Tiffany & Co. reinventa Bird on a Rock, la joya que se convirtió en uno de los grandes símbolos del lujo

Pocas creaciones de joyería han conseguido sobrevivir seis décadas sin perder relevancia cultural, y Bird on a Rock es una de ellas. Mientras muchas maisons buscan sorprender con diseños completamente nuevos, Tiffany & Co. ha optado por una estrategia distinta: reinterpretar uno de sus mayores emblemas para demostrar que el verdadero lujo también consiste en saber evolucionar un símbolo sin borrar la historia que lo convirtió en un clásico. La nueva colección Bird on a Rock by Tiffany responde precisamente a esa idea, llevando un diseño nacido en 1965 hacia una nueva generación de coleccionistas.

El pájaro que cambió la historia de Tiffany

Bird on a Rock nació de la imaginación del diseñador Jean Schlumberger, una de las figuras más influyentes en la historia de Tiffany & Co. Durante uno de sus viajes por Asia y el Caribe, quedó fascinado por una cacatúa de plumaje amarillo, inspiración que terminó convirtiéndose en un pequeño pájaro elaborado en oro y diamantes posado sobre una piedra preciosa.

Aquella pieza rompía con muchas convenciones de la alta joyería de su época. Frente a las composiciones rígidas y simétricas que predominaban durante los años sesenta, Schlumberger apostó por una figura llena de movimiento y personalidad, capaz de transmitir optimismo sin renunciar a la sofisticación técnica que caracterizaba a la casa neoyorquina.

Con el paso del tiempo, el broche dejó de ser únicamente una creación excepcional para convertirse en uno de los códigos visuales más reconocibles de Tiffany.

Del broche al Tiffany Diamond

La consolidación de Bird on a Rock llegó tres décadas después de su creación. En 1995, Tiffany decidió utilizar este diseño como montura del legendario Tiffany Diamond, uno de los diamantes amarillos más famosos del mundo.

A partir de ese momento, el pequeño pájaro adquirió una dimensión completamente distinta. Ya no representaba solo el talento de Jean Schlumberger, sino también el patrimonio creativo de una firma cuya historia está estrechamente ligada a algunas de las piedras preciosas más extraordinarias jamás descubiertas.

Ese vínculo convirtió a Bird on a Rock en mucho más que un motivo decorativo. Se transformó en un símbolo de la identidad de Tiffany, comparable con otros iconos históricos del lujo cuya silueta resulta reconocible incluso antes de identificar la marca que los creó.

Una reinterpretación que mira al archivo para avanzar

Las nuevas creaciones presentadas por Tiffany no buscan reproducir el diseño original de forma literal. Bajo la dirección creativa de Nathalie Verdeille, vicepresidenta senior y directora artística de Joyería y Alta Joyería, la colección explora diferentes formas de representar el ave y el movimiento que siempre ha definido al diseño.

Las piezas figurativas conservan la esencia escultórica del broche histórico, mientras incorporan grabados realizados a mano y composiciones de diamantes colocadas para generar una sensación de volumen y dinamismo. Paralelamente, Tiffany introduce dos nuevas líneas inspiradas en el vuelo: Wings, dentro de la colección de joyería fina, y Feathers, concebida para la alta joyería.

Más que ampliar una colección existente, estas propuestas desarrollan el lenguaje visual de Bird on a Rock hasta convertirlo en una familia de diseños capaz de evolucionar sin perder el vínculo con su origen.

PT18Y THREE BIRD NL 16 IN T|Tiffany & Co. Studio

El regreso de los archivos como estrategia de lujo

La decisión de Tiffany también refleja un cambio más amplio dentro de la industria. En lugar de construir nuevas identidades cada temporada, las grandes casas recurren cada vez con mayor frecuencia a sus archivos para reinterpretar piezas históricas desde una perspectiva contemporánea.

Hermès, Cartier, Van Cleef & Arpels o Bulgari han seguido caminos similares al recuperar diseños emblemáticos que mantienen un fuerte valor patrimonial. En un mercado donde la autenticidad se ha convertido en uno de los activos más apreciados por los consumidores de lujo, el archivo ya no funciona únicamente como memoria, sino como una herramienta creativa capaz de generar nuevas historias.

Ese interés responde también al perfil de un comprador que busca conocer el origen de las piezas que adquiere. El valor ya no reside únicamente en los materiales o la artesanía, sino también en la narrativa que acompaña a cada creación.

PT18Y FEATHERS WD BLT T|Tiffany & Co. Studio

Una colección pensada para perdurar

Las nuevas piezas incluyen colgantes, pendientes, anillos, pulseras y collares elaborados en oro de 18 quilates, platino y diamantes. En la colección Feathers, Tiffany lleva esa misma inspiración hacia composiciones de alta joyería que evocan la textura y la ligereza de las plumas mediante un trabajo escultórico desarrollado durante casi tres años.

Más allá de las especificaciones técnicas, estas creaciones muestran una intención clara: construir objetos destinados a permanecer relevantes durante décadas, en lugar de responder únicamente al calendario de lanzamientos de la industria.

Las piezas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre en una selección de boutiques Tiffany & Co. alrededor del mundo.

PT18Y TWO BIRD BLT T|Tiffany & Co. Studio

Bird on a Rock nació como un broche inspirado en un ave observada durante un viaje y terminó convirtiéndose en uno de los emblemas más reconocibles de la alta joyería. Su nueva reinterpretación demuestra que el verdadero legado no consiste en conservar intactos los símbolos del pasado, sino en encontrar maneras de hacerlos dialogar con el presente sin que pierdan aquello que los hizo inolvidables.