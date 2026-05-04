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El error que empeora el insomnio cada noche

Reorganizar tu descanso es clave si deseas combatir el insomnio

Mayo 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El error que empeora el insomnio cada noche

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Cuando no puedes dormir, lo primero que suele pasar es intentar compensar. Te acuestas antes, apagas todo más temprano y te quedas en la cama aunque no tengas sueño. Parece lógico, pero ahí está el problema. Ese intento de arreglar la noche termina desordenando aún más el descanso.

El punto clave no está en la hora de acostarte, sino en la de levantarte. Despertarte todos los días a la misma hora, incluso después de una mala noche, es el cambio que realmente mueve la aguja.

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No es un consejo al aire. Es una de las bases de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, el enfoque que más respaldo tiene dentro de la medicina del sueño. La razón es concreta ya que el cuerpo necesita repetición para entender cuándo debe activarse y cuándo debe apagarse.

Si un día te levantas temprano y al siguiente duermes hasta tarde para recuperarte, el ritmo se rompe. No hay un patrón claro y sin ese patrón, el sueño no se regula. Por eso puedes sentirte agotada durante el día y aun así no lograr dormir bien por la noche.

Cuando mantienes una hora fija de despertar, empieza a pasar algo distinto. A lo largo del día se acumula cansancio real, no solo mental. Llegas a la noche con sueño de verdad, no con la expectativa de que deberías dormir. Esa diferencia cambia todo.
Aquí es donde muchas personas cometen un error muy común: abandonan el hábito justo cuando empieza a hacer efecto. Los primeros días no son perfectos. Puede que te sientas más cansado de lo normal, pero eso es parte del ajuste.

También influye lo que haces entre una noche y otra. Dormir siestas largas, sobre todo en la tarde, le quita al cuerpo esa necesidad acumulada de descanso. Si duermes de día, llegas a la noche sin suficiente sueño. El ciclo se repite.

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Combate el insomnio con este sencillo hábito

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Más allá de lo físico, este cambio también baja la tensión que suele rodear al insomnio. Dejas de intentar forzar el sueño y empiezas a darle condiciones para que ocurra. No es lo mismo.
No es una solución inmediata ni espectacular, pero sí es de las pocas que funcionan de forma consistente. Ajustar la hora a la que te levantas puede parecer un detalle menor, pero es lo que termina ordenando todo lo demás y cuando ese ritmo se estabiliza, dormir deja de sentirse como algo fuera de control.

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