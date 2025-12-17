Suscríbete
Moda

Cómo llevar el terciopelo este invierno 2025 sin que se sienta solemne

El terciopelo regresa este invierno con una actitud más relajada: nuevas siluetas, colores actuales y combinaciones que lo hacen fácil de llevar del día a la noche en 2025

Diciembre 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine

Cómo llevar el terciopelo este invierno 2025 sin que se sienta solemne

Valentina Frugiuele/Getty Images

El terciopelo vuelve cada invierno, pero en 2025 cambia la forma de usarse. Ya no aparece como una prenda reservada para la noche ni como un gesto teatral que pide tacones imposibles. Esta temporada, el terciopelo se integra a la vida real: se mezcla con tejidos cotidianos, se lleva de día y se mueve entre lo elegante y lo relajado con una naturalidad inesperada. El resultado es una textura que abriga, ilumina y aporta profundidad visual sin esfuerzo.

El primer gran cambio está en las siluetas. Los vestidos rígidos y ultra ceñidos ceden terreno a cortes fluidos, líneas rectas y prendas que permiten movimiento. Un slip dress de terciopelo, por ejemplo, funciona igual de bien con botas planas y abrigo de lana que con sandalias y joyería mínima por la noche. La clave está en dejar que la tela hable por sí sola. Recuerda que entre menos estructura, más caída.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4757.jpg
Celebridades
Rihanna impacta en un diseño de terciopelo rojo
Noviembre 04, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-1923.jpg
Celebridades
Kim Kardashian se enfunda en un vestido de terciopelo y botas de víbora
Abril 05, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

En el día a día, el terciopelo se siente más actual cuando se combina con materiales contrastantes. Lana gruesa, denim, algodón lavado o incluso cuero mate equilibran su brillo natural. Un pantalón de terciopelo recto con suéter amplio y mocasines crea un look pulido sin parecer demasiado arreglado. Lo mismo sucede con los blazers de terciopelo suave, que este invierno se llevan abiertos, con camisetas blancas o camisas masculinas, alejándose del cliché nocturno.

En cuanto al color, el invierno 2025 amplía el repertorio clásico. Los tonos joya siguen presentes —vino profundo, verde botella, azul tinta—, pero se suman matices más suaves como beige cálido, gris humo y café chocolate. Estos colores hacen que el terciopelo se vea más contemporáneo y fácil de integrar en looks monocromáticos, una de las apuestas más fuertes de la temporada. Vestirse de un solo tono, jugando con distintas texturas, eleva el conjunto sin necesidad de accesorios excesivos.

slip dress.jpg

Slip dress de terciopelo

Pinterest

Los accesorios también adoptan el terciopelo con discreción. Bolsos pequeños, flats, mary janes y hasta guantes forrados añaden un punto táctil interesante sin dominar el outfit. Aquí, menos es más, un solo elemento de terciopelo basta para transformar un look sencillo en algo especial.

Un detalle importante para llevarlo bien este invierno es la luz. El terciopelo reacciona al movimiento y al entorno, por lo que conviene pensar en cómo se verá en espacios cotidianos, no solo bajo luces artificiales. Las versiones mate o de pelo corto resultan más versátiles para el día, mientras que las de acabado más brillante funcionan mejor para la noche.

Terciopelo verde.jpg

Se suman nuevos tonos al clásico terciopelo

Pinterest

Lejos de ser una tendencia rígida, el terciopelo en invierno 2025 se adapta al ritmo actual con prendas cómodas, combinaciones inteligentes y una elegancia que no necesita explicación. Se trata de llevarlo con intención, pero sin solemnidad, entendiendo que el verdadero lujo hoy está en sentirse bien dentro de lo que se usa.

moda textura invierno Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Los 12 mejores álbumes de 2025.jpg
Agenda
Los 12 mejores álbumes de 2025
Diciembre 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co..jpg
Moda
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co.
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025.jpg
Moda
Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024
Moda
Prendas que NO usaremos en 2026
Diciembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
Las 5 mejores tendencias de 2025
Estas 5 tendencias encendieron el 2025 con lujo, carácter y una estética que transformó la forma de vestir el año
Diciembre 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Moda
Accesorios que reemplazan al gorro y elevan tu estilo en invierno 2025
Opciones elegantes para sustituir el gorro en invierno 2025 con accesorios cálidos que equilibran funcionalidad y estilo
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jung Kook es el nuevo embajador beauty de Chanel.jpg
Moda
¿Quién es Jung Kook, el nuevo embajador beauty de Chanel?
Jung Kook, figura clave de BTS, aporta sensibilidad visual y una presencia única en su nuevo rol para Chanel Beauty
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.png
Moda
Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar