5 cosas que debes saber para entender La Odisea de Christopher Nolan

El estreno de La Odisea, la esperada adaptación dirigida por Christopher Nolan, ha despertado un renovado interés por uno de los relatos más influyentes de la literatura universal. Aunque la historia fue escrita hace casi tres mil años, sigue inspirando novelas, películas y series gracias a sus temas atemporales: el heroísmo, la familia, la guerra y la búsqueda del hogar.

Si quieres llegar al cine con el contexto suficiente para disfrutar cada referencia, estos son los cinco aspectos esenciales que debes conocer sobre La Odisea.

1. La Odisea no cuenta la Guerra de Troya

Uno de los errores más comunes es pensar que La Odisea narra la famosa Guerra de Troya. En realidad, la historia comienza después del conflicto.

La obra sigue el largo viaje de Odiseo (Ulises) de regreso a Ítaca, su reino, tras haber participado en la guerra durante diez años. Sin embargo, el camino de vuelta se convierte en otra odisea de una década marcada por criaturas mitológicas, dioses caprichosos y desafíos que pondrán a prueba su ingenio.

2. Odiseo es un héroe diferente

A diferencia de otros héroes de la mitología griega, cuya fuerza física era su principal virtud, Odiseo destaca por su inteligencia.

Es conocido por haber ideado el famoso Caballo de Troya, la estrategia que permitió a los griegos conquistar la ciudad. A lo largo de La Odisea, sobrevive gracias a su capacidad para resolver problemas, negociar y adaptarse a situaciones extremas.

Precisamente esa mezcla de valentía y astucia es una de las razones por las que el personaje sigue siendo tan fascinante siglos después.

Odisea: el reto más grande en la carrera de Christopher Nolan Christopher Polk/Deadline via Getty Images

3. Los dioses intervienen constantemente

En el universo de Homero, los dioses no son simples observadores ya que participan activamente en el destino de los mortales.

Mientras Atenea protege a Odiseo y lo guía durante buena parte del viaje, Poseidón busca impedir su regreso como castigo por haber dejado ciego a su hijo, el cíclope Polifemo.

Comprender esta relación entre humanos y divinidades ayuda a entender por qué el protagonista enfrenta tantos obstáculos aparentemente inevitables.

4. Penélope también es una protagonista

Aunque Odiseo ocupa el centro de la historia, Penélope, su esposa, desempeña un papel fundamental. Durante los veinte años de ausencia de su marido, enfrenta la presión de numerosos pretendientes que buscan ocupar el trono de Ítaca. Para ganar tiempo, idea una estrategia tan ingeniosa como la de Odiseo pues promete elegir esposo cuando termine de tejer un sudario, pero cada noche deshace en secreto el trabajo realizado durante el día.

Su paciencia, inteligencia y determinación la han convertido en uno de los personajes femeninos más admirados de la literatura clásica.

5. No es solo un viaje, es una historia sobre el regreso

Más allá de los monstruos, las sirenas o las criaturas mitológicas, La Odisea habla del deseo de volver a casa.

El viaje de Odiseo representa la lucha por recuperar la identidad, la familia y el lugar al que se pertenece. Esa idea del regreso después de superar innumerables pruebas ha influido en incontables historias contemporáneas y explica por qué el poema sigue siendo relevante miles de años después de haber sido escrito.

¿Por qué vuelve a ser tan importante La Odisea?

La nueva adaptación de Christopher Nolan ha despertado la curiosidad de una generación que quizá nunca leyó el poema de Homero. Con un reparto encabezado por Matt Damon, acompañado por Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson y Jon Bernthal, la película promete ofrecer una reinterpretación épica de uno de los relatos fundacionales de la cultura occidental.

Conocer el contexto de La Odisea no solo permitirá disfrutar mejor la película, sino también descubrir por qué esta obra continúa siendo una referencia imprescindible para entender gran parte del cine, la literatura y la narrativa moderna.