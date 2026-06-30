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Belleza

Magic nails: la tendencia de uñas con estrellas y destellos que convierte una manicura nude en algo especial

Pequeñas estrellas metálicas, constelaciones, lunas y destellos sutiles transforman las manicuras minimalistas en uno de los diseños más elegantes y versátiles del momento

Junio 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Magic nails: la tendencia de uñas con estrellas y destellos que convierte una manicura nude en algo especial

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Las tendencias de uñas suelen dividirse entre dos extremos: los diseños maximalistas cargados de aplicaciones y las manicuras completamente limpias. Sin embargo, una nueva propuesta encuentra el equilibrio entre ambos estilos. Las magic nails incorporan pequeños destellos inspirados en el cielo nocturno sin renunciar a la elegancia de una base neutra. El resultado es una manicura que llama la atención por los detalles y no por el exceso, una cualidad que explica por qué cada vez aparece con más frecuencia en redes sociales y salones de belleza.

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A diferencia de otros diseños que dependen del color o de grandes relieves, las magic nails parten de una base sencilla. Tonos como rosa lechoso, nude, beige o transparente sirven como lienzo para añadir estrellas, lunas, puntos metálicos, líneas doradas o pequeños efectos brillantes que evocan constelaciones. La decoración ocupa espacios estratégicos sobre las uñas, permitiendo que cada elemento destaque sin saturar el diseño.

Una de las mayores virtudes de esta tendencia es su versatilidad. Quienes prefieren una estética discreta pueden optar por una manicura en acabado natural con apenas dos o tres estrellas doradas distribuidas sobre cada mano. En cambio, quienes buscan un resultado más llamativo encuentran en los fondos azul marino, verde esmeralda o negro una oportunidad para recrear un auténtico cielo estrellado mediante pigmentos brillantes y detalles metálicos.

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Magic nails: la tendencia de uñas con estrellas y destellos que convierte una manicura nude en algo especial

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Los acabados cromados también encuentran un lugar dentro de esta tendencia. En lugar de cubrir toda la uña con efecto espejo, el brillo aparece únicamente en pequeñas aplicaciones con forma de estrella o en finas líneas doradas que aportan profundidad al diseño. Esa combinación permite conservar una apariencia refinada incluso cuando la manicura incorpora varios elementos decorativos.

La forma de las uñas también influye en el resultado. Las siluetas almendradas y ovaladas suelen potenciar la delicadeza de las estrellas, mientras que las uñas cortas demuestran que esta tendencia no depende del largo para funcionar. De hecho, una base nude con pequeños destellos metálicos puede adaptarse tanto a un entorno profesional como a ocasiones especiales sin perder sofisticación.

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Magic nails: la tendencia de uñas con estrellas y destellos que convierte una manicura nude en algo especial

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Otro aspecto interesante es la facilidad con la que las magic nails dialogan con otras tendencias actuales. La clásica manicura francesa puede incorporar diminutas estrellas cerca de la cutícula; los acabados glazed aceptan aplicaciones doradas sin perder su efecto perlado, y las uñas efecto jabón encuentran en los detalles metálicos un contraste sutil que mantiene intacta su estética limpia.

En cuanto a la paleta de color, los tonos neutros continúan siendo los favoritos porque permiten que los adornos se conviertan en protagonistas; sin embargo, durante los meses de otoño e invierno suelen ganar terreno las versiones en azul profundo, verde bosque, borgoña o negro brillante, donde las estrellas doradas adquieren un efecto mucho más dramático y elegante.

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Magic nails: la tendencia de uñas con estrellas y destellos que convierte una manicura nude en algo especial

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Más que una manicura temática, las magic nails representan una evolución del nail art minimalista. Conservan la sencillez que domina las tendencias actuales, pero incorporan pequeños elementos capaces de aportar personalidad sin convertir las uñas en el centro absoluto del look. Ese equilibrio entre delicadeza, brillo y versatilidad explica por qué este diseño empieza a consolidarse como una de las propuestas más interesantes para quienes buscan una manicura diferente, elegante y fácil de adaptar a cualquier temporada.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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