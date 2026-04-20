Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Esta es la hora exacta para irte a dormir, según la ciencia

El horario en que te acuestas influye directamente en la calidad del sueño y en cómo responde tu cuerpo al descanso. Esto es lo que indican los estudios sobre el momento más adecuado para dormir

Abril 19, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-vitalyagorbachev-12915525.jpg

Esta es la hora exacta para irte a dormir, según la ciencia

Pexels

No es solo cuántas horas duermes, sino cuándo lo haces. El horario en el que te acuestas influye directamente en la calidad del descanso, en tu energía al día siguiente e incluso en tu salud a largo plazo.

El cuerpo funciona con un sistema interno —el ritmo circadiano— que regula procesos clave como la temperatura, la liberación de hormonas y el ciclo sueño-vigilia. Este reloj biológico no es abstracto, responde a señales muy concretas, especialmente la luz. Cuando anochece, el organismo comienza a producir melatonina, la hormona que induce el sueño. Interrumpir ese proceso con horarios irregulares o exposición a pantallas retrasa lo que debería ocurrir de forma natural.

También te interesa...
American actress, singer, model and sex symbol Marilyn Monroe. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Agenda
Manifiesto de bienestar, ¿por qué debo intentarlo?
Junio 04, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
beneficios-de-descansar-correctamente.jpg
Wellness
El buen descanso, el nuevo lujo del bienestar
Marzo 12, 2024
 · 
Harper’s Bazaar

Entonces, ¿a qué hora conviene irse a la cama? Diversos estudios coinciden en una ventana bastante específica: entre las 10:00 p.m. y las 11:00 p.m. Dormir dentro de ese rango se asocia con mejor salud cardiovascular, mayor eficiencia del sueño y menor riesgo de alteraciones metabólicas. No es una hora arbitraria pues corresponde al momento en el que la melatonina alcanza niveles óptimos y el cuerpo está preparado para entrar en fases profundas de descanso.

Irse a dormir después de la medianoche de forma constante puede desalinear ese sistema. El resultado no siempre es evidente de inmediato, pero se traduce en sueño fragmentado, menor recuperación física y una sensación de cansancio que no desaparece del todo, incluso si se cumplen las ocho horas en papel.

Ahora bien, no todos los cuerpos funcionan exactamente igual. Existen cronotipos —personas más matutinas o más nocturnas—, pero incluso en esos casos hay límites biológicos. La ciencia no sugiere forzar una rutina imposible, sino ajustar gradualmente el horario para acercarlo a ese rango donde el descanso es más reparador.

pexels-koolshooters-7346150.jpg

La hora ideal para irte a dormir, según la ciencia

Pexels

Otro punto clave es la consistencia. Dormirte a las 10:30 p.m. un día y a la 1:30 a.m. al siguiente genera un efecto similar al jet lag. El cuerpo pierde referencia y tarda más en entrar en sueño profundo. Mantener horarios estables, incluso los fines de semana, tiene un impacto más significativo de lo que parece.

Más allá de la hora exacta, hay hábitos que determinan si ese momento realmente funciona: reducir la exposición a luz azul al menos una hora antes de dormir, evitar cenas pesadas muy tarde y crear una rutina previa que le indique al cuerpo que es momento de bajar el ritmo. No se trata de rituales complicados, sino de señales consistentes.

En términos prácticos, encontrar tu hora ideal implica observar cómo te sientes al despertar. Si necesitas varias alarmas, te cuesta concentrarte o sientes fatiga constante, probablemente no es solo falta de sueño, sino un desfase en el horario. Ajustarlo puede ser más efectivo que simplemente intentar dormir más.
Dormir bien no es un lujo ni una recomendación genérica. Es un proceso biológico que responde a timing, hábitos y consistencia.

sueño y salud sueño y belleza etapas del sueño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-mikhail-nilov-7814791.jpg
Wellness
Cepillos de drenaje linfático: ¿realmente funcionan?
Abril 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-1280339057.jpg
Wellness
Tu playlist favorita impacta en tu bienestar físico y mental
Abril 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6968331.jpg
Wellness
Por qué las pillow mists —o brumas de almohada— se volvieron parte de mi ritual nocturno
Abril 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman holding tablet and water
Wellness
Musgo marino, el suplemento alimenticio para un cuerpo en equilibrio
Abril 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Imagen-1_lavanda.jpg
Wellness
Aceite de lavanda: el básico natural para relajar el cuerpo y la mente
Más allá de su aroma reconocible, este aceite esencial tiene efectos comprobados en la relajación, el descanso y el equilibrio emocional cuando se usa correctamente
Abril 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Wellness
Cómo tomar creatina, el suplemento esencial para tu rutina fitness
Qué hace realmente la creatina en el cuerpo, cómo tomarla correctamente y en qué casos conviene pensarlo dos veces antes de integrarla a tu día a día
Abril 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman enjoying summer vacation by swimming pool with drink
Wellness
Semana Santa sin pescado: ideas que sí funcionan si tienes alergia
Ideas prácticas y bien pensadas para armar menús de temporada sin pescado: desde proteínas vegetales hasta reinterpretaciones de clásicos que respetan la tradición sin poner en riesgo tu salud
Abril 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-feliart-6939634.jpg
Wellness
¿El té de jamaica con canela realmente sirve para bajar de peso o es un mito?
Esta popular infusión tiene efectos medibles en el cuerpo, pero no funciona como solución aislada. Esto dicen los estudios sobre sus verdaderos alcances
Abril 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García