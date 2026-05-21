Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Los tés que realmente ayudan con la inflamación y no dependen del discurso detox

Jengibre, menta, cúrcuma o té verde: algunas infusiones sí pueden ayudar con digestión pesada y retención, pero no por las razones que suelen venderse en redes

Mayo 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-anna-nekrashevich-8058661.jpg

Los tés que realmente ayudan con la inflamación y no dependen del discurso detox

Pexels

La palabra detox terminó arruinando la conversación alrededor del té. Muchas infusiones que antes se tomaban por digestión, inflamación o malestar estomacal ahora se venden como soluciones milagro para deshincharte en 24 horas, y eso hace que varias personas terminen confundiendo un efecto digestivo real con promesas imposibles. Ningún té elimina grasa ni limpia toxinas de manera mágica, pero sí existen ingredientes que ayudan a disminuir sensación de pesadez, gases, inflamación abdominal o retención leve, especialmente cuando el problema viene de digestión lenta, exceso de sodio o comidas muy pesadas.

El jengibre sigue siendo uno de los más efectivos por una razón simple: estimula la digestión y reduce la sensación de estómago inflamado después de comer. No funciona como laxante agresivo ni provoca el efecto rebote típico de muchos productos fit.

También te interesa...
American actress, singer, model and sex symbol Marilyn Monroe. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Agenda
Manifiesto de bienestar, ¿por qué debo intentarlo?
Junio 04, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
beneficios-de-descansar-correctamente.jpg
Wellness
El buen descanso, el nuevo lujo del bienestar
Marzo 12, 2024
 · 
Harper’s Bazaar

Además, tiene un sabor más intenso y ligeramente picante que ayuda a que la bebida se sienta realmente reconfortante, sobre todo en la noche o después de comidas pesadas. El error común es saturarlo con miel, azúcar o mezclas artificiales que terminan anulando parte de esa sensación ligera que normalmente deja.
La menta también suele funcionar bien, sobre todo cuando la inflamación viene acompañada de gases o digestión incómoda.

No es casualidad que aparezca tanto en productos digestivos. El efecto refrescante ayuda a relajar el sistema gastrointestinal y suele dar alivio rápido después de comer demasiado o muy rápido. Por eso muchas personas sienten el abdomen menos tenso después de tomarla, aunque visualmente no exista un cambio radical inmediato.

Con la cúrcuma pasa algo distinto. Su efecto es más gradual y tiene más relación con inflamación general que con una sensación inmediata de vientre plano. Cuando se mezcla con pimienta negra y se toma constantemente, puede ayudar a algunas personas que sienten inflamación frecuente ligada a alimentación pesada o procesos inflamatorios leves. El problema es que en redes sociales se volvió común verla mezclada con discursos exagerados sobre pérdida de peso o rutinas extremas.

pexels-ivan-s-8952610.jpg

Los tés que realmente ayudan con la inflamación y no dependen del discurso detox

Pexels

El té verde también suele entrar en esta conversación, aunque muchas veces por razones equivocadas. No quema grasa de forma milagrosa, pero sí puede ayudar a que algunas personas se sientan menos pesadas porque tiene un ligero efecto diurético y contiene antioxidantes. Además, suele reemplazar bebidas mucho más azucaradas o inflamatorias en la rutina diaria, y eso influye más de lo que parece.

Otro que suele subestimarse es el té de hinojo. Tiene un sabor anisado que no le gusta a todo el mundo, pero muchas personas lo usan específicamente para digestión inflamada y sensación de abdomen duro después de comer. Algo similar pasa con la manzanilla: quizá no sea la más potente, pero sí ayuda cuando la inflamación está relacionada con estrés, ansiedad o digestión alterada por tensión.

También importa cómo se toman. Mucha gente convierte una taza de té en un postre líquido lleno de azúcar, jarabes o cremas, y luego espera sentirse más ligera. Ahí es donde muchas veces desaparece el beneficio digestivo. Tampoco ayuda tomar infusiones detox demasiado agresivas que provocan diarrea o deshidratación para dar una falsa sensación de desinflamación rápida.

pexels-anna-pou-8330290.jpg

Los tés que realmente ayudan con la inflamación y no dependen del discurso detox

Pexels

Por eso vale más observar cómo responde realmente el cuerpo que dejarse llevar por etiquetas virales. Algunas infusiones sí pueden ayudar a sentirse menos pesada o inflamada, pero normalmente el efecto viene de mejorar digestión, reducir retención leve o aliviar molestias gastrointestinales. No de promesas extremas disfrazadas de wellness.

té verde bebida bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-roman-odintsov-8528334.jpg
Wellness
SOMP: por qué algunas mujeres tienen más dificultad para perder grasa incluso entrenando
Mayo 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Portrait of a young asian girl with bright red lipstick and beautiful brown hair, and a gentle smile wearing a white shirt with open buttons, pressing her back against a desert sand colored wall
Wellness
¿Los suplementos de colágeno realmente funcionan?
Mayo 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Los Angeles - May 05, 2026
Wellness
¿Entrenar espalda y brazos te hará ver masculina? Esto es lo que respondió Eiza González
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman Blowing Her Nose
Wellness
La razón por la que las alergias empeoran en primavera
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Close-up Of Scale
Wellness
Todo lo que debes saber sobre el ayuno intermitente
No es solo dejar de comer por horas: el ayuno intermitente cambia hábitos, ritmo y también la forma en la que te relacionas con la comida
Mayo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-ray-lei-2809836-13865884.jpg
Wellness
El error que empeora el insomnio cada noche
Reorganizar tu descanso es clave si deseas combatir el insomnio
Mayo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young woman standing on bathroom scales, low section
Wellness
Lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas de usar Ozempic
Suspender Ozempic puede traer cambios en apetito, peso y energía. ¿Qué dice la evidencia sobre estos efectos y por qué es clave hacerlo con supervisión médica?
Mayo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2024 Met Gala: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals
Wellness
Lo que le pasa a tu piel y a tu cuerpo cuando usas una faja por horas
Presión constante, calor y cambios en la respiración: usar faja por largos periodos tiene efectos reales en la piel y el cuerpo que conviene entender antes de integrarla a la rutina
Mayo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García