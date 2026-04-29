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La razón por la que Janet Jackson no aparece en Michael

La ausencia de Janet Jackson en el biopic de su hermano abre preguntas sobre decisiones creativas, tensiones familiares y el control de la propia imagen

Abril 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 35th Annual GRAMMY Awards

La razón por la que Janet Jackson no aparece en Michael

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

La película Michael —centrada en la vida de Michael Jackson reconstruye el entorno familiar que marcó sus primeros años y su ascenso a la fama. En pantalla aparecen figuras clave como sus hermanos mayores y sus padres, además de episodios vinculados a The Jackson 5, el grupo que lo lanzó al estrellato. Sin embargo, hay una ausencia que resulta imposible ignorar ya que Janet Jackson no forma parte del relato.

La decisión no responde a un descuido ni a una omisión menor. Janet Jackson, una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo, desarrolló su carrera en paralelo a la etapa que retrata la película. Con álbumes como Control y Rhythm Nation 1814, redefinió su identidad artística y consolidó un impacto propio dentro de la industria musical. Su trayectoria, además, incluye múltiples números uno, premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, lo que refuerza la relevancia de su ausencia.

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De acuerdo con declaraciones públicas realizadas durante la promoción del filme, la artista fue invitada a participar en el proyecto, pero optó por no involucrarse. Esta decisión también implicó que su imagen no pudiera ser utilizada en la producción. Su postura fue descrita como respetuosa y deliberada, sin entrar en detalles sobre los motivos.

Esa falta de explicación directa ha abierto distintas lecturas. Una de las más comentadas apunta a posibles diferencias con Jermaine Jackson, quien figura como productor ejecutivo del biopic. La película, además, está protagonizada por su hijo, lo que refuerza su papel dentro del proyecto.

En este contexto, también se ha mencionado la relación entre Jermaine Jackson y Randy Jackson, otro de los hermanos de la familia. A lo largo de los años se han documentado tensiones entre ambos, derivadas de conflictos personales que trascendieron al ámbito público. Janet Jackson, quien mantiene un vínculo cercano con Randy, podría haberse alineado con esa dinámica familiar, lo que ofrecería una posible explicación indirecta a su decisión.

A esto se suma un elemento menos visible pero igual de determinante: el control narrativo. Participar en un biopic implica ceder, en cierta medida, la representación de la propia historia. Para una figura con una carrera tan definida y autónoma como la de Janet Jackson, mantenerse al margen también puede interpretarse como una forma de preservar su propio relato.

La ausencia de Janet Jackson no es el único caso dentro de la película. Otras figuras relevantes vinculadas a la historia de Michael Jackson también quedaron fuera del montaje final por cuestiones legales o decisiones de producción. Esto sugiere que la biopic no busca ser un retrato exhaustivo, sino una versión específica de los hechos, construida desde ciertos enfoques.

Al final, lo que queda claro es que Michael no intenta abarcar todas las voces de la familia Jackson. La no participación de Janet introduce un vacío que no pasa desapercibido, pero también evidencia algo más amplio, y es que incluso dentro de una misma historia, no todos los protagonistas eligen ser representados de la misma manera.

Michael Jackson biopic
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