Moda

Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co.

La nueva campaña invernal de Tiffany & Co. convierte el amor en una narrativa cinematográfica que conecta ciudades, joyas icónicas y emociones

Diciembre 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anya Taylor-Joy protagoniza Love Is a Gift, la nueva campaña invernal de Tiffany & Co..jpg

Instagram

Para la temporada de invierno, Tiffany & Co. presenta Love Is a Gift, una campaña que refuerza uno de los pilares históricos de la Casa: el amor entendido no solo como gesto romántico, sino como un vínculo amplio, personal y profundamente simbólico. La protagonista es Anya Taylor-Joy, embajadora global de la firma, quien encarna una narrativa íntima y cinematográfica que conecta ciudades, emociones y joyas icónicas.

La campaña se despliega a través de un cortometraje filmado en Los Ángeles bajo la dirección de Jonas Lindstroem, acompañado por una serie de imágenes firmadas por la fotógrafa Carlijn Jacobs. El resultado es una estética cuidada, con un ritmo pausado y elegante, que se aleja de la publicidad tradicional para acercarse a un lenguaje más cercano al cine. Cada escena está pensada para subrayar una idea central: el amor, en cualquiera de sus formas, es el regalo más preciado.

La historia comienza en Nueva York, ciudad donde nació Tiffany & Co., y desde ahí sigue a Anya en un viaje que la lleva a Londres y Tokio, antes de regresar al punto de partida. En ese trayecto, la actriz se convierte en testigo de momentos íntimos donde las emblemáticas Tiffany Blue Box pasan de mano en mano, funcionando como símbolo de conexión, afecto y memoria compartida. No se trata de grandes gestos, sino de instantes cotidianos que adquieren valor por lo que representan.

En el centro visual de la campaña están los Tiffany ICONS, piezas que Anya Taylor-Joy luce a lo largo del recorrido y que condensan el ADN contemporáneo de la Casa. Joyas de las colecciones HardWear, Lock, T y Knot aparecen integradas de forma natural en la narrativa, reforzando la idea de que el lujo también puede ser vivido, no solo admirado. A esto se suma la presencia de diseños de la colección Bird on a Rock by Tiffany, una de las propuestas más reconocibles de la firma, que aporta un acento de fantasía y sofisticación.

Uno de los elementos narrativos más sutiles de la campaña es la cinta de satén blanco que acompaña a Anya Taylor-Joy y se convierte en hilo conductor de la historia. Esta cinta, asociada visualmente a la Tiffany Blue Box®, guía su recorrido por distintas ciudades y contextos, y funciona como metáfora del amor en movimiento: cambiante, flexible y capaz de adoptar múltiples significados, desde el amor romántico hasta el familiar y el amor propio.

El viaje concluye donde todo comenzó: en las calles nevadas de Nueva York, frente a The Landmark, la tienda insignia de Tiffany & Co. Allí, la voz en off de Anya Taylor-Joy cierra la historia con una frase que resume el espíritu de la campaña y de la temporada: el amor, ya sea compartido con otros o con uno mismo, sigue siendo el regalo más valioso.

Eurídice Aiymet Garavito García
