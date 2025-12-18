Suscríbete
Belleza

Maquillaje caramelo, la paleta cálida que domina el backstage en 2026

Tonos dorados, miel y ámbar que iluminan el rostro sin exceso, así se lleva el maquillaje caramelo y por qué se ha convertido en una nueva referencia de belleza

Diciembre 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Attico - Backstage - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Maquillaje caramelo, la paleta cálida que domina el backstage en 2026

Getty Images

El maquillaje caramelo se reconoce al primer vistazo por su efecto inmediato sobre el rostro ya que la piel parece más uniforme, la mirada más profunda y el conjunto transmite una sensación de cuidado extremo sin rigidez. No se trata de dramatizar los rasgos ni de construir contrastes evidentes, sino de trabajar el color desde la calidez y la textura, con una lectura mucho más cercana al lujo silencioso que al impacto inmediato.

En pasarela y backstage, esta estética surge como respuesta a años de acabados hiperdefinidos. Aquí, el color no compite con la piel, más bien se funde con ella. La paleta se mueve entre marrones claros, tonos miel, ámbar, beiges dorados y matices canela que aportan dimensión sin endurecer. Cada tono cumple una función precisa ya que ilumina, suaviza y aporta profundidad de forma casi imperceptible.

La piel es el eje absoluto del maquillaje caramelo. Las bases pesadas quedan fuera; en su lugar, se imponen fórmulas ligeras que unifican sin borrar la textura real. El acabado es luminoso, pero controlado, con una luz que parece provenir de la hidratación y no del exceso de producto. El corrector se utiliza de manera estratégica, solo donde es necesario, respetando sombras naturales y movimiento del rostro.

En los ojos, el caramelo se traduce en sombras trabajadas en capas suaves. Los tonos cálidos aplicados en el párpado móvil crean una profundidad elegante, mientras que los marrones difuminados en la cuenca aportan estructura sin marcar líneas duras. El delineado, cuando aparece, lo hace de forma sutil, generalmente difuminado con sombra para mantener la coherencia cromática del look. Las pestañas acompañan, bien definidas, pero sin dramatismo.

Las mejillas refuerzan esta narrativa cálida con rubores en tonos durazno, bronce rosado o terracota clara se integran al rostro con gestos amplios y difusos. No buscan protagonismo, sino continuidad visual. El rubor deja de ser un punto aislado y se convierte en parte del equilibrio general del maquillaje.

El maquillaje caramelo apuesta por tonos nude cálidos, miel, café claro o marrón rosado.jpg

El maquillaje caramelo apuesta por tonos nude cálidos, miel, café claro o marrón rosado

Pexels

En los labios, el maquillaje caramelo apuesta por tonos nude cálidos, miel, café claro o marrón rosado. Las texturas cremosas o ligeramente brillantes aportan volumen y una sensación de frescura inmediata. Son labios que acompañan al rostro completo, no que lo dominan.

Más allá de lo técnico, esta estética conecta con una forma distinta de entender el glam con menos artificio y más precisión, menos capas y más intención. El maquillaje caramelo no pretende transformar el rostro, sino pulirlo, afinarlo y hacerlo ver cuidado desde la luz y el color correcto.

makeup maquillaje
Eurídice Aiymet Garavito García
