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Moda

El vestido de corte imperio vuelve a convertirse en el favorito durante el embarazo

Anne Hathaway volvió a poner el foco sobre una silueta con siglos de historia que combina comodidad, movimiento y elegancia. Su construcción explica por qué sigue siendo una de las mejores opciones para vestir durante el embarazo

Julio 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Por qué el vestido de corte imperio vuelve a convertirse en el favorito durante el embarazo

Getty images

La elección de Anne Hathaway para la premiere de The Odyssey en Londres puso nuevamente en circulación una silueta que la moda nunca ha abandonado del todo: el vestido de corte imperio. Más allá del color azul etéreo o del espectacular escote floral firmado por Dior, el verdadero acierto del diseño está en su construcción. La cintura elevada, situada justo debajo del busto, permite que la tela caiga libremente sobre el abdomen, adaptándose a los cambios del cuerpo sin perder sofisticación. Esa combinación entre funcionalidad y alta costura explica por qué este patrón continúa siendo uno de los más favorecedores durante el embarazo.

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A diferencia de otros vestidos de gala que marcan la cintura natural o la cadera, el corte imperio desplaza el punto de ajuste hacia la parte más estrecha del torso. Este recurso modifica visualmente las proporciones del cuerpo y dirige la atención hacia el escote y los hombros, mientras el tejido acompaña el volumen del vientre sin comprimirlo. El resultado transmite ligereza incluso en diseños confeccionados con grandes cantidades de tela.

Su origen también ayuda a entender su permanencia. Popularizado a principios del siglo XIX durante el Imperio francés, este corte rompió con los rígidos corsés que dominaron la moda europea durante décadas. La inspiración provenía de las túnicas de la antigua Grecia y Roma, prendas que privilegiaban el movimiento natural del cuerpo sobre las estructuras pesadas. Aunque la moda ha reinterpretado esta silueta en numerosas ocasiones, su esencia sigue siendo ofrecer libertad sin renunciar a la elegancia.

Durante el embarazo, esa construcción responde a una necesidad muy concreta. Conforme avanza la gestación, el abdomen cambia constantemente de volumen y una cintura ajustada puede resultar incómoda durante varias horas. El corte imperio elimina esa presión porque la falda comienza justo debajo del busto, permitiendo que el vestido se adapte al cuerpo de forma progresiva. Por esa razón, muchas mujeres pueden utilizar la misma prenda durante distintas etapas del embarazo.

El diseño también favorece el equilibrio visual. Cuando el volumen se concentra en la parte inferior del vestido, la silueta adquiere una caída vertical que alarga la figura. En el caso del modelo que llevó Anne Hathaway, el plisado fino potencia todavía más ese efecto al crear líneas continuas desde el pecho hasta el suelo. Lejos de añadir volumen innecesario, el tejido genera movimiento y acompaña cada paso con naturalidad.

Otro elemento importante es el escote. Dior optó por una gran aplicación floral tridimensional que concentra el protagonismo en la parte superior del cuerpo. Esa decisión responde a un principio clásico del diseño: dirigir la mirada hacia un punto focal para equilibrar las proporciones generales. En vestidos para embarazadas, los detalles arquitectónicos en el escote, los hombros o las mangas suelen cumplir precisamente esa función, aportando presencia sin necesidad de recurrir a cortes ajustados.

Este tipo de vestidos también refleja un cambio en la forma de vestir el embarazo. Durante décadas, la ropa premamá buscó ocultar el vientre mediante prendas excesivamente holgadas o siluetas poco definidas. Hoy ocurre lo contrario. Las colecciones contemporáneas priorizan patrones que acompañan la transformación del cuerpo sin intentar disimularla, integrando comodidad, diseño y lujo en una misma propuesta. Las alfombras rojas han contribuido a esa evolución al mostrar que un embarazo no implica renunciar a la alta costura.

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Anne Hathaway durante la premiere de La Odisea en Londres

Getty images

El interés por este patrón tampoco se limita a quienes están esperando un bebé. Muchas mujeres recurren al corte imperio por su capacidad para ofrecer comodidad durante eventos largos, bodas o cenas de gala. Al no depender de una cintura rígida, permite mayor libertad de movimiento y suele adaptarse a diferentes tipos de cuerpo, una característica cada vez más valorada por consumidores que buscan prendas versátiles y con una vida útil más amplia.

La elección de Anne Hathaway recuerda que algunos de los mejores diseños de moda nacen de resolver una necesidad real. El corte imperio ha sobrevivido más de dos siglos porque entiende cómo se mueve el cuerpo antes de pensar únicamente en su apariencia. En una industria donde las tendencias cambian con rapidez, esa combinación de historia, funcionalidad y sofisticación mantiene vigente una silueta que sigue demostrando que el buen diseño nunca depende exclusivamente de la temporada.

Anne Hathaway
Eurídice Aiymet Garavito García
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