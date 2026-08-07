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Moda

El color que dominará la primavera-verano 2027, según Copenhagen Fashion Week

El blanco dejó de ser un básico reservado para el verano. En Copenhagen Fashion Week SS27 apareció como el hilo conductor de una nueva forma de entender el lujo

Agosto 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Runway - Copenhagen Fashion Week - Spring/Summer 2027 - Day Three

El color que dominará la primavera-verano 2027, según Copenhagen Fashion Week

Matt Jelonek/Getty Images

El blanco fue el color que más se repitió durante Copenhagen Fashion Week SS27, pero no como un recurso minimalista ni como una apuesta segura para los días cálidos. Las calles de la capital danesa mostraron vestidos, trajes, conjuntos de crochet, pantalones amplios y prendas de inspiración utilitaria construidos alrededor de una misma idea: dejar que las siluetas, las texturas y la confección hablaran por sí solas. Más que una tendencia cromática, se trata de un cambio en la manera de vestir que ya empieza a definir la primavera-verano 2027.

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El blanco abandona el minimalismo extremo

Durante varias temporadas pasadas, vestir de blanco significó apostar por líneas limpias y pocos elementos decorativos. En Copenhague esa fórmula evolucionó.
Las prendas conservaron una apariencia depurada, pero incorporaron bordados, tejidos abiertos, flecos, transparencias y aplicaciones artesanales que aportaban profundidad sin alterar la armonía del conjunto. El color dejó de ser el protagonista para convertirse en el escenario donde los materiales adquieren todo el protagonismo.
Este enfoque también responde a una transformación del lujo contemporáneo, donde el valor de una prenda se percibe cada vez más en la calidad de su construcción que en la presencia de logotipos o estampados reconocibles.

Una paleta que transmite calma

Mientras las redes sociales favorecen imágenes saturadas de color y combinaciones cada vez más llamativas, el street style de Copenhagen propuso una dirección distinta.
Blanco óptico, marfil, crema y mantequilla dominaron gran parte de los looks vistos fuera de las pasarelas. Estos tonos no buscan pasar desapercibidos; generan una sensación de equilibrio que permite apreciar mejor el corte de una chamarra, el movimiento de un vestido o el trabajo artesanal de un tejido.
La elección también refleja un consumidor que prioriza prendas versátiles capaces de permanecer en el guardarropa durante varias temporadas.

Street Style - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2027 - Day Three

El color que dominará la primavera-verano 2027, según Copenhagen Fashion Week

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Las texturas sustituyen al color

Cuando desaparece el contraste cromático, cada detalle adquiere una importancia distinta. El crochet, el lino lavado, la popelina, las superficies plisadas, los tejidos perforados y los acabados tridimensionales construyeron algunos de los conjuntos más interesantes de la semana. En lugar de recurrir a estampados llamativos, muchas asistentes apostaron por combinar materiales con distintas densidades y acabados.
Esta dirección demuestra que el interés visual no depende necesariamente de incorporar más colores, sino de trabajar con mayor precisión las superficies y las proporciones.

¿Por qué Copenhague anticipa lo que veremos después?

Aunque París, Milán o Nueva York concentran buena parte de la atención mediática, Copenhagen Fashion Week se ha consolidado como uno de los principales termómetros del consumo contemporáneo.
Las personas que asisten —editoras, compradoras, estilistas y creadoras de contenido— suelen vestir prendas que ya forman parte de su estilo, en lugar de looks pensados exclusivamente para la fotografía. Esa naturalidad convierte al street style en un indicador especialmente valioso para identificar qué tendencias tienen posibilidades reales de llegar a las tiendas.
El predominio del blanco apareció de manera transversal, independientemente del estilo personal o de las firmas elegidas.

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El blanco se convierte en un ejercicio de construcción

Getty images

Cómo incorporar esta tendencia desde ahora

La propuesta vista en Copenhague no exige renovar por completo el clóset. Un pantalón blanco de pierna amplia, una camisa de lino, un vestido de algodón estructurado o un conjunto monocromático pueden convertirse en la base para adoptar esta dirección. El secreto consiste en combinar distintas texturas y evitar que todas las prendas tengan el mismo acabado.
Los accesorios también desempeñan un papel importante. Bolsos de rafia, sandalias de piel, joyería escultórica o cinturones en tonos cuero aportan contraste sin romper la armonía del conjunto.
El blanco suele asociarse con el verano, pero Copenhagen Fashion Week SS27 planteó una lectura diferente. Más que un color de temporada se convirtió en una herramienta para destacar el diseño, la confección y la calidad de los materiales. En una industria que avanza hacia un consumo más consciente, esa forma de vestir parece responder menos a una tendencia pasajera y más a una nueva manera de entender el lujo cotidiano.

semana de la moda de copenhague
Eurídice Aiymet Garavito García
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