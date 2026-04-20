Esta es la hora exacta para irte a dormir, según la ciencia

No es solo cuántas horas duermes, sino cuándo lo haces. El horario en el que te acuestas influye directamente en la calidad del descanso, en tu energía al día siguiente e incluso en tu salud a largo plazo.

El cuerpo funciona con un sistema interno —el ritmo circadiano— que regula procesos clave como la temperatura, la liberación de hormonas y el ciclo sueño-vigilia. Este reloj biológico no es abstracto, responde a señales muy concretas, especialmente la luz. Cuando anochece, el organismo comienza a producir melatonina, la hormona que induce el sueño. Interrumpir ese proceso con horarios irregulares o exposición a pantallas retrasa lo que debería ocurrir de forma natural.

Entonces, ¿a qué hora conviene irse a la cama? Diversos estudios coinciden en una ventana bastante específica: entre las 10:00 p.m. y las 11:00 p.m. Dormir dentro de ese rango se asocia con mejor salud cardiovascular, mayor eficiencia del sueño y menor riesgo de alteraciones metabólicas. No es una hora arbitraria pues corresponde al momento en el que la melatonina alcanza niveles óptimos y el cuerpo está preparado para entrar en fases profundas de descanso.

Irse a dormir después de la medianoche de forma constante puede desalinear ese sistema. El resultado no siempre es evidente de inmediato, pero se traduce en sueño fragmentado, menor recuperación física y una sensación de cansancio que no desaparece del todo, incluso si se cumplen las ocho horas en papel.

Ahora bien, no todos los cuerpos funcionan exactamente igual. Existen cronotipos —personas más matutinas o más nocturnas—, pero incluso en esos casos hay límites biológicos. La ciencia no sugiere forzar una rutina imposible, sino ajustar gradualmente el horario para acercarlo a ese rango donde el descanso es más reparador.

La hora ideal para irte a dormir, según la ciencia Pexels

Otro punto clave es la consistencia. Dormirte a las 10:30 p.m. un día y a la 1:30 a.m. al siguiente genera un efecto similar al jet lag. El cuerpo pierde referencia y tarda más en entrar en sueño profundo. Mantener horarios estables, incluso los fines de semana, tiene un impacto más significativo de lo que parece.

Más allá de la hora exacta, hay hábitos que determinan si ese momento realmente funciona: reducir la exposición a luz azul al menos una hora antes de dormir, evitar cenas pesadas muy tarde y crear una rutina previa que le indique al cuerpo que es momento de bajar el ritmo. No se trata de rituales complicados, sino de señales consistentes.

En términos prácticos, encontrar tu hora ideal implica observar cómo te sientes al despertar. Si necesitas varias alarmas, te cuesta concentrarte o sientes fatiga constante, probablemente no es solo falta de sueño, sino un desfase en el horario. Ajustarlo puede ser más efectivo que simplemente intentar dormir más.

Dormir bien no es un lujo ni una recomendación genérica. Es un proceso biológico que responde a timing, hábitos y consistencia.