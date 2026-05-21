El rubio platinado de Felix cambia por completo cómo se lleva el pelo unisex en 2026

Lo que hace que el pelo de Felix funcione no es únicamente el color. De hecho, un rubio tan claro podría verse artificial o demasiado agresivo si estuviera acompañado de un corte excesivamente pulido. Aquí ocurre lo contrario. El cabello mantiene textura, capas irregulares y raíces ligeramente oscuras que rompen la sensación de perfección extrema. Eso convierte el look en algo mucho más fácil de adaptar fuera del contexto editorial o idol.

El cantante apareció durante el desfile de la colección cruise 2027 de Louis Vuitton con un rubio platinado frío casi mantequilla blanca, pero trabajado desde una estética mucho más relajada que los blondes compactos que dominaron hace algunos años. La clave está en que el tono no intenta verse impecable todo el tiempo. Hay contraste entre raíces, medios y puntas, algo que aporta profundidad y evita el efecto casco que suele endurecer el rostro en decoloraciones tan claras.

También influye muchísimo el corte. Felix lleva una especie de mullet suave con capas largas alrededor de la nuca y mechones delanteros más ligeros. Esa estructura hace que el pelo se mueva constantemente y evita que el rubio robe toda la atención. En lugar de verse como un color aislado, el cabello funciona como parte de toda la imagen: piel limpia, cejas claras, sastrería negra y accesorios mínimos.

Ahí es donde aparece la conversación sobre el rubio unisex en 2026. El tono ya no se está llevando desde códigos hiper masculinos o hiper femeninos. Ahora se mueve en un terreno mucho más flexible donde importa más la textura del cabello y la armonía con las facciones que la idea tradicional de género alrededor del color.

En el caso de Felix, el styling evita por completo el dramatismo rockero que normalmente acompañaba al platino. No hay spikes, exceso de volumen ni acabados encerados. El cabello cae de forma natural, ligeramente separado en el centro, con una textura casi húmeda que suaviza muchísimo el resultado final.

Además, el rubio funciona especialmente bien con su contraste natural de ojos oscuros y piel clara. Esa combinación permite que el color se vea luminoso sin perder definición facial. Cuando un platino elimina demasiado contraste, el rostro puede verse apagado o cansado. Aquí las cejas conservan suficiente profundidad para mantener equilibrio visual.

Otro detalle importante es cómo este tipo de rubio conversa con la moda actual. La ropa negra estructurada hace que el cabello destaque todavía más, pero sin convertirlo en disfraz futurista. Incluso el peinado tiene algo muy noventero y minimalista, lejos de los acabados ultra producidos que dominaron varias etapas del K-pop.

También hay un cambio interesante en mantenimiento visual. Los nuevos rubios unisex ya no buscan ocultar completamente el crecimiento natural. Las raíces ligeramente visibles ahora ayudan a que el color se vea más caro y menos artificial. Eso explica por qué muchos stylists están dejando atrás los platinos totalmente uniformes.

El resultado final funciona porque el look entiende algo importante y es que un rubio extremo necesita movimiento para verse moderno. Si todo estuviera demasiado sellado o perfectamente acomodado, el cabello perdería naturalidad inmediatamente.

Por eso el hair look de Felix se siente tan actual. No depende de exageración visual ni de nostalgia Y2K evidente. El efecto está construido desde textura, contraste suave y un corte que deja que el color respire.