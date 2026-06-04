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La razón por la que Rosalía canceló sus conciertos en Miami y Orlando

Miles de asistentes esperaban el inicio de la nueva etapa de la gira en Florida, pero un anuncio de última hora cambió los planes

Junio 04, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La razón por la que Rosalía canceló su concierto en Miami

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La cancelación de un concierto suele venir acompañada de explicaciones inmediatas entre problemas técnicos, cuestiones logísticas o incluso condiciones climáticas forman parte de los motivos habituales cuando una presentación no puede realizarse según lo previsto. Por eso llamó especialmente la atención el mensaje difundido esta semana sobre la gira de Rosalía quien anunció la cancelación de sus conciertos programados para el 4, 6 y 8 de junio a través de una comunicación breve, pocas explicaciones y una decisión tomada a escasas horas del arranque de varios de los conciertos más esperados de su recorrido por Estados Unidos.

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La artista tenía programadas dos presentaciones en Miami y una más en Orlando como parte de la nueva etapa de su gira. Sin embargo, los tres espectáculos fueron aplazados de manera repentina, generando incertidumbre entre quienes ya contaban con boletos y planes de viaje para asistir a los eventos.

La información confirmada hasta ahora es limitada. La promotora Live Nation Florida informó que los conciertos fueron pospuestos debido a una emergencia familiar que requiere la atención inmediata de la cantante. Más allá de esa explicación, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la situación ni existe un comunicado posterior que amplíe la información.

La falta de datos concretos ha provocado numerosas especulaciones en redes sociales, pero ninguna de ellas ha sido respaldada oficialmente. Aunque los espectáculos no se realizarán en las fechas originales, tampoco han sido cancelados de manera definitiva, por lo que la organización aseguró que trabaja actualmente en una reprogramación que tampoco ha sido confirmada.

El aplazamiento afecta únicamente estos conciertos en Florida. Hasta ahora, el resto de los compromisos anunciados dentro de la gira continúan sin modificaciones. Esto significa que las presentaciones programadas en otras ciudades estadounidenses permanecen activas mientras el equipo de producción trabaja en una solución para Miami y Orlando.

Rosalia concierto Miami
Eurídice Aiymet Garavito García
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