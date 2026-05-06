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La razón por la que las alergias empeoran en primavera

Polen, contaminación y cambios ambientales forman parte de una combinación que hace que millones de personas experimenten congestión, ojos irritados y estornudos cada año

Mayo 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman Blowing Her Nose

La razón por la que las alergias empeoran en primavera

Andrew Fox/Getty Images

La primavera suele asociarse con días más largos, árboles floreciendo y temperaturas más suaves, pero para muchas personas también marca el inicio de una temporada incómoda: ojos llorosos, nariz congestionada, estornudos constantes y una sensación de agotamiento que aparece incluso después de dormir bien. Aunque suele pensarse que todo se resume al polen, el origen de las alergias primaverales es bastante más complejo y tiene relación directa con la forma en la que el sistema inmunológico interpreta el entorno.

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Las alergias aparecen cuando el cuerpo reacciona de manera exagerada ante sustancias que normalmente serían inofensivas. En primavera, el principal detonante suele ser el polen liberado por árboles, pastos y algunas flores. Estas partículas microscópicas viajan fácilmente por el aire y entran al organismo a través de la nariz, los ojos y la boca. El problema comienza cuando el sistema inmune identifica ese polen como una amenaza real y activa una respuesta defensiva que incluye la liberación de histamina, una sustancia responsable de síntomas como inflamación, comezón y mucosidad.

Sin embargo, el aumento de alergias durante esta época no depende únicamente de la naturaleza. La contaminación ambiental también juega un papel importante. Diversos estudios han observado que ciertas partículas contaminantes pueden alterar la composición del polen y volverlo más agresivo para las vías respiratorias. Además, vivir en ciudades con altos niveles de smog puede hacer que los síntomas se intensifiquen y duren más tiempo.

Otro factor relevante es el cambio climático. Las temporadas de polinización son cada vez más largas y variables, lo que significa que muchas personas empiezan a presentar molestias antes de lo habitual o durante más semanas. Incluso quienes nunca habían tenido alergias pueden desarrollar sensibilidad con el paso del tiempo debido a una exposición constante a irritantes ambientales.

También existe un componente genético. Las personas con antecedentes familiares de asma, dermatitis o rinitis alérgica tienen más probabilidades de desarrollar alergias estacionales. Aun así, el estilo de vida influye más de lo que parece. El estrés, la mala calidad del sueño y la exposición continua a espacios cerrados con polvo o humedad pueden aumentar la sensibilidad del organismo.

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Por qué las alergias empeoran en primavera y qué sucede realmente en el cuerpo

Pexels

Por eso, controlar las alergias en primavera no implica únicamente tomar antihistamínicos cuando aparecen los síntomas. Ventilar adecuadamente los espacios, cambiar la ropa después de pasar tiempo al aire libre, lavar el rostro al llegar a casa y mantener limpios filtros y textiles puede hacer una diferencia importante en la intensidad de las molestias.

Aunque la primavera suele presentarse como la temporada más ligera del año, el cuerpo muchas veces la experimenta de manera completamente distinta. Entender qué origina las alergias permite identificar mejor los detonantes y reducir el impacto que tienen sobre la rutina diaria.

primavera salud
Eurídice Aiymet Garavito García
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