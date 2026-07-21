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El fleco de Zendaya es la inspiración perfecta para las mujeres con rostro ovalado

Zendaya apuesta por un baby bang desfilado que favorece especialmente a los rostros ovalados y promete convertirse en una de las tendencias de cabello de 2026

Julio 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El fleco de Zendaya es la inspiración perfecta para las mujeres con rostro ovalado

Getty images

Zendaya volvió a captar todas las miradas durante la premiere de Spider-Man: Brand New Day en CDMX, pero esta vez no fue solo por su vestido. Su baby bang desfilado se convirtió en el verdadero protagonista del look y demostró por qué este tipo de fleco puede ser una de las mejores opciones para quienes tienen rostro ovalado.

Este corte, que se caracteriza por terminar por encima de las cejas y llevar un acabado ligero y texturizado, enmarca la mirada sin endurecer las facciones. A diferencia del fleco recto tradicional, los baby bangs desfilados aportan movimiento y un aire más sofisticado, lo que explica su regreso entre las principales tendencias de belleza de 2026.

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¿Por qué favorece tanto al rostro ovalado?

El rostro ovalado es considerado uno de los más equilibrados, ya que la frente y la mandíbula mantienen proporciones armoniosas, mientras que los pómulos suelen ser la parte más ancha del rostro. Esto permite experimentar con una mayor variedad de cortes de cabello sin alterar la simetría facial.
El fleco de Zendaya funciona especialmente bien porque acorta visualmente el largo del rostro y dirige la atención hacia los ojos. Además, al estar ligeramente desfilado, evita crear una línea demasiado rígida sobre la frente, lo que aporta un resultado mucho más natural y elegante.
El recogido con volumen en la coronilla también ayuda a equilibrar el conjunto, dejando que el flequillo sea el protagonista sin restar protagonismo a las facciones.

Así puedes pedir este fleco en el salón

Si te inspira el look de Zendaya, lo mejor es pedir un baby bang texturizado o fleco corto desfilado. La clave está en que no quede completamente recto ni demasiado grueso, sino con puntas ligeras que aporten movimiento y suavidad.
También es importante considerar el tipo de cabello. En melenas lisas resulta más fácil mantener su forma, mientras que en cabellos ondulados o rizados puede adaptarse respetando la textura natural para conseguir un acabado más desenfadado.

La tendencia de cabello que dominará 2026

Después de varias temporadas en las que el fleco cortina fue el favorito de las amantes de la belleza, los baby bangs regresan con una propuesta mucho más refinada. Zendaya demuestra que este corte puede ser elegante, moderno y sorprendentemente versátil cuando se adapta a la forma del rostro.
Si tienes un rostro ovalado y buscas un cambio de imagen que transforme tu look sin modificar el largo de tu melena, este fleco reúne todo lo necesario para convertirse en una de las apuestas más favorecedoras de la temporada.

Zendaya fleco
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