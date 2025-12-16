Así se ve el centenario de Fendi en Design Miami 2025

En el marco de su 100 aniversario, Fendi eligió mirar hacia adelante sin romper con su pasado. La maison presentó Fonderia Fendi, un proyecto de diseño coleccionable concebido por la diseñadora y artista argentina Conie Vallese para Design Miami 2025, que funciona como una declaración de principios: el lujo entendido como oficio, colaboración y memoria material.

Lejos de ser una simple exhibición, Fonderia Fendi se construye como un gesto colectivo para el que Conie Vallese convocó a cinco ateliers italianos históricos para dar forma a piezas únicas realizadas en bronce, cerámica, vidrio, tapete y piel. El proyecto dialoga con el legado cultural italiano y con un momento clave de la historia del diseño: la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París en 1925, punto de partida de movimientos como el Art Déco. Esa referencia histórica se cruza con otra más íntima dentro del universo Fendi: Les Cinq Doigts d’une Main, la ilustración creada por Karl Lagerfeld en 1994 que retrata a las cinco hermanas Fendi como una sola fuerza creativa.

La colección cobra vida gracias a colaboraciones con los talleres de piel de Fendi, la histórica fundición milanesa Fonderia Battaglia, el estudio cerámico Officine Saffi Lab, los tejedores de CC-Tapis y la casa veneciana de vidrio Barovier & Toso, activa desde el siglo XIII. Cada pieza es el resultado de procesos manuales llevados al límite, donde la imperfección se asume como valor estético.

El espacio de Fonderia Fendi fue concebido como un salotto íntimo: una especie de sala envolvente, bañada por luz suave, donde las formas orgánicas dialogan con materiales monumentales. La paleta cromática remite a Roma y al ADN de la casa con bronces rosados, amarillo sorbetto y azul pálido anice. Texturas vidriadas, alfombras en relieve y superficies cerámicas pintadas a mano refuerzan una sensación táctil que atraviesa toda la propuesta.

ROBIN HILL

Los lirios, motivo central de la colección, florecen en bancas, sillas, biombos y apliques de luz realizados en bronce macizo. Estas piezas incorporan una interpretación grabada del icónico pespunte Selleria, difuminando los límites entre el lenguaje industrial y la huella humana. El cuero cuoio Romano, trabajado en planos amplios y rematado con costuras visibles, ancla cada objeto al universo Fendi, mientras las referencias al Art Nouveau, Art Déco y Modernismo se integran sin nostalgia.

Como parte del proyecto, Fendi continuó una tradición de siete años invitando a Conie Vallese a reinterpretar el bolso Peekaboo, diseñado originalmente por Silvia Venturini Fendi en 2008. El resultado es una edición limitada de solo cinco piezas, reversible, en piel de becerro con rayas diagonales en tonos suaves y detalles cerámicos esculpidos a mano, disponible exclusivamente en la boutique de Fendi en el Miami Design District.

jnns:jeanne canto

Fonderia Fendi no busca imponerse por exceso ni por espectáculo. Su fuerza está en la coherencia entre historia, materialidad y visión contemporánea. En su centenario, Fendi no celebra mirando atrás, sino reafirmando que el lujo más duradero sigue naciendo del tiempo, del oficio y de la colaboración.