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Jung Kook estrena exclusivos looks de Balenciaga durante los conciertos de BTS en París

Cada uno de los cambios de vestuario fue creado especialmente para los conciertos en el Stade de France y reinterpretó piezas de las colecciones Fall 2026 y Spring 2027 para acompañar la narrativa del ARIRANG World Tour

Julio 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Jung Kook estrena exclusivos looks de Balenciaga durante los conciertos de BTS en París

Cortesía

Jung Kook convirtió el escenario del Stade de France en una extensión de la pasarela de Balenciaga. Durante los conciertos de BTS celebrados los días 17 y 18 de julio en París, el cantante estrenó una serie de looks desarrollados exclusivamente para esta etapa del ARIRANG World Tour, una colaboración que va más allá del vestuario escénico: cada conjunto fue concebido para acompañar los distintos actos del espectáculo y reinterpretar algunas de las propuestas más recientes de la maison francesa.

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Un vestuario creado para contar una historia

Las casas de lujo llevan décadas colaborando con músicos, pero pocas veces el diseño responde de manera tan directa a la estructura narrativa de un concierto. En esta ocasión, Balenciaga no recurrió a prendas de archivo ni adaptó diseños existentes para una aparición pública. El equipo creativo desarrolló versiones exclusivas inspiradas en las colecciones Fall 2026 y Spring 2027, integrándolas a los tres actos que conforman el espectáculo de BTS.

Ese planteamiento convierte la ropa en un recurso narrativo. Cada cambio de vestuario acompaña la evolución visual del concierto y ayuda a diferenciar el tono de cada bloque, reforzando la identidad artística de Jung Kook sin romper el lenguaje estético característico de la firma.

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Jung Kook estrena exclusivos looks de Balenciaga durante los conciertos de BTS en París

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Del cuero al denim: la evolución de cada acto

El primer acto estuvo dominado por una estética de inspiración motociclista. Jung Kook apareció con un conjunto de cuero negro formado por pantalones con múltiples cinturones, guantes moto con hebillas y una chaqueta de cuello alto decorada con los característicos remaches Le City, uno de los códigos más reconocibles de Balenciaga.

La segunda parte cambió completamente el registro. La silueta oversized, uno de los sellos históricos de la casa, tomó protagonismo mediante una chaqueta de mezclilla intervenida con aplicaciones metálicas, jeans de gran volumen y una camiseta gráfica. En la siguiente presentación, esa misma idea evolucionó hacia un conjunto de cuero negro con pantalones XXL, guantes largos y un top con capucha que incorporaba el número 10, una referencia a la histórica dirección parisina de Balenciaga en Avenue George V.

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Jung Kook estrena exclusivos looks de Balenciaga durante los conciertos de BTS en París

Cortesía

Cuando el merchandising también entra al universo del lujo

Uno de los detalles más interesantes llegó durante el acto final. En lugar de presentar un vestuario completamente nuevo, Balenciaga intervino el propio merchandise oficial del ARIRANG World Tour.
Una sudadera y una camiseta fueron transformadas mediante procesos de desgaste, lavado, serigrafía y aplicaciones textiles que integraban el nombre de Jung Kook, las iniciales del artista, el título del álbum, las ciudades europeas de la gira y referencias gráficas propias de la firma.
La decisión refleja un cambio que empieza a consolidarse dentro de la industria del lujo: el merchandising deja de entenderse como un simple recuerdo de concierto para convertirse en una pieza de diseño con identidad propia. La frontera entre la colección de pasarela y la ropa creada para una gira internacional resulta cada vez más difusa.

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Jung Kook estrena exclusivos looks de Balenciaga durante los conciertos de BTS en París

Cortesía

El escenario sustituye a la pasarela tradicional

Las giras mundiales reúnen audiencias que ninguna semana de la moda puede igualar. Solo en París, BTS actuó ante aproximadamente 92 mil asistentes por noche, una exposición global que convierte cada aparición sobre el escenario en un momento de enorme impacto cultural.
Para las casas de lujo, vestir a un artista ya no significa únicamente generar fotografías para la alfombra roja. Significa integrar sus códigos estéticos en un espectáculo visto por cientos de miles de personas en vivo y por millones más a través de redes sociales, retransmisiones y contenido generado por los propios fans.

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Jung Kook estrena exclusivos looks de Balenciaga durante los conciertos de BTS en París

Cortesía

Jung Kook y una nueva relación entre el pop y las casas de lujo

La alianza entre Jung Kook y Balenciaga ilustra cómo la moda de lujo está ampliando sus espacios de expresión. El concierto deja de ser únicamente un escenario musical para convertirse en un lugar donde las colecciones evolucionan, se reinterpretan y dialogan con la cultura pop en tiempo real.
Más que vestir a una de las figuras más influyentes del K-pop, Balenciaga utilizó el ARIRANG World Tour para demostrar que una colección puede seguir transformándose después de abandonar la pasarela. Y ese cambio dice tanto sobre el futuro del lujo como sobre el lugar que artistas como Jung Kook ocupan hoy dentro de la conversación global de la moda.

concierto París tour
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