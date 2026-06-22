Ni polvos ni retoques constantes, el papel arroz es imprescindible para controlar el brillo en pieles grasas

La conversación sobre piel grasa suele girar en torno a limpiadores, sérums y tratamientos de larga duración, pero pocas veces se presta atención a lo que ocurre entre una rutina y otra. Es precisamente durante esas horas, cuando el sebo vuelve a hacerse visible sobre la frente, la nariz o el mentón, que muchas personas recurren a soluciones que terminan empeorando el problema. Añadir capas de polvo compacto una y otra vez puede dejar la piel saturada y el maquillaje con un aspecto pesado. Por eso, algunos de los productos más eficaces para controlar el brillo son también los más sencillos.

El llamado papel de arroz para el rostro, conocido también como papel absorbente o matificante, está diseñado para retirar el exceso de grasa superficial sin necesidad de agua ni productos adicionales. A diferencia de las toallitas limpiadoras, no elimina el maquillaje ni altera los tratamientos aplicados previamente. Su función consiste en absorber el sebo acumulado a lo largo del día, ayudando a que la piel recupere una apariencia más equilibrada.

Aunque se le conoce popularmente como papel de arroz, no todos los productos están fabricados exclusivamente con este ingrediente. Muchas marcas utilizan fibras vegetales, pulpa natural o materiales absorbentes similares que cumplen la función de captar la grasa sin irritar la piel.

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizarlo como si fuera una servilleta. Frotar el papel sobre el rostro puede desplazar la base de maquillaje, el corrector o el protector solar con color. La forma correcta de emplearlo es mucho más simple. Basta con colocar la lámina sobre las zonas con brillo y presionar suavemente durante unos segundos. El material absorberá el exceso de sebo sin necesidad de movimientos bruscos.

Papel de arroz para el rostro: qué hace realmente y cómo usarlo si tienes piel grasa Pexels

Las áreas donde suele resultar más útil son las que forman la llamada zona T: frente, nariz y barbilla. Sin embargo, las personas con piel particularmente grasa pueden utilizarlo también en mejillas o mandíbula cuando noten una producción excesiva de grasa.

Otro aspecto interesante es que estos papeles permiten identificar visualmente la cantidad de sebo acumulado. Tras su uso, la superficie suele volverse translúcida en las zonas donde absorbió grasa. Aunque este detalle puede parecer menor, ayuda a evitar los productos matificantes cuando la piel realmente no los necesita.

¿Puede sustituir una rutina de cuidado facial?

No. El papel absorbente controla temporalmente el brillo, pero no modifica la producción de grasa de la piel. Para abordar esa condición es necesario mantener una rutina adecuada que incluya limpieza suave, hidratación ligera y protección solar diaria.

Su principal ventaja está en la practicidad. Cabe en cualquier bolso, no requiere retoques complejos y permite refrescar el aspecto del rostro en cuestión de segundos. En épocas de calor, jornadas largas fuera de casa o eventos donde el maquillaje debe permanecer intacto durante horas, se convierte en una herramienta especialmente útil.

Papel de arroz para eliminar el brillo facial Pexels

Lejos de ser un producto nuevo, el papel de arroz lleva décadas formando parte de los neceseres de maquillaje. Sin embargo, su discreción ha hecho que muchas veces quede eclipsado por lanzamientos más llamativos. Hoy, cuando la tendencia apunta hacia acabados naturales y una piel que conserve su textura real, vuelve a cobrar sentido como una de las soluciones más simples para quienes buscan controlar el brillo sin sobrecargar el rostro.