¿Cuándo se estrena Without Blood? la película de Angelina Jolie con Salma Hayek y Demián Bichir

Después de casi dos años desde su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), Without Blood, la nueva película escrita y dirigida por Angelina Jolie, finalmente tiene fecha de estreno en cines. La producción reúne en pantalla a dos de los actores mexicanos más reconocidos a nivel internacional: Salma Hayek y Demián Bichir, en un intenso drama sobre la memoria, el trauma y la posibilidad del perdón.

La noticia ha despertado gran expectativa entre los seguidores de Angelina Jolie, quien regresa detrás de las cámaras con su primer largometraje como directora desde First They Killed My Father (2017).

¿Cuándo se estrena Without Blood?

La distribuidora Brainstorm Media confirmó que Without Blood se estrenará el 18 de septiembre de 2026 en los cines de Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha oficial para México ni para otros mercados de Latinoamérica.

Aunque la cinta debutó en septiembre de 2024 durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, permaneció sin una fecha de lanzamiento comercial durante varios meses, lo que aumentó la expectativa en torno al proyecto.

¿De qué trata la nueva película de Angelina Jolie?

Basada en la novela Without Blood del escritor italiano Alessandro Baricco, la historia se desarrolla después de un conflicto armado nunca identificado.

La protagonista es Nina, interpretada por Salma Hayek, una mujer marcada por la violencia que vivió durante su infancia. Años después, decide enfrentar a Tito, personaje interpretado por Demián Bichir, en un encuentro que reabre heridas del pasado y explora temas como la culpa, la memoria, la venganza y la reconciliación.

Más que una película bélica tradicional, Without Blood se concentra en las consecuencias emocionales de la guerra y en el impacto que la violencia deja mucho tiempo después de que termina el conflicto.

Un elenco con talento mexicano e internacional

Además de Salma Hayek y Demián Bichir, la película cuenta con la participación del actor argentino Juan Minujín y de varios intérpretes internacionales.

La producción marca una nueva colaboración entre Angelina Jolie y Salma Hayek, quienes desarrollaron una estrecha amistad tras compartir pantalla en Eternals. En esta ocasión, Angelina Jolie dirige a la actriz mexicana en uno de los papeles más complejos de su carrera reciente.

El regreso de Angelina Jolie como directora

Aunque Angelina Jolie continúa siendo una de las figuras más importantes de Hollywood, en los últimos años ha enfocado gran parte de su carrera en la dirección.

Without Blood representa su regreso al cine como realizadora con una historia íntima que apuesta por el drama psicológico, alejándose de las grandes producciones para centrarse en las emociones humanas. La película fue filmada principalmente en los estudios Cinecittà, en Roma, y adapta una de las novelas más reconocidas de Alessandro Baricco.

Con una combinación de talento internacional y una historia sobre las cicatrices que deja la guerra, Without Blood se perfila como uno de los estrenos dramáticos más esperados de este año.