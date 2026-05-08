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Moda

Bvlgari en la Bienal de Venecia 2026: el auge del lujo italiano

La maison debutó como Socio Exclusivo de la Bienal de Venecia 2026 con instalaciones de arte contemporáneo y una propuesta cultural que refleja el nuevo auge del lujo mediterráneo

Mayo 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Bvlgari en la Bienal de Venecia 2026: el auge del lujo italiano

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Italia siempre ha entendido el lujo como algo más complejo que la moda o la joyería. Está en la arquitectura, en el arte, en la restauración histórica y en la manera en que las marcas construyen identidad cultural. La participación de Bvlgari en la Bienal de Venecia 2026 confirma precisamente ese momento: las grandes maisons italianas ya no quieren limitarse al diseño de objetos exclusivos, ahora buscan ocupar un espacio mucho más visible dentro de la conversación artística internacional.

Este año, Bvlgari debutó oficialmente como Socio Exclusivo de la Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia, una alianza que se extenderá hasta 2030 y que refuerza la relación cada vez más estrecha entre lujo contemporáneo y producción cultural.

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Pero lo interesante no es únicamente el patrocinio. La maison decidió marcar esta nueva etapa con proyectos artísticos de gran escala dentro de algunos de los espacios más emblemáticos de Venecia. El primero ocurre en el Pabellón Bvlgari de los Giardini della Biennale, donde la artista canadiense Lotus L. Kang presenta The face of desire is loss, una instalación inmersiva construida con películas fotográficas suspendidas, esculturas y materiales que reaccionan continuamente a la humedad, la luz y el paso del tiempo.

La obra evita la idea tradicional de una instalación fija. Conforme avanza la Bienal, las piezas cambian, se transforman y envejecen dentro del espacio. Esa noción de impermanencia conecta perfectamente con una sensibilidad contemporánea donde el arte ya no se concibe como algo estático, sino como experiencia viva.

La segunda intervención llega desde la Fondazione Bvlgari en la Biblioteca Nazionale Marciana, uno de los lugares históricos más importantes de Venecia. Ahí participan las artistas italianas Lara Favaretto y Monia Ben Hamouda con instalaciones creadas específicamente para dialogar con la memoria arquitectónica y el archivo cultural del recinto.

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Bvlgari en la Bienal de Venecia 2026

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Toda esta presencia artística refleja un cambio importante dentro del lujo italiano actual. Las marcas ya no buscan únicamente posicionarse desde la exclusividad económica; ahora intentan construir legitimidad cultural. En el caso de Bvlgari, esto tiene sentido dentro de una historia que lleva años mezclando restauración patrimonial, arte contemporáneo y mecenazgo.

La maison ha participado en proyectos de conservación histórica como la restauración de la Plaza de España en Roma, las Termas de Caracalla y distintos espacios patrimoniales en Venecia. Esa relación constante con el arte italiano ahora se expande hacia un territorio más global y experimental.

También hay una lectura interesante detrás de este movimiento: mientras muchas marcas de lujo atraviesan una etapa de desaceleración comercial, las firmas italianas parecen apostar cada vez más por la cultura como herramienta de posicionamiento. No se trata solamente de vender objetos; se trata de construir influencia estética y relevancia intelectual.

En ese contexto, la presencia de Bvlgari en la Bienal de Venecia 2026 funciona como algo más que una colaboración artística. Representa el momento en que el lujo italiano reafirma su poder cultural desde uno de los escenarios más importantes del arte contemporáneo mundial.

bvlgari italia
Eurídice Aiymet Garavito García
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