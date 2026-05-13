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Belleza

Jane Fonda confirma que los cortes antiedad están perdiendo relevancia en 2026

En Cannes 2026, Jane Fonda apareció con un bob plateado lleno de volumen y textura que refleja uno de los cambios más importantes en belleza: el cabello ya no busca ocultar la edad, sino expresar estilo y personalidad

Mayo 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Jane Fonda confirma que los cortes antiedad están perdiendo relevancia en 2026

Marc Piasecki/FilmMagic

Durante décadas, gran parte de la conversación sobre cabello femenino después de cierta edad giró alrededor de una misma idea: encontrar un corte que te rejuveneciera. Las recomendaciones se repetían constantemente —capas suaves, volumen estratégico, tintes oscuros o bobs discretos— bajo una lógica que parecía inevitable dentro de la industria beauty, pero Cannes 2026 acaba de dejar claro que esa narrativa empieza a perder fuerza, y Jane Fonda se convirtió en uno de los ejemplos más elegantes del cambio.

La actriz apareció en el festival con un look de Gucci acompañado por un bob plateado lleno de textura, rizos suaves y volumen etéreo que no intenta esconder absolutamente nada. Al contrario: convierte las canas, la densidad natural y el movimiento del cabello en parte central de la estética completa. Eso es precisamente lo que hace que el look resulte tan relevante en este momento.

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El cabello de Jane Fonda no responde al concepto tradicional antiedad. No busca endurecer el rostro para hacerlo ver más joven ni recurre a acabados excesivamente pulidos que intenten borrar cualquier señal de madurez. La intención parece completamente distinta y es proyectar presencia, sofisticación y personalidad desde una textura mucho más libre y auténtica.

En 2026, la conversación capilar está cambiando rápidamente hacia esa dirección. Cada vez más estilistas hablan de cortes que acompañan la estructura natural del cabello en lugar de transformarla por completo. Las canas ya no se entienden únicamente como algo que debe cubrirse, y el volumen vuelve a ocupar un lugar importante después de años dominados por peinados ultra lisos y minimalistas.

El bob de Jane Fonda conecta exactamente con esa nueva estética. Las capas redondeadas generan movimiento alrededor del rostro sin crear un efecto rígido. Los rizos cepillados recuerdan cierta elegancia clásica de Hollywood, pero el acabado conserva suficiente ligereza para sentirse completamente contemporáneo.

También hay algo importante en la elección del styling. El vestido brillante de Gucci, combinado con joyería plateada y maquillaje suave, permite que el cabello conserve protagonismo sin competir con el resto del look. Las canas dejan de ser un detalle secundario y se convierten en parte integral de la imagen de lujo que proyecta sobre la alfombra roja.

En realidad, el cambio va mucho más allá de una tendencia estética. La idea de verse más joven empieza a perder centralidad frente a otra mucho más actual como la de verse interesante. Y dentro de esa lógica, el cabello adquiere un papel distinto. Ya no tiene que disimular edad; puede aportar carácter, textura y presencia visual.

Por eso están regresando los cortes con volumen, los rizos suaves, las melenas plateadas y los acabados menos controlados. Incluso entre generaciones más jóvenes, las tendencias capilares actuales están favoreciendo looks que se sienten más reales y menos perfectamente estructurados.

Jane Fonda lleva años entendiendo cómo usar la moda y la belleza como extensión de personalidad, pero en Cannes 2026 su cabello terminó diciendo algo todavía más potente: el glam moderno ya no depende de aparentar menos edad. Depende de la seguridad con la que se lleva el estilo propio.

jane fonda cortes de pelo Tendencias Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
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