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El aceite natural que volvió a las rutinas anticelulitis este 2026

Cada vez más rutinas corporales incorporan aceite de rosa mosqueta por su efecto hidratante y su capacidad para mejorar visualmente la textura de la piel en zonas con celulitis

Mayo 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Closeup of Bottled Serum and Dropper with Light Reflection on Surface

El aceite natural que volvió a las rutinas anticelulitis este 2026

Olena Malik/Getty Images

Tradicionalmente, los tratamientos contra la celulitis estuvieron dominados por fórmulas agresivas, aparatos costosos y promesas difíciles de sostener. Ahora, la conversación alrededor del cuidado corporal cambió hacia algo más práctico: mejorar cómo se ve y se siente la piel sin esperar transformaciones irreales. En ese contexto, el aceite de rosa mosqueta volvió a convertirse en uno de los ingredientes favoritos dentro de las rutinas corporales y la razón no tiene que ver con milagros instantáneos. Tiene que ver con textura, hidratación y elasticidad.

El aceite de rosa mosqueta contiene ácidos grasos esenciales, antioxidantes y vitamina A natural, componentes que ayudan a mantener la piel flexible y nutrida. Cuando se aplica de manera constante, puede hacer que zonas con celulitis luzcan más suaves, luminosas y uniformes, especialmente en piernas, glúteos y caderas.

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Eso explica por qué cada vez aparece más en masajes corporales, aceites reafirmantes y fórmulas enfocadas en cuidado de la piel madura o con pérdida de elasticidad.

Es importante entender qué sí puede hacer y qué no. La celulitis no desaparece por completo con un producto tópico porque está relacionada con factores hormonales, genéticos y estructurales. Sin embargo, sí existen ingredientes capaces de mejorar visualmente la superficie de la piel, y ahí es donde la rosa mosqueta gana relevancia.

Otro factor clave es la forma de aplicación. Muchos especialistas recomiendan usar el aceite después de la ducha, cuando la piel todavía conserva humedad. Los movimientos ascendentes y circulares ayudan a distribuir mejor el producto y favorecen temporalmente la circulación en la zona masajeada.

La constancia también cambia el resultado. Aplicarlo ocasionalmente no suele generar diferencias visibles, pero integrarlo diariamente dentro de una rutina corporal sí puede ayudar a que la piel se vea más flexible y menos áspera con el paso de las semanas.

Además, tiene una ventaja importante frente a otros aceites corporales más pesados: su textura suele absorberse rápido y deja un acabado luminoso sin sensación pegajosa. Por eso muchas personas lo utilizan incluso en temporadas de calor, cuando las fórmulas demasiado densas resultan incómodas.

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Para qué sirve el aceite de rosa mosqueta

Pexels

En redes sociales, el aceite de rosa mosqueta también comenzó a ganar popularidad por otro motivo: se adapta bien a rutinas simples. No requiere diez pasos ni combinaciones excesivas para funcionar dentro de un cuidado corporal básico. Un masaje constante, hidratación adecuada y actividad física siguen siendo los pilares más realistas para mejorar la apariencia de la celulitis.

También hay un cambio estético detrás de este interés. La piel perfectamente lisa dejó de ser el único estándar aspiracional dentro de la conversación beauty. Ahora el enfoque apunta más hacia piel saludable, hidratada y con buena textura, incluso si la celulitis sigue presente.

Por eso el aceite de rosa mosqueta continúa apareciendo entre los ingredientes más buscados en cuidado corporal: no promete borrar algo natural, pero sí ayudar a que la piel luzca más cuidada, flexible y uniforme de manera visible y progresiva.

aceites esenciales celulitis
Eurídice Aiymet Garavito García
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