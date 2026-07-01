Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Anne Hathaway lleva el vestido rojo que redefine la elegancia durante el embarazo

La actriz eligió una silueta fluida en un rojo vibrante que refleja uno de los cambios más interesantes de la moda premamá: prendas que acompañan el cuerpo sin ocultarlo ni renunciar al estilo

Julio 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - June 30, 2026

Anne Hathaway lleva el vestido rojo que redefine la elegancia durante el embarazo

Raymond Hall/GC Images

El equilibrio suele ser el mayor desafío al vestir durante el embarazo. Un diseño demasiado ajustado puede limitar el movimiento; uno excesivamente amplio corre el riesgo de perder estructura, pero el vestido elegido por Anne Hathaway en Nueva York, durante la gira de promoción de La Odisea, resuelve esa tensión mediante una silueta fluida que acompaña el cuerpo sin ocultarlo y un color capaz de sostener todo el estilismo por sí solo. Es una propuesta que apuesta por la sencillez de las formas, pero entiende que la presencia también puede construirse a través del color y la caída del tejido.

La actriz apareció con un vestido rojo escarlata confeccionado en un material ligero que genera movimiento a cada paso. La parte superior mantiene una construcción limpia y sin adornos, mientras que el drapeado ubicado a la altura de la cadera aporta volumen de forma natural y permite que la prenda se adapte a la evolución del embarazo sin perder elegancia.

También te interesa...
Anne-Hathaway-su-estilo-antes-y-despues
Celebridades
Anne Hathaway: su estilo antes y después
Noviembre 10, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anne Hathaway se viste como Audrey Hepburn en Roman Holiday para la gala de Bulgari
Celebridades
Anne Hathaway se viste como Audrey Hepburn en Roman Holiday para la gala de Bulgari
Mayo 21, 2024
 · 
Regina Barberena

El color desempeña un papel fundamental. En lugar de recurrir a la clásica paleta neutra que suele asociarse con la moda premamá, Anne Hathaway eligió un rojo intenso que transmite energía y convierte la monocromía en el elemento más llamativo del conjunto. Las sandalias del mismo tono prolongan visualmente la silueta y crean una continuidad que hace innecesarios los contrastes.

Ese uso del color también responde a una tendencia que gana fuerza dentro de la moda contemporánea. Los estilismos monocromáticos continúan ocupando un lugar privilegiado porque proyectan una imagen limpia y sofisticada con muy pocos elementos. Cuando una sola tonalidad domina todo el look, la atención se dirige automáticamente hacia las proporciones, las texturas y la calidad de las prendas.

Los accesorios siguen exactamente esa lógica. Un collar Bvlgari Tubogas de oro amarillo de 18 quilates con pavé de diamantes, el increíble reloj Serpenti Tubogas Studs Capsule de una sola espiral en oro amarillo de 18 quilates con bisel engastado con diamantes, incrustaciones pavé de diamantes en el brazalete y esfera de cornalina. Sumergible hasta 30 metros edición limitada y los pendientes Bvlgari Tubogas de oro amarillo de 18 quilates que complementaron el vestido sin competir con él.

Celebrity Sightings In New York City - June 30, 2026

Anne Hathaway lleva el vestido rojo que redefine la elegancia durante el embarazo

Aeon/GC Images

El cabello, peinado con ondas suaves y una raya al centro, aporta naturalidad, mientras que las gafas de inspiración cat-eye introducen un guiño contemporáneo que equilibra el aire clásico del conjunto.

Más allá del vestido, el estilismo refleja una transformación interesante dentro de la moda para el embarazo. Las colecciones recientes se alejan de las prendas diseñadas únicamente para disimular el vientre y apuestan por siluetas que respetan la forma natural del cuerpo. El objetivo ya no consiste en esconder los cambios físicos, sino en encontrar diseños que ofrezcan libertad de movimiento, comodidad y una estética tan cuidada como la de cualquier otra etapa.

En ese contexto, los tejidos ligeros adquieren un papel protagonista. La caída suave permite que la prenda acompañe cada movimiento sin perder estructura, mientras que los cortes limpios evitan añadir volumen innecesario. El resultado es una elegancia relajada que depende mucho más de la confección que de los adornos.

El estilo de Anne Hathaway también recuerda que la moda premamá ya no ocupa un espacio separado del resto de las tendencias. Comparte la misma preferencia por las líneas depuradas, los accesorios discretos y los colores con personalidad que hoy dominan las colecciones de lujo. La diferencia radica en que esas claves se adaptan a una silueta cambiante sin sacrificar comodidad.

Vestirse durante el embarazo deja así de ser un ejercicio para ocultar el cuerpo y se convierte en una oportunidad para reinterpretar el estilo personal. Un vestido de buena construcción, un color capaz de sostener toda la propuesta y accesorios bien elegidos bastan para demostrar que la elegancia no depende de la etapa que atraviesa el cuerpo, sino de la manera en que cada prenda dialoga con él.

embarazo Anne Hathaway New York
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
BET Awards 2026 - Press Room
Moda
Kelly Rowland apuesta por el dorado y marca el regreso de una elegancia luminosa
Junio 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
OFFICIAL CROP_00040_GU_169_F15.jpg
Moda
Gucci es la palabra que mejor describe quién soy en este momento: NINGNING de aespa
Junio 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci Celebrates Generation Gucci With Nettspend And early life crisis
Moda
Gucci habla el idioma de la Generación Z
Junio 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris - July 6th 2025
Moda
Los pantalones floreados regresan para llenar de color el verano 2026
Junio 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
BIG BANG TITANIUM PEACH CERAMIC (1).jpg
Moda
Los colores pastel conquistan la alta relojería este verano
Menta, melocotón, azul celeste y rosa dejan de pertenecer exclusivamente a la moda para abrirse paso en una categoría que durante décadas estuvo dominada por el negro, el acero y los tonos oscuros
Junio 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - May 2026
Moda
Bolsos de rafia para el verano, el accesorio que combina elegancia y naturalidad
Texturas artesanales, materiales naturales y siluetas versátiles convierten a los bolsos de rafia en una de las inversiones más acertadas para los meses cálidos
Junio 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture - Spring Summer 2026 - Day 2
Moda
El accesorio elegante que transforma cualquier look durante los días de lluvia
Lejos de ser un simple objeto funcional, el paraguas vive un nuevo momento dentro de la moda. Diseños refinados, materiales de alta calidad y una estética atemporal lo convierten en una de las piezas más interesantes de la temporada
Junio 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Before the "Spider-Man: Brand New Day" fan event
Moda
El color de traje que domina 2026 no es el negro y Tom Holland acaba de demostrar por qué
Los tonos oscuros siguen ocupando un lugar central en la sastrería masculina, pero una nueva paleta comienza a ganar terreno
Junio 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García