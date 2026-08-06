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Moda

Street style de Copenhagen Fashion Week SS27: así se vestirán las expertas en moda durante 2027

Entre prendas artesanales, sastrería relajada y accesorios con personalidad, las calles de Copenhague revelaron cómo evoluciona el lujo contemporáneo y por qué el estilo personal vuelve a ocupar el centro de la conversación

Agosto 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Runway - Copenhagen Fashion Week - Spring/Summer 2027 - Day Four

Street style de Copenhagen Fashion Week SS27: así se vestirán las expertas en moda durante 2027

Matt Jelonek/Getty Images

Las calles de Copenhague volvieron a adelantarse varios meses al calendario de tendencias. Mientras las colecciones Spring/Summer 2027 se presentaban en las pasarelas, editoras, compradoras, estilistas y creadoras de contenido ofrecieron una lectura mucho más inmediata de lo que realmente llegará a los aparadores el próximo año. Más que seguir una estética dominante, el street style de Copenhagen Fashion Week SS27 dejó ver un cambio de prioridades: menos prendas diseñadas para generar viralidad y más elecciones construidas alrededor de la calidad, la funcionalidad y una identidad visual propia.

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El lujo deja de llamar la atención y apuesta por la permanencia

Durante varias temporadas, el lujo silencioso se interpretó como una sucesión de básicos impecables y colores neutros. En Copenhague esa conversación evolucionó. Las asistentes mantuvieron la preferencia por piezas versátiles, pero comenzaron a incorporar acabados artesanales, volúmenes inesperados y materiales con mayor riqueza visual.
Chamarras de cuero calado, tejidos abiertos, bordados, plumas y superficies con relieve aparecieron una y otra vez, demostrando que el interés ya no se concentra únicamente en la discreción, sino en la calidad de la confección. La prenda busca permanecer durante años, aunque tenga suficiente personalidad para distinguirse a primera vista.

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El lujo deja de llamar la atención y apuesta por la permanencia

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El blanco se convierte en un ejercicio de construcción

Las propuestas monocromáticas fueron una constante, especialmente en tonos blanco, marfil y crema. Sin embargo, el atractivo de estos conjuntos no dependía del color, sino de cómo convivían distintas texturas dentro de un mismo look.
Crochet, algodón, lino, satén y aplicaciones tridimensionales construyeron conjuntos donde la riqueza visual nacía de los materiales. Es una dirección que también responde al consumidor actual, cada vez más interesado en invertir en piezas que funcionen en distintos contextos sin perder sofisticación.

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El blanco se convierte en un ejercicio de construcción

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El boho madura y encuentra un nuevo equilibrio

Las referencias bohemias siguen presentes, aunque alejadas de la versión más evidente que dominó temporadas anteriores.
Las bolsas con flecos extralargos, las chaquetas con perforaciones artesanales, los pañuelos tejidos sobre la cabeza y las botas altas convivieron con pantalones blancos de líneas limpias y accesorios de inspiración ecuestre. El resultado es una estética mucho más depurada, donde el trabajo artesanal adquiere protagonismo sin recurrir al exceso de capas o estampados.
Esta reinterpretación también refleja el creciente interés de las firmas por técnicas manuales que aportan valor a largo plazo frente al consumo acelerado.

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El boho madura y encuentra un nuevo equilibrio

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La sastrería relajada continúa ganando terreno

Las siluetas amplias siguen ocupando un lugar privilegiado, aunque ahora se presentan con una actitud más fluida.
Blazers oversize, vestidos negros de caída ligera, pantalones de pierna ancha y gabardinas con cinturón aparecieron combinados con zapatos planos, gafas oscuras y bolsos estructurados. La formalidad cede espacio a una elegancia más natural, capaz de adaptarse a la rutina sin perder precisión. Para muchas asistentes, la inversión ya no se concentra en una prenda llamativa, sino en un clóset flexible que permita múltiples combinaciones.

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La sastrería relajada continúa ganando terreno

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El lenguaje deportivo encuentra un nuevo lugar en el lujo

Otra de las imágenes recurrentes fue la presencia de chaquetas técnicas, cuellos altos, líneas reflectantes y referencias propias del sportswear.
A diferencia del auge del athleisure, estas prendas ya no buscan parecer ropa de entrenamiento. Su función consiste en aportar contraste dentro de un estilismo sofisticado. Combinadas con botas altas, bolsos de piel y gafas futuristas, construyen una estética que responde tanto a la comodidad como a la vida urbana.
El interés de las firmas por desarrollar tejidos técnicos y siluetas funcionales también refleja una demanda creciente por prendas que acompañen distintos ritmos de vida sin sacrificar diseño.

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El lenguaje deportivo encuentra un nuevo lugar en el lujo

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Los accesorios recuperan el protagonismo

Si algo distinguió al street style de Copenhagen Fashion Week SS27, fue la capacidad de los accesorios para transformar un conjunto completo.
Sombreros de ala amplia, gorros tejidos, pañuelos, gafas envolventes, zapatos animal print y bolsos de crochet o con flecos dejaron de ser elementos secundarios para convertirse en el punto focal de la propuesta. Más que seguir una tendencia específica, estas piezas funcionan como herramientas para construir una identidad visual reconocible.

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Los accesorios recuperan el protagonismo

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Copenhague volvió a demostrar que las tendencias más influyentes rara vez nacen de una sola pasarela. Surgen cuando quienes viven la moda todos los días reinterpretan las colecciones desde su propio estilo. Esa mezcla de creatividad, funcionalidad y criterio personal es, precisamente, lo que convierte a esta semana de la moda en uno de los mejores indicadores de cómo se vestirá la industria durante los próximos meses.

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