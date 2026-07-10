Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Tiffany & Co. reinventa Bird on a Rock, la joya que se convirtió en uno de los grandes símbolos del lujo

El icónico diseño creado por Jean Schlumberger vuelve a transformarse con nuevas piezas que reinterpretan más de seis décadas de historia. La propuesta revela cómo las grandes casas de joyería mantienen vigente su legado sin perder identidad

Julio 09, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
dos.jpg

Tiffany & Co. reinventa Bird on a Rock, la joya que se convirtió en uno de los grandes símbolos del lujo

Cortesía

Pocas creaciones de joyería han conseguido sobrevivir seis décadas sin perder relevancia cultural, y Bird on a Rock es una de ellas. Mientras muchas maisons buscan sorprender con diseños completamente nuevos, Tiffany & Co. ha optado por una estrategia distinta: reinterpretar uno de sus mayores emblemas para demostrar que el verdadero lujo también consiste en saber evolucionar un símbolo sin borrar la historia que lo convirtió en un clásico. La nueva colección Bird on a Rock by Tiffany responde precisamente a esa idea, llevando un diseño nacido en 1965 hacia una nueva generación de coleccionistas.

El pájaro que cambió la historia de Tiffany

Bird on a Rock nació de la imaginación del diseñador Jean Schlumberger, una de las figuras más influyentes en la historia de Tiffany & Co. Durante uno de sus viajes por Asia y el Caribe, quedó fascinado por una cacatúa de plumaje amarillo, inspiración que terminó convirtiéndose en un pequeño pájaro elaborado en oro y diamantes posado sobre una piedra preciosa.
Aquella pieza rompía con muchas convenciones de la alta joyería de su época. Frente a las composiciones rígidas y simétricas que predominaban durante los años sesenta, Schlumberger apostó por una figura llena de movimiento y personalidad, capaz de transmitir optimismo sin renunciar a la sofisticación técnica que caracterizaba a la casa neoyorquina.
Con el paso del tiempo, el broche dejó de ser únicamente una creación excepcional para convertirse en uno de los códigos visuales más reconocibles de Tiffany.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-84.jpg
Agenda
“The Devil Wears Prada” llegará a Broadway con música de Elton John
Agosto 23, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Salma Hayek, Demi Moore y Elton John los presentadores más glam de los Golden Globes 2025.png
Agenda
Salma Hayek, Demi Moore y Elton John: los presentadores más glam de los Golden Globes 2025
Enero 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Del broche al Tiffany Diamond

La consolidación de Bird on a Rock llegó tres décadas después de su creación. En 1995, Tiffany decidió utilizar este diseño como montura del legendario Tiffany Diamond, uno de los diamantes amarillos más famosos del mundo.
A partir de ese momento, el pequeño pájaro adquirió una dimensión completamente distinta. Ya no representaba solo el talento de Jean Schlumberger, sino también el patrimonio creativo de una firma cuya historia está estrechamente ligada a algunas de las piedras preciosas más extraordinarias jamás descubiertas.
Ese vínculo convirtió a Bird on a Rock en mucho más que un motivo decorativo. Se transformó en un símbolo de la identidad de Tiffany, comparable con otros iconos históricos del lujo cuya silueta resulta reconocible incluso antes de identificar la marca que los creó.

Una reinterpretación que mira al archivo para avanzar

Las nuevas creaciones presentadas por Tiffany no buscan reproducir el diseño original de forma literal. Bajo la dirección creativa de Nathalie Verdeille, vicepresidenta senior y directora artística de Joyería y Alta Joyería, la colección explora diferentes formas de representar el ave y el movimiento que siempre ha definido al diseño.
Las piezas figurativas conservan la esencia escultórica del broche histórico, mientras incorporan grabados realizados a mano y composiciones de diamantes colocadas para generar una sensación de volumen y dinamismo. Paralelamente, Tiffany introduce dos nuevas líneas inspiradas en el vuelo: Wings, dentro de la colección de joyería fina, y Feathers, concebida para la alta joyería.
Más que ampliar una colección existente, estas propuestas desarrollan el lenguaje visual de Bird on a Rock hasta convertirlo en una familia de diseños capaz de evolucionar sin perder el vínculo con su origen.

2026

PT18Y THREE BIRD NL 16 IN

T|Tiffany & Co. Studio

El regreso de los archivos como estrategia de lujo

La decisión de Tiffany también refleja un cambio más amplio dentro de la industria. En lugar de construir nuevas identidades cada temporada, las grandes casas recurren cada vez con mayor frecuencia a sus archivos para reinterpretar piezas históricas desde una perspectiva contemporánea.
Hermès, Cartier, Van Cleef & Arpels o Bulgari han seguido caminos similares al recuperar diseños emblemáticos que mantienen un fuerte valor patrimonial. En un mercado donde la autenticidad se ha convertido en uno de los activos más apreciados por los consumidores de lujo, el archivo ya no funciona únicamente como memoria, sino como una herramienta creativa capaz de generar nuevas historias.
Ese interés responde también al perfil de un comprador que busca conocer el origen de las piezas que adquiere. El valor ya no reside únicamente en los materiales o la artesanía, sino también en la narrativa que acompaña a cada creación.

2026

PT18Y FEATHERS WD BLT

T|Tiffany & Co. Studio

Una colección pensada para perdurar

Las nuevas piezas incluyen colgantes, pendientes, anillos, pulseras y collares elaborados en oro de 18 quilates, platino y diamantes. En la colección Feathers, Tiffany lleva esa misma inspiración hacia composiciones de alta joyería que evocan la textura y la ligereza de las plumas mediante un trabajo escultórico desarrollado durante casi tres años.
Más allá de las especificaciones técnicas, estas creaciones muestran una intención clara: construir objetos destinados a permanecer relevantes durante décadas, en lugar de responder únicamente al calendario de lanzamientos de la industria.
Las piezas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre en una selección de boutiques Tiffany & Co. alrededor del mundo.

2026

PT18Y TWO BIRD BLT

T|Tiffany & Co. Studio

Bird on a Rock nació como un broche inspirado en un ave observada durante un viaje y terminó convirtiéndose en uno de los emblemas más reconocibles de la alta joyería. Su nueva reinterpretación demuestra que el verdadero legado no consiste en conservar intactos los símbolos del pasado, sino en encontrar maneras de hacerlos dialogar con el presente sin que pierdan aquello que los hizo inolvidables.

alta joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
TIFFANY_ILM_Still 2.jpg
Moda
¿Comprarías tu propio anillo de compromiso?
Julio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
LOOK49_A_FRONT_2859.jpg
Moda
Balenciaga apuesta por una seda creada en laboratorio para su colección de Alta Costura
Julio 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_740944990_18603745720061092_8425471507315390559_n.jpg
Moda
Hermès convierte el caballo en un símbolo invisible en su nueva colección de alta joyería
Julio 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - April, 2026
Moda
Las bailarinas se apoderan del street style en verano 2026
Julio 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" World Premiere - Arrivals
Moda
Zendaya lleva el corsé anatómico de Schiaparelli que marca el regreso de la silueta escultórica
El diseño que Schiaparelli llevó de la pasarela a la alfombra roja propone una nueva forma de entender la sensualidad. En lugar de recurrir a transparencias o escotes extremos, apuesta por la arquitectura del cuerpo como recurso estético
Julio 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_735505579_18478521211099700_984340833392712646_n.jpg
Moda
El vestido de corte imperio vuelve a convertirse en el favorito durante el embarazo
Anne Hathaway volvió a poner el foco sobre una silueta con siglos de historia que combina comodidad, movimiento y elegancia. Su construcción explica por qué sigue siendo una de las mejores opciones para vestir durante el embarazo
Julio 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_561902228_18060870665388284_5379874850754133644_n (2).jpg
Moda
Chanel ya dio la primera pista de su nueva era con la compra de Charvet
La incorporación de la histórica camisería francesa ofrece pistas sobre el rumbo creativo de Chanel. Más que ampliar su negocio, la maison parece apostar por el oficio, la sastrería y un lujo cada vez más difícil de replicar
Julio 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 - Day 8
Moda
Si los jeans ya no te resultan cómodos, los pantalones globo serán tu mejor alternativa
La silueta relajada de los pantalones globo gana terreno porque responde a una nueva forma de vestir: priorizar el movimiento sin renunciar a un look sofisticado
Julio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García