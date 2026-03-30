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El makeup primaveral que funciona mejor en rostros ovalados —y por qué tantas mexicanas lo prefieren

Piel ligera, rubor bien colocado y labios con vida: así se construye el maquillaje de primavera que mejor se adapta a rostros ovalados

Marzo 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El makeup primaveral que funciona mejor en rostros ovalados —y por qué tantas mexicanas lo prefieren

Cortesía Bottega Veneta

Hay algo que se repite con facilidad entre las mexicanas: rostros ovalados con proporciones suaves, pómulos presentes y líneas poco angulosas. Esa base hace que, cada primavera, ciertas decisiones de maquillaje se vuelvan casi intuitivas. No se trata de tendencias impuestas, sino de lo que realmente favorece bajo luz natural, calor moderado y rutinas más ligeras. El resultado es un maquillaje que prioriza frescura, piel visible y puntos estratégicos de color.

Piel ligera, pero bien trabajada

El primer ajuste ocurre en la base. En primavera, las mujeres con rostros ovalados suelen inclinarse por fórmulas ligeras —tintas, skin tints o bases acuosas— que unifican sin borrar la textura real de la piel. La lógica es simple: el equilibrio natural del rostro no necesita correcciones pesadas.

El corrector se concentra en zonas puntuales como ojeras o pequeños puntos enrojecidos evitando cubrir en exceso los laterales del rostro, donde la forma ya está bien definida.

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Rubor en el lugar correcto

Aquí está uno de los cambios más interesantes. En lugar de aplicar el rubor solo en la manzana de la mejilla, se difumina ligeramente hacia arriba, en dirección a la sien.
Este gesto eleva visualmente el rostro, mantiene la armonía sin acortar proporciones y evita que el rostro se vea más redondo de lo que es.

Los tonos que dominan en primavera entre las mexicanas suelen ser:

  • durazno cálido
  • rosa quemado
  • coral suave

Nada demasiado frío ni excesivamente saturado.

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Eiza González

Getty images

Iluminador: menos brillo, mejor colocado

En lugar de cubrir todo el pómulo, el iluminador se concentra en puntos pequeños:

  • parte alta del pómulo
  • lagrimal
  • arco de la ceja

La idea no es brillar, sino dar dimensión. En climas como el de la Ciudad de México, esto también ayuda a evitar que la piel se vea saturada con el paso de las horas.

Ojos definidos sin endurecer

Los rostros ovalados permiten jugar, pero en primavera se repite una preferencia clara: definición suave que puedes lograr con sombras en tonos tierra, durazno o café claro, acompañado de delineados difuminados (no gráficos ni muy rígidos) y rimel que alargue, no que apelmace. El objetivo no es intensificar demasiado, sino acompañar la estructura del rostro.

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Labios con color vivo, pero sin exceso

Aquí aparece el contraste más evidente de la temporada. Mientras la piel se mantiene ligera, los labios toman protagonismo con tintes cereza, rosas cálidos y gloss con colores ligeros. Los acabados jugosos funcionan mejor que los mates pesados en esta época, especialmente porque equilibran la frescura del resto del maquillaje.

Contorno: casi imperceptible

En rostros ovalados, el contouring agresivo pierde sentido. En su lugar usa bronzer suave ya que difumina sin líneas marcadas y se integra con el rubor, esto mantiene la forma natural sin endurecerla.

Por qué este maquillaje funciona tan bien entre las mexicanas

Más allá de tendencias, este estilo responde a tres factores muy concretos:

  • Luz intensa: favorece acabados ligeros y evita acumulación de producto
  • Clima variable: pide fórmulas más flexibles y duraderas
  • Rasgos equilibrados: no requieren correcciones estructurales fuertes.
Eiza González makeup rostro perfecto
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