Elton John vuelve a la Ciudad de México

Catorce años transforman por completo la relación entre un artista y su público. En ese tiempo cambian generaciones, plataformas de consumo musical y hasta la manera de vivir un concierto. Por eso, el regreso de Elton John a la Ciudad de México tras más de una década de ausencia trasciende el anuncio de dos presentaciones: representa el cierre de una historia compartida con un país que ha acompañado su trayectoria durante más de tres décadas. El músico ofrecerá dos conciertos de despedida los próximos 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio Banorte, marcando un reencuentro que muchos seguidores pensaban que ya no ocurriría.

Las despedidas musicales ocupan un lugar singular dentro de la industria del entretenimiento. Mientras muchas giras celebran un nuevo álbum o una etapa creativa, un concierto final concentra décadas de memoria colectiva. El público no compra únicamente un boleto para escuchar canciones; adquiere la posibilidad de presenciar el último capítulo de un artista cuya obra ha acompañado distintas etapas de su vida. Esa carga emocional explica por qué este tipo de espectáculos suele generar una demanda extraordinaria.

En el caso de Elton John, el vínculo con México tiene un peso particular. Su primera visita al país ocurrió hace 34 años, cuando presentó la gira The One con dos conciertos en el entonces Estadio Azteca. Más recientemente, en 2012, ofreció dos funciones junto al percusionista Ray Cooper en el Auditorio Nacional. Desde entonces, los seguidores mexicanos permanecieron sin una nueva oportunidad para verlo en vivo, una ausencia que terminó prolongándose debido a que la pandemia impidió que América Latina formara parte de su gira mundial de despedida.

Ese contexto explica por qué estas fechas no funcionan como una extensión de una gira pasada, sino como un regreso diseñado específicamente para México. De acuerdo con el comunicado oficial, el propio cantante expresó que la Ciudad de México “siempre ha ocupado un lugar especial” en su historia y reconoció la frustración que le provocó no haber podido despedirse del público latinoamericano cuando originalmente estaba previsto.

También resulta significativo el momento en el que ocurre este anuncio. La industria de los conciertos vive una etapa en la que las experiencias presenciales han adquirido un nuevo valor frente al consumo digital de música. Las plataformas de streaming permiten escuchar prácticamente cualquier catálogo desde casa, pero no pueden replicar la dimensión emocional de compartir un repertorio con miles de personas. Esa diferencia explica el éxito sostenido de las giras de legado, protagonizadas por artistas cuya influencia atraviesa generaciones.

Hablar de Elton John también implica dimensionar el alcance de una carrera difícil de igualar. El músico británico ha vendido más de 327 millones de discos, acumula más de cinco décadas de trayectoria y forma parte del exclusivo grupo de artistas que han conseguido un EGOT, al obtener premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony. A ello se suman reconocimientos como su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll y el título de caballero otorgado por la reina Isabel II por su contribución a la música y la filantropía.

Su influencia tampoco se limita al ámbito artístico. A través de la Elton John AIDS Foundation, el cantante ha contribuido a recaudar más de 600 millones de dólares destinados a programas de prevención y atención del VIH/SIDA, consolidando un legado que combina creación musical y compromiso social. Esa dimensión humanitaria explica por qué su despedida despierta interés incluso entre quienes no siguen de cerca su discografía.

Los conciertos también reflejan una transformación en la forma de comercializar los grandes espectáculos. Además de las localidades tradicionales, habrá paquetes VIP con experiencias adicionales, entre ellas acceso preferencial y la posibilidad de tomarse una fotografía junto al emblemático piano del artista.

¿Cuándo comprar los boletos para el concierto de Elton John?

Más que un asiento, la industria busca ofrecer recuerdos difíciles de replicar, una estrategia que responde al creciente interés por experiencias exclusivas dentro del entretenimiento en vivo.

La venta de boletos comenzará con una preventa Banorte el 13 y 14 de julio, seguida por la preventa para miembros de Rocket Club el 15 de julio. La venta general iniciará el 16 de julio, con precios que irán desde 990 hasta 16,000 pesos, más cargos por servicio.

Más allá de la expectativa por escuchar clásicos como Rocket Man, Tiny Dancer o Your Song, estas dos noches condensan algo menos frecuente: la oportunidad de despedir a uno de los compositores más influyentes de la música popular en el mismo país donde dejó algunos de sus recuerdos más significativos con el público latinoamericano. En una época marcada por reuniones inesperadas y giras que regresan una y otra vez, las despedidas auténticas conservan un valor excepcional. Precisamente por eso, el regreso de Elton John a la Ciudad de México ya ocupa un lugar entre los acontecimientos musicales más relevantes de 2026.