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Moda

Maria Grazia Chiuri inaugura una nueva era para FENDI con su primera colección de Alta Costura

El regreso de FENDI al calendario de Alta Costura coincide con el debut de Maria Grazia Chiuri al frente de la dirección creativa. Roma, el arte y el legado de Karl Lagerfeld trazan el comienzo de una nueva etapa para la Maison

Julio 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Maria Grazia Chiuri inaugura una nueva era para FENDI con su primera colección de Alta Costura

Cortesía

La primera colección de Alta Costura de Maria Grazia Chiuri para FENDI no representa únicamente un nuevo desfile. Marca el regreso oficial de la Maison al calendario de la couture y abre una etapa en la que el patrimonio deja de ser un archivo para convertirse en una herramienta de creación. Presentada en la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma, la colección establece desde el primer momento cuál será la dirección de la firma: mirar hacia su historia para construir una visión contemporánea del lujo.

El escenario elegido refuerza esa intención. FENDI nació en Roma hace un siglo y decidió volver a la ciudad donde comenzó su historia para presentar una colección que dialoga con su identidad. La elección del museo no funciona como un simple telón de fondo; integra el arte dentro del relato y sitúa a la Alta Costura en un espacio donde creatividad, cultura y patrimonio conviven de manera natural.

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Maria Grazia Chiuri apuesta por el oficio como lenguaje de futuro

Durante los últimos años, la Alta Costura ha demostrado que su valor ya no reside únicamente en la exclusividad, sino en preservar técnicas artesanales que difícilmente pueden replicarse mediante procesos industriales. Esa idea atraviesa toda la colección de Maria Grazia Chiuri.
Los ateliers de FENDI ocupan un lugar protagonista a través de drapeados, bordados y construcciones textiles que requieren horas de trabajo especializado. Chiffon, terciopelo, grain de poudre, cachemira y pieles reinterpretadas construyen siluetas ligeras que priorizan el movimiento antes que la rigidez tradicional asociada a la couture.
Más que exhibir destreza técnica, la diseñadora utiliza esos recursos para proponer una elegancia que responde a la forma en que las mujeres desean vestir hoy: prendas sofisticadas, pero capaces de acompañar el cuerpo con naturalidad.

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Maria Grazia Chiuri

Cortesía

El cuerpo y el deseo construyen el discurso creativo

Uno de los conceptos centrales de la colección es el cuerpo entendido como punto de partida del diseño. En lugar de imponer una silueta, las prendas parecen adaptarse al movimiento mediante capas etéreas, transparencias controladas y una construcción que busca ligereza incluso en materiales históricamente asociados al volumen.
También aparecen referencias a la naturaleza a través de bordados delicados y una lectura más abierta de los códigos de género, elementos que reflejan una visión de la Alta Costura menos condicionada por categorías tradicionales y más cercana a una expresión individual del estilo.
Ese enfoque responde a una transformación más amplia dentro del lujo contemporáneo, donde la excelencia artesanal convive con una búsqueda constante de comodidad, libertad y autenticidad.

Fendi Couture Fall/Winter 2026-2027 Show - Couture Fashion Show

Maria Grazia Chiuri inaugura una nueva era para FENDI con su primera colección de Alta Costura

Jacopo Raule/Getty Images for Fendi

Un desfile que se extendió al cine y a la historia de la Maison

La presentación de la colección comenzó antes de que las modelos pisaran la pasarela. Como preludio, FENDI estrenó Love Monster, un cortometraje dirigido por Valeria Golino y protagonizado por Leila George y Pietro Castellitto.
Rodado entre Villa Borghese y la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, el filme explora temas como el deseo y la libertad, ampliando el universo creativo de la colección y reforzando el vínculo histórico entre la Maison y Roma.
La celebración también incluyó la inauguración de After Steps Through Work. FENDI / Karl Lagerfeld 1985, una exposición concebida por Maria Grazia Chiuri y curada por Maria Luisa Frisa. La muestra recupera una de las exposiciones más importantes en la historia de FENDI, organizada originalmente en 1985 para celebrar los primeros veinte años de colaboración entre Karl Lagerfeld y la firma italiana.
Lejos de limitarse a reconstruir archivos, la exposición presenta bocetos, muestras de materiales, documentos y piezas originales que permiten comprender cómo ese diálogo creativo transformó la identidad de FENDI durante décadas.

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Maria Grazia Chiuri inaugura una nueva era para FENDI con su primera colección de Alta Costura

Cortesía

Una colección que define el rumbo de la Maison

Los debuts creativos suelen medirse por la capacidad de sorprender. Maria Grazia Chiuri optó por una estrategia distinta: construir continuidad.
Su primera colección para FENDI evita romper con la historia de la Maison y propone una evolución sustentada en el oficio, la cultura y la experimentación. Ese equilibrio resulta especialmente relevante en un momento en que muchas firmas de lujo buscan diferenciarse mediante cambios radicales de imagen.
Con este regreso a la Alta Costura, FENDI deja claro que su siguiente capítulo no dependerá únicamente de nuevas siluetas o materiales. La apuesta consiste en convertir su legado artesanal en una plataforma capaz de dialogar con el presente, demostrando que la innovación también puede surgir cuando una casa de moda entiende que su historia es uno de sus mayores activos creativos.

Maria Grazia Chiuri Roma Fendi Alta Costura
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