Durante años, muchas mujeres escucharon exactamente la misma frase en consultas médicas, gimnasios o conversaciones cotidianas: “solo necesitas comer mejor y hacer ejercicio”. El problema es que para quienes viven con Síndrome de Ovario Metabólico Poliendocrino —antes conocido como SOP— el cuerpo no siempre responde de forma proporcional al esfuerzo.

Ahí está una de las razones por las que el reciente cambio de nombre importa tanto. La conversación dejó de centrarse únicamente en los ovarios para poner atención en algo mucho más amplio: metabolismo, hormonas, inflamación y sensibilidad a la insulina.

Y sí, eso también influye directamente en la forma en la que el cuerpo almacena grasa.

Uno de los aspectos más frustrantes para muchas pacientes con SOMP es entrenar de manera constante, mantener hábitos relativamente saludables y aun así notar que bajar grasa corporal toma más tiempo o sucede de forma menos evidente que en otras personas. No es una percepción imaginaria ni simple falta de disciplina. Diversos especialistas llevan años observando cómo la resistencia a la insulina —muy frecuente en mujeres con este síndrome— altera procesos metabólicos relacionados con el almacenamiento energético.

Cuando el cuerpo tiene dificultades para utilizar correctamente la insulina, también puede aumentar la tendencia a acumular grasa abdominal, experimentar antojos intensos, fluctuaciones de energía y sensación de inflamación persistente. Por eso muchas mujeres describen la sensación de “hacer todo bien” sin obtener los resultados que esperaban.

SOMP: por qué algunas mujeres tienen más dificultad para perder grasa incluso entrenando Pexels

El problema es que durante mucho tiempo esta conversación quedó reducida a peso estético. Hoy el enfoque empieza a cambiar. En lugar de analizar únicamente calorías o rutinas extremas, cada vez más especialistas hablan de sueño, cortisol, estrés crónico, entrenamiento excesivo y salud hormonal como piezas conectadas.

Eso también explica por qué ciertas estrategias fitness populares no siempre funcionan igual para todas. Algunas mujeres con SOMP responden peor a rutinas extremadamente intensas o a déficits calóricos agresivos, especialmente cuando ya existe un entorno hormonal alterado. En varios casos, el exceso de estrés físico puede empeorar fatiga, inflamación o desregulación metabólica.

La conversación alrededor del wellness femenino también se está transformando por otra razón, y es que muchos de los síntomas visibles de SOMP fueron tratados durante años como problemas separados. Acné hormonal, caída de cabello, aumento de grasa abdominal, dificultad para desarrollar masa muscular magra o cansancio constante parecían temas independientes, cuando en realidad podían formar parte de un mismo cuadro endocrino.

SOMP: por qué algunas mujeres tienen más dificultad para perder grasa incluso entrenando Pexels

Por eso el nuevo nombre no es solo una actualización médica. También modifica la forma en la que muchas mujeres entienden su cuerpo. Hablar de SOMP implica reconocer que metabolismo y hormonas tienen un impacto real sobre la energía, la composición corporal y hasta la relación emocional con el ejercicio.

Y quizá una de las partes más importantes de esta conversación es dejar atrás la idea de que todos los cuerpos responden igual al esfuerzo físico. Porque para muchas mujeres, el problema nunca fue falta de voluntad. El problema era que nadie estaba viendo el cuadro completo.