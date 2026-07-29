Tiffany & Co. abre una nueva boutique en Monterrey inspirada en su icónica tienda de la Quinta Avenida

Tiffany & Co. continúa fortaleciendo su presencia en México con la apertura de una nueva boutique en Monterrey, un espacio que combina el legado de la histórica casa joyera con el talento del diseño contemporáneo mexicano. Ubicada dentro de El Palacio de Hierro Monterrey, la tienda presenta el concepto arquitectónico más reciente de la firma, inspirado en The Landmark, su emblemática tienda insignia de la Quinta Avenida en Nueva York.

Con una superficie de 210 metros cuadrados, la nueva boutique ofrece una experiencia inmersiva donde la artesanía, el arte y la alta joyería dialogan en cada detalle.

Una fachada que rinde homenaje a Louis Comfort Tiffany

Desde el exterior, la boutique refleja el ADN creativo de la Maison. Su fachada está inspirada en la obra de Louis Comfort Tiffany, reconocido por sus innovadores mosaicos de vidrio a principios del siglo XX.

En esta reinterpretación contemporánea, Tiffany & Co. sustituye el vidrio por un conjunto de mosaicos de cerámica elaborados a mano en distintos tonos de azul, creando un efecto caleidoscópico que envuelve el edificio y anticipa el universo estético de la firma desde el primer vistazo. El resultado es una fachada que celebra la tradición artesanal de la Casa mientras incorpora un lenguaje arquitectónico actual.

El icónico Bird on a Rock inspira una instalación artística

Uno de los elementos más llamativos del nuevo espacio es una instalación escultórica creada especialmente para la boutique por los diseñadores Mauricio Paniagua y Tony Moxham, fundadores del estudio MT Objects.

La pieza toma como inspiración el legendario Bird on a Rock, el broche diseñado por Jean Schlumberger en 1965 que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Tiffany & Co.

Con esta intervención artística, la firma conecta una de sus creaciones más emblemáticas con el diseño contemporáneo mexicano, integrando arte y joyería en una misma experiencia.

Tiffany & Co. abre una nueva boutique en Monterrey inspirada en su icónica tienda de la Quinta Avenida Tiffany & Co.

El diseño mexicano también tiene un papel protagonista

El interior de la boutique refuerza ese diálogo entre el patrimonio de Tiffany & Co. y la creatividad nacional. El espacio incorpora luminarias diseñadas por Perla Valtierra, así como mobiliario de Luteca, dos referentes del diseño mexicano contemporáneo que aportan calidez, elegancia y una identidad local al proyecto.

Cada elemento fue seleccionado para crear un ambiente sofisticado que permita apreciar las piezas de la Maison en un entorno cuidadosamente diseñado.

Las colecciones más emblemáticas de Tiffany & Co.

La nueva boutique reúne algunas de las colecciones más representativas de la firma, entre ellas:



Lock by Tiffany

HardWear by Tiffany

T by Tiffany

Knot by Tiffany

Además, los visitantes encontrarán una selección de relojes de lujo y exclusivas piezas de Alta Joyería, elaboradas bajo los estándares artesanales que han definido a Tiffany & Co. durante casi dos siglos.

Tiffany & Co. abre una nueva boutique en Monterrey inspirada en su icónica tienda de la Quinta Avenida Tiffany & Co.

Un nuevo capítulo para Tiffany & Co. en México

La apertura de esta boutique representa un paso más en la estrategia de crecimiento de Tiffany & Co. en el mercado mexicano. Más allá de ampliar su presencia comercial, el nuevo espacio busca ofrecer una experiencia donde la arquitectura, el arte y la joyería conviven para reflejar la identidad de la Maison.

Inspirada en la elegancia de The Landmark de Nueva York y enriquecida con la visión de creadores mexicanos, la boutique de Monterrey reafirma el compromiso de Tiffany & Co. con la innovación, la excelencia artesanal y el diseño atemporal.