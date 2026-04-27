El jugo natural que te ayuda a sobrellevar mejor el periodo menstrual

Hay días del mes en los que el cuerpo pide tregua. No necesariamente silencio ni pausa total, pero sí una especie de ajuste fino: menos inflamación, más energía sostenida y algo que ayude a equilibrar el vaivén físico y emocional. En ese contexto, hay combinaciones de alimentos que, sin prometer milagros, sí logran hacer más llevadero el proceso.

La base es simple: betabel, zanahoria, naranja y jengibre.

Cuatro ingredientes fáciles de conseguir que, juntos, construyen una bebida funcional con sentido nutricional claro. El betabel aporta hierro y nitratos naturales que favorecen la circulación; la zanahoria suma antioxidantes como el betacaroteno; la naranja no solo equilibra el sabor, también añade vitamina C, clave para mejorar la absorción del hierro; y el jengibre introduce un componente antiinflamatorio que puede ayudar a reducir la intensidad de los cólicos.

No es casualidad que esta mezcla funcione mejor durante el periodo menstrual. El cuerpo pierde hierro, se inflama con mayor facilidad y, en muchos casos, experimenta fatiga. Este jugo responde a esas tres variables sin recurrir a suplementos ni fórmulas complicadas. Es, en esencia, una forma de comer mejor en versión líquida.

Estos cuatro ingredientes serán tus mejores aliados durante el periodo menstrual Pexels

Cómo prepararlo

Licúa 1 betabel pequeño crudo (pelado), 2 zanahorias, el jugo de 2 naranjas y un trozo pequeño de jengibre fresco. Si la textura es muy densa, puedes añadir un poco de agua. Lo ideal es tomarlo por la mañana o a media tarde, cuando el cuerpo suele resentir más la baja de energía.

Más allá de sus beneficios físicos, hay algo interesante en este tipo de rituales. Preparar una bebida así implica prestar atención al cuerpo sin caer en extremos ni soluciones rápidas. No sustituye una alimentación completa, pero sí puede ser un gesto concreto que suma.

También conviene decirlo sin rodeos: no todas las personas experimentan el periodo igual. Para algunas, el dolor es mínimo; para otras, interfiere con su rutina diaria. Este jugo no va a eliminar por completo los síntomas, pero sí puede contribuir a hacerlos más manejables si se integra dentro de una alimentación equilibrada.

Cómo preparar el jugo de betabel Pexels

Un detalle que suele pasarse por alto: la temperatura. Tomarlo frío puede no ser lo más cómodo si hay cólicos intensos. A temperatura ambiente o ligeramente fresco suele sentirse mejor.

En un momento donde abundan las soluciones rápidas y los productos que prometen resultados inmediatos, regresar a combinaciones básicas, bien pensadas y con respaldo nutricional resulta más sensato. Este jugo no es un atajo, pero sí una herramienta útil. Y a veces, eso es exactamente lo que se necesita.