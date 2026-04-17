Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Tu playlist favorita impacta en tu bienestar físico y mental

Lo que eliges escuchar no solo acompaña tu rutina: influye en tu estado emocional, tu concentración y la forma en que responde tu cuerpo

Abril 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
GettyImages-1280339057.jpg

Tu playlist favorita impacta en tu bienestar físico y mental

Riska

¿Has notado que tu música favorita cambiar radicalmente tu estado de ánimo? Vuelves a ella sin pensarlo demasiado: al empezar el día, al concentrarte y al desconectarte. No es solo gusto. Esa repetición constante moldea cómo te sientes y cómo responden tu cuerpo y mente a la exigencia de la rutina.

Cuando una canción te gusta de verdad, el cerebro la procesa de forma distinta. No es lo mismo oír algo de fondo que elegir activamente lo que quieres escuchar. En ese momento se activan circuitos vinculados con la recompensa y el placer, liberando dopamina. Investigaciones de la McGill University han demostrado que la música que resulta placentera puede generar este tipo de respuesta, lo que explica por qué ciertas canciones modifican tu estado de ánimo casi de inmediato.

También te interesa...
American actress, singer, model and sex symbol Marilyn Monroe. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Agenda
Manifiesto de bienestar, ¿por qué debo intentarlo?
Junio 04, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
beneficios-de-descansar-correctamente.jpg
Wellness
El buen descanso, el nuevo lujo del bienestar
Marzo 12, 2024
 · 
Harper’s Bazaar

Ese efecto no se queda sólo en lo emocional. También tiene implicaciones físicas. Escuchar música que te resulta familiar y agradable puede contribuir a disminuir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. La American Psychological Association ha documentado cómo la música forma parte de estrategias efectivas de regulación emocional, especialmente cuando se integra de manera natural en la rutina diaria.

La clave está en la elección personal. Durante años se intentó posicionar ciertos géneros como los más adecuados para relajarse o concentrarse, pero la evidencia apunta a algo más simple: lo que realmente tiene efecto es la música que te gusta.
La familiaridad reduce la carga mental, permitiendo que el cerebro no tenga que procesar constantemente nuevos estímulos. Eso facilita la concentración y crea una sensación de continuidad que puede hacer más llevaderas tareas largas o repetitivas.

pexels-bn-gaber-3563948-27794237.jpg

Así es como tu playlist mejora tu bienestar

Pexels

También hay una dimensión menos evidente, pero igual de relevante: la memoria. La música tiene la capacidad de fijar momentos con una intensidad particular. Una canción puede transportar a una etapa específica, a un lugar o a una versión de ti misma. Esa conexión no es solo emocional ya que también refuerza identidad y estabilidad interna. Volver a ciertas playlists puede ser, en muchos casos, una forma de reorganizar cómo te sientes.

En el plano físico, el impacto se percibe en la forma en que el cuerpo acompaña el ritmo. Desde caminar hasta entrenar, la música influye en la energía disponible y en la percepción del esfuerzo. Escuchar algo que te gusta puede hacer que una actividad se sienta más fluida, menos pesada e incluso más agradable.

pexels-mahdi-chaghari-9996334-19101379.jpg

Escuchar tu música favorita ayuda a disminuir los niveles de cortisol

Pexels

Lo interesante es que este efecto no depende de listas perfectas ni de recomendaciones externas. Tu playlist favorita funciona precisamente porque responde a ti. No es universal, ni necesita serlo. Es una extensión de tu estado interno, y al mismo tiempo, una herramienta para modificarlo.

musica y ciencia bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-mikhail-nilov-7814791.jpg
Wellness
Cepillos de drenaje linfático: ¿realmente funcionan?
Abril 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6968331.jpg
Wellness
Por qué las pillow mists —o brumas de almohada— se volvieron parte de mi ritual nocturno
Abril 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman holding tablet and water
Wellness
Musgo marino, el suplemento alimenticio para un cuerpo en equilibrio
Abril 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Imagen-1_lavanda.jpg
Wellness
Aceite de lavanda: el básico natural para relajar el cuerpo y la mente
Abril 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Wellness
Cómo tomar creatina, el suplemento esencial para tu rutina fitness
Qué hace realmente la creatina en el cuerpo, cómo tomarla correctamente y en qué casos conviene pensarlo dos veces antes de integrarla a tu día a día
Abril 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman enjoying summer vacation by swimming pool with drink
Wellness
Semana Santa sin pescado: ideas que sí funcionan si tienes alergia
Ideas prácticas y bien pensadas para armar menús de temporada sin pescado: desde proteínas vegetales hasta reinterpretaciones de clásicos que respetan la tradición sin poner en riesgo tu salud
Abril 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-feliart-6939634.jpg
Wellness
¿El té de jamaica con canela realmente sirve para bajar de peso o es un mito?
Esta popular infusión tiene efectos medibles en el cuerpo, pero no funciona como solución aislada. Esto dicen los estudios sobre sus verdaderos alcances
Abril 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-danilo-silva-374584162-14540098.jpg
Wellness
Rituales de bienestar para Semana Santa que vale la pena incorporar ya a tu rutina diaria
Pequeños hábitos que caben en tu rutina y ayudan a equilibrar cuerpo y mente durante días de descanso, con efectos visibles en cómo te sientes y te ves
Abril 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García