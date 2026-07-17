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Artistas confirmados para la clausura del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 estrenará un formato inspirado en el Super Bowl con un show de medio tiempo de 11 minutos que reunirá a figuras de la música, una propuesta sin precedentes para la FIFA

Julio 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026

Artistas confirmados para la clausura del Mundial 2026

Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

El Mundial 2026 marcará un antes y un después fuera de la cancha. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la final incluirá un espectáculo de medio tiempo diseñado como un gran evento musical internacional, una decisión con la que la FIFA busca ampliar el alcance cultural del torneo y convertir el partido más importante del futbol en una experiencia de entretenimiento de escala global. Para esta edición, ya existe un elenco de artistas confirmados que reúne a algunas de las figuras más influyentes de la música de las últimas décadas.

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Los artistas confirmados para la clausura del Mundial 2026

La FIFA y Global Citizen anunciaron oficialmente que Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy serán los protagonistas del primer show de medio tiempo en una final mundialista. A ellos se suma el director de orquesta Gustavo Dudamel, quien encabezará una presentación especial junto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

La producción también contará con la participación del PS22 Chorus, un reconocido coro infantil de Nueva York impulsado creativamente por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien colaboró en la dirección artística del espectáculo. El programa incorpora además a Emmanuel Kelly, los Ghetto Kids y personajes de Sesame Street y The Muppets, una combinación que busca conectar con distintas generaciones de espectadores.

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Artistas confirmados para la clausura del Mundial 2026

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Una final que adopta el modelo del Super Bowl

El cambio representa una de las transformaciones más importantes en la historia reciente del torneo. Durante décadas, el descanso de la final del Mundial se había mantenido como un espacio estrictamente deportivo. La edición de 2026 rompe esa tradición para adoptar un formato inspirado en el exitoso espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos musicales más vistos del planeta.
A diferencia del formato estadounidense, la FIFA confirmó que el espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos, con el objetivo de respetar el reglamento del partido y evitar modificaciones en el tiempo oficial de descanso. El reto para la producción será condensar un montaje de gran escala en un tiempo considerablemente menor al de otros eventos deportivos.

Mucho más que un concierto

La elección de los artistas también refleja la estrategia global del torneo. Shakira mantiene un vínculo histórico con el futbol gracias a canciones que se convirtieron en himnos mundialistas, mientras que Justin Bieber, BTS, Madonna y Burna Boy representan mercados musicales con enorme influencia en Norteamérica, Europa, Asia, África y América Latina.
El resultado es un cartel pensado para una audiencia verdaderamente internacional. Más que privilegiar un solo género musical, la FIFA apuesta por una mezcla de pop, música urbana, afro-fusión, K-pop y propuestas orquestales que reflejan el carácter multicultural del primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

También habrá un espectáculo antes del partido

La celebración comenzará incluso antes del silbatazo inicial. La ceremonia previa incluirá actuaciones de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, mientras que Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos.
Con esta programación, la final se perfila como una producción de varias horas en la que el futbol comparte protagonismo con la música en vivo, una fórmula que ha demostrado atraer audiencias mucho más amplias y fortalecer el impacto comercial de los grandes eventos deportivos.

El Mundial también redefine el entretenimiento deportivo

La incorporación de un espectáculo de medio tiempo no responde únicamente a una decisión artística. Refleja la forma en que los grandes torneos deportivos compiten por la atención de una audiencia acostumbrada a consumir contenido en múltiples plataformas y a esperar experiencias que trasciendan el resultado del partido.
La final del Mundial 2026 será recordada por el campeón que levante la Copa, pero también por inaugurar una nueva etapa en la relación entre deporte, música y entretenimiento. La FIFA no solo estrena un formato; pone a prueba una idea que podría transformar la identidad de las futuras finales mundialistas.

Mundial 2026 shakira
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