Belleza

Britt Lower rompe una regla de estilo para pelirrojas en los Emmy 2025 —y lo hace magnífico

En los Emmy 2025, Britt Lower desafió la regla de estilo para pelirrojas al elegir un vestido cobre, demostrando que la monocromía puede ser tan poderosa como el contraste

September 14, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
77th Primetime Emmy Awards - Press Room

Britt Lower rompe una regla de estilo para pelirrojas en los Emmy 2025 —y lo hace magnífico

John Shearer/WireImage

Las alfombras rojas siempre han estado llenas de reglas no escritas: el negro nunca falla, menos es más o el clásico las pelirrojas deben evitar colores cercanos a su tono de cabello. Sin embargo, en los Emmy 2025, Britt Lower —la ganadora a mejor actriz de una serie dramática— demostró que las normas están hechas para desafiarse. La actriz, nominada y reconocida por su fuerza interpretativa en la pantalla, se presentó con un vestido en tono cobre satinado, una elección que desafía directamente la recomendación clásica de que las melenas rojizas deben evitar los tonos similares. El resultado fue un look de absoluta coherencia estética, cargado de personalidad y sofisticación.

El vestido, una declaración monocromática

El diseño con el que Britt Lower abrazó una silueta limpia, con líneas geométricas y estructura precisa rompió todos los esquemas del color. El escote barco suavizaba el rostro y alargaba el cuello, mientras que los pliegues diagonales en el torso añadían movimiento y tensión visual. La falda recta, sin excesos ni volumen, completaba un efecto minimalista que permitía al color ser el verdadero protagonista.

El tono cobre, cercano al rojo metálico, parecía un eco del propio cabello de la actriz, generando un diálogo armónico entre piel, melena y tela. Una decisión arriesgada que, lejos de saturar, potenció el magnetismo de su presencia sobre la alfombra roja.

Romper la regla del contraste

Durante décadas, las asesorías de imagen han repetido que las pelirrojas deben inclinarse por tonos que creen contraste —verdes, azules, morados— para evitar perderse en la similitud cromática. Britt Lower ignoró esa máxima y lo hizo con convicción. Al escoger un tono que se fundía con su cabellera, convirtió la supuesta falta de contraste en un gesto estilístico donde la monocromía fue sinónimo de seguridad.

Este riesgo calculado no fue un accidente; fue una declaración. En un contexto donde la alfombra roja se ha vuelto cada vez más experimental, su elección se alinea con una tendencia contemporánea al usar la moda como un reflejo de identidad personal más que como cumplimiento de normas canónicas y tradicionales.

Un error que marca tendencia

Britt Lower completó el look con accesorios mínimos, apenas un brazalete delicado y aretes discretos, que dejaban todo el protagonismo al vestido. El peinado —un recogido pulido que enfatizaba el corte recto de su flequillo y la intensidad de su color natural— reforzaba la sensación de solidez visual. El maquillaje, de tonos neutros y cejas definidas, funcionó como un lienzo limpio, diseñado para acompañar el juego entre el cobre del vestido y el rojo de su melena.

Lo que pudo haber sido visto como un error de manual terminó siendo un momento memorable de los Emmy 2025. Britt Lower demostró que las pelirrojas no solo pueden vestir tonos similares a su cabello, sino que pueden hacerlo de manera sobresaliente.

Eurídice Aiymet Garavito García
