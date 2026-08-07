Fashion Space: lo mejor del diseño mexicano se presentó en Intermoda 2026

Creada como una de las plataformas más importantes para el diseño de autor en Latinoamérica, Fashion Space reunió durante cuatro días a los diseñadores más destacados, marcas emergentes e instituciones académicas que impulsan la evolución de la moda nacional, dentro de la edición 85 de Intermoda , en Guadalajara.

Este evento mostró la diversidad, innovación y proyección internacional que hoy distingue al diseño hecho en México, consolidando a Intermoda como el principal punto de encuentro para la moda nacional.

Jesús de la Garsa abre Fashion Space con “Supernova” y consolida su proyección internacional

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Para la apertura, se eligió a Jesús de la Garsa, quien presentó la futurista propuesta llamada “Supernova”, y quien vive uno de los momentos más importantes de su carrera, pues recientemente fue seleccionado para presentar una colección durante el Festival de Cannes de la mano de Magnum, ¡fue el primer diseñador mexicano en hacerlo!

La presentación de la colección “Supernova” estuvo cuidada al milímetro, fue curada por Law Roach y tuvo por anfitriona a Heidi Klum. Su propuesta es un manifiesto sobre lo que debe ser la visión del lujo contemporáneo mexicano, gracias a una equilibrada fusión entre la alta costura y la artesanía.

Sobre la pasarela desfilaron siluetas sofisticadas, delicados motivos de mariposas bordados, luminosas aplicaciones y acabados elaborados de forma artesanal, un despliegue de maestría que creó un lazo invisible entre tradición e innovación y que, al mismo tiempo, logró rendir un merecido homenaje a los textiles mexicanos y su invaluable riqueza.

Para completar los looks de la colección Supernova se hizo una colaboración especial con la firma de calzado mexicano Dante, que es una de las propuestas de diseño en accesorios más importante del país. Esta alianza se mantendrá hasta septiembre, ¡cuando Jesús de la Garsa participe en Paris Fashion Week! Ahí, desde una de las plataformas más relevantes de la industria de la moda internacional, el diseñador presentará su próxima colección y mostrará el nivel del diseño mexicano.

Fashion Space celebra la evolución, diversidad y excelencia del diseño mexicano

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El muestrario de talento continuó con las colecciones de LC Design, PÊCHE, JOT Madrid, Casa Goñi, Ary Villa, Edith Martín, Hammam, ITESO y Jannette Klein. Así que sobre la pasarela de Fashion Space desfilaron siluetas con valiosos hilos conductores, algunos hacían homenaje a la artesanía, otros apostaban por la innovación y la sostenibilidad, unos jugaban con la experimentación y otros se comprometían con la formación de nuevos talentos.

Mención especial merece uno de nuestros favoritos: Carlos Pineda. El creador, originario de Colima, es un maestro en la aplicación de volantes y el uso de vibrantes estampados y esta ocasión, no fue la excepción. Por eso abundaron las siluetas fluidas, los estampados florales y de puntos, los colores vibrantes y sólidos. Carlos Pineda domina el lenguaje del romanticismo y la feminidad, y cada una de sus siluetas lo demuestra.

En el turno de la marca Almah Blanca, descubrimos la colección De vez en cuando. Una propuesta que celebra lo inesperado de la vida a través de prendas funcionales y atemporales, que lo mismo son funcionales en el trabajo que perfectas para llevar de viaje. Una propuesta mexicana realista que naturalmente se adapta al guardarropa de la mujer contemporánea, gracias a una curada selección de prendas elegantes y versátiles.

Por su parte, Paulina Luna ofreció una colección para mujer que estaba perfectamente estructurada. Destacaba la claridad de los trazos, la moderación en las proporciones y la intención de destacar. Los detalles decorativos tienen un sentido, más allá de ser un adorno. Se trata de una visión contemporánea de la alta moda, para mujeres que saben cómo llamar la atención a través del lujo silencioso, la riqueza de los textiles, la confección artesanal y las prendas con porte.

Como cereza del pastel: Macario Jiménez. Un momento para recordar. Sobre la pasarela se presentaron sublimes siluetas que fluían con delicadeza sobre el cuerpo, perfección hasta el más mínimo detalle. Detrás de cada prenda está la genialidad de un artista quien, por más de tres décadas, ha refinado un lenguaje propio: sofisticado, femenino y minimalista.

Edher Gin cierra Fashion Space con “Oro Vivo” rumbo a New York Fashion Week

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Para cerrar una jornada llena de creatividad e innovación se seleccionó a Edher Gin. Bajo la dirección creativa de Eduardo Hernández, la marca presentó la colección titulada “Oro Vivo”. Una fusión de dramatismo, glamour y experimentación.

Con siluetas para mujer y hombre, la colección recurrió a siluetas estructuradas, textiles dorados como oro líquido, aplicaciones artesanales y el sello de la casa: el uso de plumas. El resultado es una propuesta impactante y magnética, tan atractiva que ha sido vestida por celebridades internacionales de la industria de la moda, de la talla de la modelo Coco Rocha.

Cabe señalar, que tras Fashion Space, en Intermoda, Edher Gin se alista para un reto mayor: ¡desfilar en Nueva York Fashion Week! Y es que la casa de moda formará parte del programa ROOTS.

Fue así como la edición 85 de Intermoda reunió desde talento emergente hasta grandes maestros de la escena de la moda mexicana contemporánea, ¡y no solo eso! También demostró que el talento nacional está cruzando fronteras, llegando a plataformas consagradas para la industria, como Paris Fashion Week y Nueva York Fashion Week… ¡y va por más!