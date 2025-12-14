Suscríbete
Moda

Las 5 mejores tendencias de 2025

Estas 5 tendencias encendieron el 2025 con lujo, carácter y una estética que transformó la forma de vestir el año

Diciembre 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven

Las 5 mejores tendencias de 2025

Moritz Scholz/Getty Images

2025 no fue una sucesión de microtendencias, fue una conversación global sobre cómo se redefine el lujo cuando la moda decide volver a su centro artístico. Las pasarelas regresaron al tacto, a las siluetas que respiran y al color, aunque el minimalismo no desapareció del todo. Fue un año que apostó por la elegancia que se sostiene en detalles precisos. Estas fueron las señales que marcaron el camino.

También te interesa...
ugly sweater swarovski mas caro
Moda
La historia del ugly sweater de 30 mil dólares, el más caro del mundo
Diciembre 24, 2023
 · 
Harper’s Bazaar
SaveInsta.to_565989239_18590387950025307_9057808687103253575_n.jpg
Celebridades
Rihanna le dice no a Halloween y decreta temporada navideña en octubre
Octubre 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El minimalismo no se fue

Las casas más influyentes abandonaron el efecto pulido en favor de algo más sofisticado, minimalismo luminoso. Prendas que parecían iluminar la piel, tejidos que reflejaban la luz como un susurro, cortes limpios que dejaban ver técnica impecable sin ostentación. El lujo regresó a la calma, pero una calma radiante.

Minimlaista.jpg

El minimalismo no se fue

Pinterest

Regresó la sastrería

La sastrería dejó de ser arquitectura rígida para convertirse en movimiento: chaquetas que caen con elegancia líquida, pantalones que acompañan el paso con soltura y camisas que funcionan como capas suaves. El poder ya no se impone; se insinúa. 2025 entendió eso a la perfección.

sastreria.jpg

Regresó la sastrería

Pinterest

El protagonismo del rojo profundo

En un mar de neutros, un color se abrió paso con fuerza fue el rojo vino, intenso, saturado y elegante desde cualquier ángulo. Vestidos con caída perfecta, labios que se convirtieron en joya y accesorios que daban la última palabra. Un tono que definitivamente nos sedujo.

El protagonismo del rojo profundo.jpg

El protagonismo del rojo profundo

Pinterest

La nostalgia elevada a arte

2025 recuperó el pasado sin copiarlo con encajes que parecían heredados, bordados que pedían ser contemplados de cerca y siluetas que evocaban archivos icónicos sin perder modernidad. La moda encontró belleza en lo imperfectamente humano, todo aquello hecho a mano, lo histórico reinterpretado y lo emocional vuelto lujo.

La nostalgia elevada a arte.jpg

La nostalgia elevada a arte

Pinterest

La joyería con intención

Las piezas más deseadas del año no fueron necesariamente las más grandes, sino las que guardan algo: símbolos, historias y talismanes modernos. La joyería dejó de acompañar al look para empezar a narrarlo, por ejemplo, el oro suavizado, las piedras con significado y los detalles que parecían secretos personales.

02 (5).jpg

Joyería con intención

Mauricio Lobato

Tendencias 2025 Moda joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Jung Kook es el nuevo embajador beauty de Chanel.jpg
Moda
¿Quién es Jung Kook, el nuevo embajador beauty de Chanel?
Diciembre 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
maca-garcia-ilumina-la-nueva-era-de-pandora-talisman-en-la-portada-de-harpers-bazaar.png
Moda
Maca García ilumina la nueva era de Pandora Talisman en la portada de Harper’s Bazaar
Diciembre 11, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style"
Moda
Met Gala 2026: Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams lideran la próxima gala
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid.jpg
Moda
Cómo llevar botas vaqueras en Navidad al estilo Bella Hadid
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - December 2021
Moda
La transformación de los ugly sweaters, entre nostalgia y lujo discreto
Los ugly sweaters pasan por una renovación inesperada: textura, intención estética y un giro sofisticado que redefine cómo los llevamos en invierno
Diciembre 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024/2025 - Day Nine
Moda
5 prendas que parecen de alta costura y puedes comprar para Navidad
Prendas accesibles con presencia, textura y gesto couture que transforman cualquier look navideño en algo memorable
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jacqueline & John F. Kennedy
Moda
El regreso del pillbox: el sombrero favorito de Jackie Kennedy y Lady Di vuelve a estar de moda
Toque pulido, herencia icónica y una silueta que transforma cualquier abrigo: el pillbox regresa como el gesto más elegante del invierno
Diciembre 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
hiver-de-apm-monaco-la-coleccion-de-joyas-perfecta-para-regalar-esta-navidad.png
Moda
HIVER de APM Monaco: la colección de joyas perfecta para regalar esta Navidad
Diciembre 08, 2025
 · 
Harper’s Bazaar