ha asistido.

Esa distancia no es nueva ni responde a una circunstancia específica de este año. De acuerdo con declaraciones atribuidas a su equipo en el diario The Independent, Meryl Streep ha recibido invitaciones en distintas ocasiones, pero simplemente no conecta con el formato del evento. No hay ruptura, ni tensión, de hecho, la actriz tiene una amplia relación con el mundo de la moda y el Costume Institute Art, sin embargo, ha decidido mantenerse alejada de la gala más importante de la industria un año más.

La Met Gala funciona como un punto de validación cultural —donde diseñadores, celebridades y figuras de la industria se alinean bajo una narrativa común—, su ausencia se lee distinto. No como rechazo, sino como falta de interés en participar de esa dinámica.

Eso no significa que su entorno esté completamente ajeno. Según reportes de Page Six, sus hijas, Grace Gummer y Mamie Gummer, sí tienen previsto asistir este año. La diferencia no es generacional únicamente, sino también de contexto ya que sus trayectorias sí dialogan con ese circuito.

Al mismo tiempo, otra versión publicada por Daily Mail ha intentado explicar su ausencia desde otro ángulo, la posibilidad de que haya rechazado una invitación como copresidenta en un momento de ajustes dentro del esquema de patrocinadore, pero esa lectura no ha sido confirmada por la actriz ni por el Metropolitan Museum of Art, por lo que se mantiene como una versión aislada.

Meryl Streep no estará presente en la MET Gala 2026 Getty images

Lo que sí es visible es cómo su nombre sigue orbitando la conversación incluso sin estar presente. Parte de eso tiene que ver con el momento, el interés renovado alrededor de El Diablo viste a la moda y la posibilidad de ver de nuevo ese universo ha devuelto atención a su interpretación de Miranda Priestly y en una gala donde ese imaginario suele reaparecer —a través de invitados como Emily Blunt o Stanley Tucci—, su ausencia se vuelve más visible, pero no cambia el fondo. Meryl Streep no va a la Met Gala porque nunca ha sido parte de sus prioridades. Y, por ahora, no hay señales de que eso vaya a modificarse.