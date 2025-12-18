Suscríbete
Guía rápida para lograr un pedicure perfecto

Un pedicure bien hecho va más allá del color. Textura, forma y pequeños gestos que transforman la apariencia de los pies y elevan cualquier look

Diciembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
MFW Spring 2006: John Richmond

Getty Images

El pedicure suele quedar relegado a un segundo plano, como si solo importara cuando los zapatos abiertos entran en escena, sin embargo, unos pies bien cuidados hablan de atención al detalle y de una relación más consciente con el cuerpo. Lograr un pedicure impecable no depende de tendencias pasajeras ni de rutinas complicadas, sino de entender qué necesita la piel, las uñas y la forma natural del pie.

Todo comienza con la preparación. Antes de pensar en esmaltes o acabados, es esencial observar el estado real de los pies. Piel reseca, durezas o uñas debilitadas requieren un enfoque distinto al de unos pies ya sanos. Un remojo breve en agua tibia ayuda a suavizar la piel y relajar la zona, pero no debe prolongarse demasiado para evitar que la uña se vuelva frágil. Este primer paso prepara el terreno para que el resto del pedicure tenga un resultado más pulido.

La exfoliación es uno de los gestos más importantes, siempre que se haga con criterio. El objetivo no es eliminar capas de piel de forma agresiva, sino retirar células muertas y alisar la superficie. Herramientas demasiado abrasivas pueden provocar sensibilidad y, a largo plazo, más durezas. La constancia y la suavidad ofrecen mejores resultados que la fuerza.

Las uñas merecen atención especial. Cortarlas rectas, sin redondear en exceso las esquinas, ayuda a prevenir molestias y a mantener una forma visualmente limpia. El limado debe ser preciso, siguiendo una sola dirección para evitar que la uña se debilite. Aquí, menos es más, una forma natural bien definida suele verse más elegante que una silueta forzada.

La hidratación marca la diferencia entre un pedicure correcto y uno verdaderamente cuidado. Aplicar crema o bálsamo específico para pies, insistiendo en talones y laterales, devuelve elasticidad a la piel y mejora su apariencia de inmediato. Este paso, además, prolonga el buen estado del pedicure con el paso de los días.

En cuanto al color, la elección debe dialogar con el estilo personal y la temporada, pero también con el tono de piel. Los neutros suaves, los blancos lechosos y los tonos profundos bien aplicados suelen aportar una sensación de orden y sofisticación. Sea cual sea la elección, la aplicación precisa y en capas finas es lo que define el acabado final. Un esmalte mal distribuido puede arruinar incluso el color más acertado.

pexels-cottonbro-4155019.jpg

Un esmalte mal distribuido puede arruinar incluso el color más acertado

Pexels

El top coat no es un detalle menor. Además de sellar el color, aporta brillo y prolonga la duración del pedicure. Aplicarlo con cuidado, evitando excesos, ayuda a que el resultado se vea uniforme y profesional.

Finalmente, el pedicure perfecto no termina al levantarse de la silla. El cuidado posterior es clave, asegúrate de hidratar con regularidad, evita el calzado demasiado rígido y presta atención a cualquier cambio en la piel o las uñas mantiene el trabajo intacto por más tiempo.

Eurídice Aiymet Garavito García
