Suscríbete
Síguenos en:
Moda

¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta

La nueva campaña de verano de la firma italiana pone el foco en accesorios capaces de acompañar jornadas completas. Entre escapadas costeras, trayectos improvisados y días que se extienden hasta la noche, el tamaño vuelve a importar

Junio 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_260501_MS_Gucci_8-2799_04i.jpg

¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta

Cortesía

Durante años, los bolsos diminutos dominaron la conversación de moda. Eran fotogénicos, fáciles de reconocer y funcionaban perfectamente en una época marcada por la estética de las redes sociales, sin embargo, la realidad cotidiana rara vez coincidía con esa imagen. Teléfono, cartera, gafas, llaves, protector solar, audífonos y otros objetos esenciales terminaban buscando espacio en bolsos que parecían diseñados más para una fotografía que para una jornada completa. Algo está cambiando, y las colecciones más recientes empiezan a reflejarlo.

También te interesa...
Gucci FW26 Fashion Show - Runway
Moda
Kate Moss marca el punto cero de Demna en Gucci en Milan Fashion Week 2026
Febrero 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán.jpg
Belleza
El manifiesto grunge de Bella Hadid frente a la estética clean en Milán
Febrero 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La nueva campaña de verano de Gucci se desarrolla entre embarcaciones, piscinas y paisajes de Montecarlo, un escenario históricamente asociado con la idea de escapismo mediterráneo. Más allá de las prendas, son los accesorios los que revelan una dirección interesante: totes amplios, bolsos de viaje y siluetas con capacidad real ocupan un lugar protagonista dentro de la narrativa visual de la colección.

No se trata únicamente de una cuestión de tamaño. El cambio responde a una transformación más amplia en la manera en que las personas se relacionan con los accesorios. El bolso ya no funciona exclusivamente como un elemento decorativo; vuelve a desempeñar un papel práctico dentro del guardarropa. En una época donde una misma jornada puede incluir trabajo, reuniones, desplazamientos, ejercicio y actividades sociales, la funcionalidad adquiere un valor distinto.

En lugar de presentarse como piezas reservadas para una ocasión específica, los bolsos parecen pensados para integrarse en la vida diaria.

OFFICIAL CROP_260501_MS_Gucci_2-0088_02E.jpg

¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta

Cortesía

También resulta significativo el regreso de los grandes formatos dentro del lujo. Durante varios años, las mini bags dominaron las colecciones gracias a su capacidad para generar deseo inmediato. Eran objetos aspiracionales, reconocibles a distancia y altamente compartibles en redes sociales. Hoy, las prioridades parecen desplazarse hacia piezas que ofrecen una relación más equilibrada entre diseño y utilidad.

La propuesta de Gucci coincide con una tendencia que empieza a observarse en distintas marcas: el interés por los bolsos de hombro amplios, los totes estructurados y las siluetas que permiten llevar más que lo estrictamente indispensable. No es una renuncia al diseño ni a la sofisticación; es una respuesta a nuevas formas de vivir y desplazarse.

OFFICIAL CROP_260501_MS_Gucci_7-2306_D.jpg

¿El fin de las mini bags? Gucci apuesta por una silueta completamente distinta

Cortesía

Otro aspecto interesante es que este regreso no implica abandonar la identidad visual. La propuesta de Gucci conserva códigos históricos de la casa, desde el motivo GG Monogram hasta las icónicas franjas verde y roja que forman parte de su lenguaje estético. La diferencia es que esos elementos aparecen ahora en formatos que priorizan la experiencia de uso tanto como la imagen.

La conversación sobre los bolsos suele girar alrededor de tendencias pasajeras, pero el interés creciente por piezas más amplias parece responder a algo más profundo. Después de años en los que la moda celebró lo mínimo, comienza a re-abrirse espacio una visión donde la practicidad vuelve a ser aspiracional.

Quizá las mini bags no desaparezcan por completo. Siguen ocupando un lugar dentro de las colecciones y continúan funcionando para determinadas ocasiones. Lo que sí parece evidente es que ya no son la única respuesta. Si las imágenes de este verano sirven como indicio, el bolso deseado de la próxima temporada podría ser también el que mejor se adapta a la vida real.

Gucci bolsas Tendencias 2026 bolsos verano
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
image (2).png
Moda
El bolso rojo de Salma Hayek que transforma cualquier vestido negro en segundos
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_714911667_18593031013061092_339756802340554054_n.jpg
Belleza
El micro bob de Lily Collins confirma que el pelo corto dominará el verano 2026
Junio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
02_03_04_05 from left_FENDI CRUISE 2027.jpg
Moda
7 prendas de FENDI Cruise 2027 que merecen un lugar en tu clóset
Junio 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BVLGARI x Santi Gimenez13947.jpg
Moda
Santiago Giménez suma a Bvlgari a su lista de victorias fuera de la cancha
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Wedding Of Mick Jagger And Bianca Pérez-Mora Macías
Moda
Mucho antes de Dua Lipa, Bianca Jagger llevó este look de novia que hizo historia
Un sombrero de ala ancha, una silueta afilada y una boda lejos de las convenciones tradicionales en 1971 sigue encontrando eco más de medio siglo después
Mayo 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026-05-29 14.33.57.jpeg
Moda
Raquel Orozco lleva el trabajo artesanal a un terreno inesperado para Otoño-Invierno 2026
Entre pliegues, volumen y construcción manual, la diseñadora presentó una colección que pone el proceso creativo en el centro de la conversación
Mayo 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Spanish Royals Preside Over The Ceremony Of The Medals Of Merit In The Fine Arts 2024
Moda
El vestido cruzado sigue conquistando clósets por una razón muy sencilla
Algunas prendas atraviesan temporadas, cambios de estilo y nuevas tendencias sin perder relevancia. El vestido cruzado lleva años ocupando ese lugar privilegiado
Mayo 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York - May 26, 2026
Moda
El vestido floral de Lindsay Lohan ya tiene firma y todavía está disponible on line
Los vestidos estampados suelen aparecer cada primavera, pero algunos destacan por su corte, movimiento y versatilidad. Este diseño reúne varios de los elementos que están marcando la temporada
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García