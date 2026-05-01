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Lo que realmente aporta el jugo verde a tu rutina fit

Más allá de la estética saludable, el jugo verde tiene beneficios puntuales y límites claros

Mayo 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Lo que realmente aporta el jugo verde a tu rutina fit

Pexels

El jugo verde se convirtió en un símbolo inmediato de hábitos saludables. Presente en rutinas matutinas, planes de déficit calórico y programas detox, su popularidad no es casual y es que concentra vegetales, es práctico y tiene una percepción positiva asociada al bienestar, pero cuando se analiza con rigor nutricional, la conversación cambia. No es milagroso, es una herramienta con ventajas específicas y limitaciones claras.

Desde el punto de vista nutricional, un jugo verde —generalmente preparado con ingredientes como espinaca, apio, pepino, perejil y, a veces, fruta— aporta micronutrientes relevantes. Vitaminas como la C, K y folatos, además de compuestos antioxidantes, están presentes en concentraciones útiles. Esto está respaldado por evidencia en nutrición que confirma que el consumo de vegetales contribuye a la reducción del estrés oxidativo y al buen funcionamiento metabólico.

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Sin embargo, hay un matiz importante: al convertir los vegetales en jugo, se pierde gran parte de la fibra dietética. La fibra no solo regula el tránsito intestinal, también influye en la saciedad y en la respuesta glucémica. Sin ella, el cuerpo absorbe los azúcares —especialmente si se añade fruta como manzana o piña— de forma más rápida. Esto puede provocar picos de glucosa, algo que no es ideal si el objetivo es mantener energía estable o controlar el apetito.

Otro punto que suele malinterpretarse es su papel en la detoxificación. No existe evidencia científica sólida que respalde que los jugos verdes desintoxican el organismo. Ese trabajo lo realizan de forma natural órganos como el hígado y los riñones. Lo que sí puede hacer un jugo verde es contribuir a una dieta rica en vegetales, lo cual indirectamente apoya estos procesos, pero no los sustituye ni los acelera de forma extraordinaria.

En el contexto de una rutina fit, el jugo verde puede funcionar bien como complemento, no como sustituto. Puede ser útil para aumentar la ingesta de vegetales en personas que no alcanzan sus requerimientos diarios o como una opción ligera antes de entrenar si se formula correctamente (bajo en azúcar y combinado con alguna fuente de proteína aparte), pero usarlo como desayuno completo o reemplazo de comidas principales suele ser insuficiente pues carece de proteína, grasas saludables y, como ya se mencionó, fibra.

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Jugo verde

Pexels

También hay que considerar la saciedad. Beber calorías no genera la misma respuesta que masticarlas. Esto puede llevar a consumir más alimentos a lo largo del día sin notarlo, algo relevante en objetivos de pérdida de grasa.

Entonces, ¿vale la pena? Sí, pero con inteligencia. Un jugo verde bien formulado —priorizando vegetales, limitando fruta y sin azúcares añadidos— puede ser una forma eficiente de sumar nutrientes. Lo que no es recomendable es convertirlo en el eje de la alimentación o atribuirle beneficios que no tiene.

Integrarlo de forma estratégica implica verlo como lo que es, un complemento funcional dentro de una dieta equilibrada, no un atajo hacia resultados físicos ni una solución integral. Ahí es donde realmente encaja en una rutina fit bien estructurada.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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