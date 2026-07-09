Todo lo que debes saber sobre los Emmys 2026

La conversación sobre los Emmy 2026 comenzó mucho antes de la gala. Las nominaciones de este año dejaron claro que la televisión atraviesa una nueva etapa en la que el streaming ya no solo compite con las cadenas tradicionales, sino que redefine qué historias reciben el reconocimiento de la industria. Al mismo tiempo, varias producciones debutantes lograron abrirse paso entre los títulos más consolidados, mientras algunas de las series que dominaron temporadas anteriores perdieron protagonismo, dando lugar a una edición particularmente competitiva.
¿Cuándo son los Emmy 2026?
La 78.ª edición de los Primetime Emmy Awards se celebrará el lunes 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. Como ocurre cada año, durante el fin de semana previo también se entregarán los Creative Arts Emmy Awards, que reconocen disciplinas técnicas como fotografía, edición, sonido, vestuario, dirección artística, efectos visuales y maquillaje.
La ceremonia principal reunirá a los actores, actrices, creadores y equipos responsables de las producciones televisivas más destacadas estrenadas durante el periodo de elegibilidad, consolidándose como el evento más importante para la industria de la televisión estadounidense.
¿Dónde ver los Emmy 2026?
En Estados Unidos, la ceremonia será transmitida por NBC y estará disponible vía streaming en Peacock. Como sucede en cada edición, distintos servicios de televisión de paga y plataformas de streaming anunciarán la transmisión para Latinoamérica conforme se acerque la fecha del evento.
Además de la premiación, la cobertura incluirá la tradicional alfombra roja, entrevistas con los nominados y el análisis de los ganadores, convirtiéndose en una de las noches más esperadas del entretenimiento.
¿Quién será la anfitriona de la ceremonia?
La actriz Mariska Hargitay, reconocida mundialmente por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit, será la encargada de conducir la ceremonia de este año.
Su elección refleja el homenaje que la Academia busca rendir a una de las figuras más representativas de la televisión estadounidense, cuya trayectoria supera ya las dos décadas al frente de una de las franquicias más exitosas de la pantalla chica.
Lista completa de nominados a los Emmy 2026
Mejor serie dramática:
- The Diplomat (La diplomática)
- The Gilded Age (La edad dorada)
- A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos)
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses (Caballos lentos)
- Your Friends & Neighbors (Amigos y vecinos)
Actriz principal en una serie dramática:
- Carrie Coon, The Gilded Age (La edad dorada)
- Chase Infiniti, The Testaments (Los testamentos: de las hijas de Gilead)
- Keri Russell, The Diplomat (La diplomática)
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Mejor actor protagonista en una serie dramática:
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses (Caballos lentos)
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat (La diplomática)
- Noah Wyle, The Pitt
Actriz de reparto en una serie dramática:
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat (La diplomática)
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Actor secundario en una serie dramática:
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses (Caballos lentos)
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Actriz invitada en una serie dramática:
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age (La edad dorada)
- Shailene Woodley, Paradise
Actor invitado en una serie dramática:
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden, Jr., The Pitt
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses (Caballos lentos)
- Bradley Whitford, The Diplomat (La diplomática)
Mejor serie de comedia:
- Abbott Elementary
- The Bear (El Oso)
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
- Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- Shrinking (Terapia sin filtro)
- Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
Actriz principal en una comedia:
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor protagonista en una comedia:
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Martin Short, Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
Actriz secundaria en una comedia:
- Dale Dickey, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking (Terapia sin filtro)
Actor secundario en una comedia:
- Colman Domingo, The Four Seasons (Las cuatro estaciones)
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Stephen Root, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Michael Urie, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Actriz invitada en una serie de comedia:
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear (El oso)
- Betty Gilpin, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Actor invitado en una comedia:
- Michael J. Fox, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Brett Goldstein, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Hamish Linklater, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, The Bear (El oso)
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor reality show de competición:
- Dancing With the Stars (Bailando con las estrellas)
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Mejor reality show no estructurado:
- America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (Las cheerleaders de los Dallas Cowboys)
- Love on the Spectrum (Amor en el espectro autista)
- RuPaul’s Drag Race: Untucked
- Welcome to Wrexham
Mejor reality show estructurado:
- Antiques Roadshow
- Diners, Drive-Ins and Dives
- Love is Blind (El amor es ciego)
- Queer Eye
- Shark Tank
Mejor presentador de un reality show o concurso:
- RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race
- Alan Cumming, The Traitors
- Kristen Kish, Top Chef
- Ariana Madix, Love Island USA
- Jeff Probst, Survivor
Mejor concurso:
- Celebrity Family Feud
- Jeopardy!
- The Price Is Right
- Wheel of Fortune
- ¿Quién quiere ser millonario?
Mejor presentador de concursos:
- Steve Harvey, Celebrity Family Feud
- Ken Jennings, Jeopardy!
- Colin Jost, Pop Culture Jeopardy!
- Jimmy Kimmel, ¿Quién quiere ser millonario?
- Martin Short, Match Game
Mejor serie limitada o antológica:
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- The Beast in Me (La bestia en mí)
- BEEF (Bronca)
- DTF St. Louis
- Love Story (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette)
Mejor película para televisión:
- Heads of State (Jefes de Estado)
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation (Gente que conocemos de vacaciones)
- Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
- Jack Ryan: Ghost War (Jack Ryan: La guerra fantasma)
Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Claire Danes, The Beast in Me (La bestia en mí)
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
- Carey Mulligan, BEEF (Bronca)
- Sarah Pidgeon, Love Story
- Sarah Snook, All Her Fault (Su peor pesadilla)
Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Riz Ahmed, Bait (El señuelo)
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Oscar Isaac, BEEF (Bronca)
- Matthew Rhys, The Beast in Me (La bestia en mí)
Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película:
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
- Dakota Fanning, All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Joy Sunday, DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung, BEEF (Bronca)
- Constance Zimmer, Love Story
Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película:
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man (Hombre a medias)
- David Harbour, DTF St. Louis
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, BEEF (Bronca)
- Nick Offerman, Death by Lightning (Muerte por un rayo)
Mejor serie de variedades con guion:
- The Daily Show (Comedy Central)
- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
- The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Mejor especial de variedades (en vivo):
- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music protagonizado por Bad Bunny
- 83.ª edición de los Globos de Oro
- 68.ª edición de los Premios Grammy
- Los Óscar
- 78.ª edición de los Premios Tony
Mejor especial de variedades (pregrabado):
- Dave Chappelle: The Unstoppable…
- El Show de los Muppets
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift | The Eras Tour | El espectáculo final
- Wicked: One Wonderful Night
Mejor programa de animación:
- Bob’s Burgers
- Rick y Morty
- Los Simpson
- Smiling Friends
- South Park
- Star Wars: Visiones