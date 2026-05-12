El traje de baño de Hailey Bieber que confirma el regreso del animal print este verano

Hailey Bieber volvió a convertir una foto de vacaciones en una referencia inmediata de estilo. Esta vez lo hizo con un traje de baño estampado en animal print que recupera una de las tendencias más persistentes de la moda veraniega, pero desde una versión mucho más pulida y contemporánea.

Lejos de los bikinis minimalistas lisos que dominaron temporadas anteriores, la modelo apareció con un diseño de una sola pieza lleno de cortes, tiras entrelazadas y estampado tipo leopardo en tonos cálidos. La pieza tiene una energía claramente inspirada en los años noventa y principios de los dos mil, aunque adaptada a la estética actual donde el swimwear funciona también como statement visual para redes sociales y styling de verano.

Lo interesante del look no es únicamente el estampado, sino la manera en que está construido. El traje de baño incorpora múltiples cordones cruzados al frente que transforman una silueta clásica en algo mucho más dramático y estructurado. Hay una intención clara de convertir el swimwear en protagonista completo del outfit, sin necesidad de accesorios excesivos.

El animal print lleva varias temporadas intentando regresar, pero verano 2026 parece ser el momento en que finalmente recupera fuerza dentro de la conversación de moda. La diferencia es que ahora aparece en versiones más limpias y menos recargadas. Ya no se combina necesariamente con exceso de joyería, maquillaje pesado o styling maximalista. La nueva lectura del estampado animal tiene más relación con una sensualidad relajada y playera.

En el caso de Hailey Bieber, todo el look mantiene esa lógica. El sombrero tejido, los lentes oscuros y el maquillaje prácticamente imperceptible permiten que el traje de baño conserve toda la atención visual sin sentirse exagerado. Incluso el peinado suelto y natural ayuda a equilibrar una pieza que, por sí sola, ya tiene muchísimo impacto.

También hay un cambio importante en la forma en que se usan los trajes de baño completos. Durante años estuvieron asociados a siluetas deportivas o discretas, pero las versiones actuales juegan con transparencias, cortes laterales, escotes profundos y tiras ajustables que redefinen completamente la pieza. El resultado es mucho más cercano a un body editorial que a un traje de baño tradicional.

El traje de baño de Hailey Bieber que confirma el regreso del animal print este verano Instagram

Las firmas de moda y swimwear llevan meses apostando nuevamente por estampados de cebra, serpiente y leopardo, especialmente en tejidos brillantes o acabados satinados. Sin embargo, el leopardo clásico sigue siendo el favorito porque tiene algo visualmente atemporal. Funciona igual de bien con prendas negras, lino blanco, accesorios dorados o piezas crochet que suelen dominar el verano.

Con esta aparición, Hailey Bieber vuelve a confirmar algo que ya se repite constantemente en su estilo personal: su capacidad para tomar tendencias que parecían demasiado arriesgadas o nostálgicas y hacer que se sientan actuales otra vez. Y este verano, todo apunta a que el animal print volverá a ocupar un lugar importante dentro de las piezas clave de playa.