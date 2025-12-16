Suscríbete
Moda

Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025

Para celebrar 100 años de historia, Fendi presenta en Design Miami 2025 una colección de diseño coleccionable que une fuerza femenina, artesanía italiana y una visión contemporánea del lujo

Diciembre 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025.jpg

Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025

Cortesía

En el marco de su 100 aniversario, Fendi eligió mirar hacia adelante sin romper con su pasado. La maison presentó Fonderia Fendi, un proyecto de diseño coleccionable concebido por la diseñadora y artista argentina Conie Vallese para Design Miami 2025, que funciona como una declaración de principios: el lujo entendido como oficio, colaboración y memoria material.

Lejos de ser una simple exhibición, Fonderia Fendi se construye como un gesto colectivo para el que Conie Vallese convocó a cinco ateliers italianos históricos para dar forma a piezas únicas realizadas en bronce, cerámica, vidrio, tapete y piel. El proyecto dialoga con el legado cultural italiano y con un momento clave de la historia del diseño: la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París en 1925, punto de partida de movimientos como el Art Déco. Esa referencia histórica se cruza con otra más íntima dentro del universo Fendi: Les Cinq Doigts d’une Main, la ilustración creada por Karl Lagerfeld en 1994 que retrata a las cinco hermanas Fendi como una sola fuerza creativa.

También te interesa...
Historia de Fendi
Moda
La historia de Fendi: una maison de lujo y artesanía
Mayo 05, 2022
 · 
Melisa Velázquez
FENDI Peekaboo
Moda
La nueva cápsula FENDI Peekaboo reinventa las icónicas macrocosturas de Selleria
Octubre 12, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

La colección cobra vida gracias a colaboraciones con los talleres de piel de Fendi, la histórica fundición milanesa Fonderia Battaglia, el estudio cerámico Officine Saffi Lab, los tejedores de CC-Tapis y la casa veneciana de vidrio Barovier & Toso, activa desde el siglo XIII. Cada pieza es el resultado de procesos manuales llevados al límite, donde la imperfección se asume como valor estético.

El espacio de Fonderia Fendi fue concebido como un salotto íntimo: una especie de sala envolvente, bañada por luz suave, donde las formas orgánicas dialogan con materiales monumentales. La paleta cromática remite a Roma y al ADN de la casa con bronces rosados, amarillo sorbetto y azul pálido anice. Texturas vidriadas, alfombras en relieve y superficies cerámicas pintadas a mano refuerzan una sensación táctil que atraviesa toda la propuesta.

Fonderia Fendi by Conie Vallese - FENDI Booth DM2025_17 HR.jpg

ROBIN HILL

Los lirios, motivo central de la colección, florecen en bancas, sillas, biombos y apliques de luz realizados en bronce macizo. Estas piezas incorporan una interpretación grabada del icónico pespunte Selleria, difuminando los límites entre el lenguaje industrial y la huella humana. El cuero cuoio Romano, trabajado en planos amplios y rematado con costuras visibles, ancla cada objeto al universo Fendi, mientras las referencias al Art Nouveau, Art Déco y Modernismo se integran sin nostalgia.

Como parte del proyecto, Fendi continuó una tradición de siete años invitando a Conie Vallese a reinterpretar el bolso Peekaboo, diseñado originalmente por Silvia Venturini Fendi en 2008. El resultado es una edición limitada de solo cinco piezas, reversible, en piel de becerro con rayas diagonales en tonos suaves y detalles cerámicos esculpidos a mano, disponible exclusivamente en la boutique de Fendi en el Miami Design District.

FENDI Booth Images - Credit Jeanne Canto for Design Miami_02.jpg

jnns:jeanne canto

Fonderia Fendi no busca imponerse por exceso ni por espectáculo. Su fuerza está en la coherencia entre historia, materialidad y visión contemporánea. En su centenario, Fendi no celebra mirando atrás, sino reafirmando que el lujo más duradero sigue naciendo del tiempo, del oficio y de la colaboración.

Fendi Colección
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co..jpg
Moda
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co.
Diciembre 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Sept 2024
Moda
Prendas que NO usaremos en 2026
Diciembre 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
Las 5 mejores tendencias de 2025
Diciembre 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Moda
Accesorios que reemplazan al gorro y elevan tu estilo en invierno 2025
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jung Kook es el nuevo embajador beauty de Chanel.jpg
Moda
¿Quién es Jung Kook, el nuevo embajador beauty de Chanel?
Jung Kook, figura clave de BTS, aporta sensibilidad visual y una presencia única en su nuevo rol para Chanel Beauty
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.png
Moda
Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Moda
Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams lideran la próxima gala
La próxima gala estará encabezada por Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, una combinación inédita que redefine el poder femenino en la moda
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid.jpg
Moda
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid
Botas vaqueras como punto de estilo navideño con un giro elegante y moderno que transforma un outfit casual en una propuesta festiva con carácter
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García