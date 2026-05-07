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¿Entrenar espalda y brazos te hará ver masculina? Esto es lo que respondió Eiza González

La fotografía de Eiza González mostrando una espalda musculosa reactivó uno de los debates más comunes dentro del fitness femenino y lo que realmente ocurre cuando una mujer entrena fuerza

Mayo 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Entrenar espalda y brazos te hará ver masculina? Esto es lo que respondió Eiza González

PG/Bauer-Griffin/GC Images

Una fotografía de Eiza González en el gimnasio fue suficiente para reactivar una conversación que muchas mujeres conocen demasiado bien. En el post publicado por la actriz, ella aparece mostrando una espalda marcada, brazos definidos y un físico trabajado que acompañó con un mensaje breve pero directo: “Welcome to the world of body building”.

Más allá de la transformación física, la publicación volvió a poner sobre la mesa una idea que sigue instalada dentro del fitness femenino: el miedo a entrenar fuerza por temor a “verse como hombre”.

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Es un comentario que sobrevive desde hace años en gimnasios, redes sociales e incluso rutinas diseñadas específicamente para mujeres. Todavía existe la creencia de que entrenar espalda, hombros o brazos con peso hará que el cuerpo pierda feminidad o adopte una apariencia masculina, pero la realidad fisiológica es mucho menos dramática de lo que Internet nos hace creer.

El desarrollo muscular visible no ocurre de forma automática. En las mujeres, la producción de testosterona es considerablemente menor que en los hombres, lo que hace que aumentar masa muscular en grandes proporciones requiera entrenamiento muy específico, alimentación controlada, constancia prolongada y una impecable higiene del sueño. Hacer remo, dominadas, presses o ejercicios de espalda dos o tres veces por semana no transforma de inmediato la estructura corporal.

De hecho, muchas veces sucede lo contrario. Una espalda fuerte puede mejorar la postura, estilizar visualmente la cintura y generar una silueta más equilibrada. Los brazos definidos tampoco eliminan feminidad; simplemente reflejan fuerza, resistencia y trabajo físico.

La fotografía de Eiza González llamó la atención precisamente porque rompe con el tipo de cuerpo que durante mucho tiempo fue promovido como el único ideal femenino aceptable: delgado, pequeño y con mínima musculatura visible. Hoy, cada vez más mujeres entrenan fuerza no solo por estética, sino por salud, movilidad y bienestar físico a largo plazo.

También hay un cambio importante en la conversación cultural alrededor del ejercicio. Durante años, muchas rutinas femeninas estuvieron enfocadas casi exclusivamente en cardio, glúteos y piernas, dejando el tren superior en segundo plano. Ahora, entrenadoras, atletas y figuras públicas hablan más abiertamente sobre la importancia de desarrollar fuerza integral.

Eso no significa que todas las mujeres quieran hacer bodybuilding competitivo ni alcanzar niveles musculares extremos. Significa entender que la fuerza física no tiene por qué estar peleada con la feminidad. El cuerpo femenino puede verse atlético, musculoso o definido sin dejar de verse femenino.

Eiza González Ejercicio rutina de ejercicios
Eurídice Aiymet Garavito García
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