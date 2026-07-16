Jennifer Lopez apuesta por el vestido globo y coloca esta silueta entre las más elegantes de 2026

La silueta globo dejó de ser una propuesta reservada para las pasarelas y empieza a consolidarse como una de las apuestas más sofisticadas del año. Jennifer Lopez apareció en París con un vestido blanco de líneas escultóricas que concentra varias de las direcciones creativas que hoy marcan la Alta Costura: volumen controlado, construcción arquitectónica y una elegancia que prescinde de los recursos más evidentes para atraer todas las miradas.

La arquitectura sustituye al exceso

Durante varias temporadas, las alfombras rojas estuvieron dominadas por vestidos de transparencias, cristales y aplicaciones brillantes. Aunque esos códigos siguen presentes, las colecciones más recientes de Alta Costura han comenzado a explorar otra narrativa: prendas cuya fuerza proviene de su estructura.

El vestido elegido por Jennifer Lopez responde precisamente a esa evolución. El cuello alto, las mangas largas y el amplio volumen que envuelve la cadera crean una silueta casi escultórica, mientras la abertura sobre la rodilla y la prolongación de la falda equilibran el dramatismo con movimiento. El resultado transmite sofisticación, por si fuera poco, JLo llevó un impactante conjunto de rubíes talla pera y diamantes blancos hasta un collar compuesto por más de 190 quilates de diamantes firmado por Chopard.

El vestido globo encuentra un nuevo momento

La silueta globo no es nueva. Su origen se remonta a experimentaciones de la alta costura del siglo XX, pero las casas de moda la han reinterpretado con materiales más ligeros y patronajes que permiten crear volumen sin añadir peso visual.

Ese cambio también responde a una transformación en la manera de entender el lujo. El interés ya no se concentra únicamente en bordados artesanales o pedrería; cada vez adquiere mayor relevancia el trabajo técnico detrás del patrón, la caída del tejido y la ingeniería necesaria para que una prenda conserve su forma desde cualquier ángulo.

El blanco recupera protagonismo fuera del universo nupcial

Otro elemento que convierte este look en una referencia es el color. El blanco óptico ha ganado terreno en eventos nocturnos, desfiles y presentaciones de Alta Costura, alejándose de la idea de que pertenece exclusivamente al vestuario nupcial.

En este caso, el tono permite apreciar con claridad la complejidad de la construcción. Las curvas del vestido, los pliegues y el volumen adquieren mayor presencia precisamente porque el diseño evita estampados o contrastes cromáticos que distraigan la atención.

Jennifer Lopez apuesta por el vestido globo y coloca esta silueta entre las más elegantes de 2026 Chopard

Una tendencia que también responde al comportamiento del consumidor

El auge de este tipo de siluetas coincide con un cambio en el consumo de moda de lujo. Las clientas buscan piezas capaces de convertirse en protagonistas por su diseño, incluso cuando las fotografías circulan en redes sociales durante apenas unos segundos.

Los vestidos escultóricos cumplen esa función. Son fácilmente reconocibles, generan una identidad visual inmediata y ofrecen un equilibrio entre espectáculo y refinamiento. Esa combinación explica por qué comienzan a aparecer con mayor frecuencia tanto en pasarelas como en celebridades invitadas a los eventos más exclusivos del calendario internacional.

Más allá de una alfombra roja

El look de Jennifer Lopez también demuestra que la Alta Costura continúa funcionando como un laboratorio de ideas que, con el paso de las temporadas, terminan influyendo en colecciones de prêt-à-porter e incluso en propuestas de moda de ocasión.

Es probable que las versiones comerciales no reproduzcan el volumen extremo de este diseño, pero sí adopten algunos de sus códigos: faldas con mayor estructura, líneas redondeadas, cuellos altos y una preferencia por prendas cuya forma define el conjunto antes que los adornos.