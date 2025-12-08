El regreso del pillbox: el sombrero favorito de Jackie Kennedy y Lady Di vuelve a estar de moda

Este invierno trae de vuelta un accesorio que parecía descansar en archivos de museo, páginas de historia y fotografías en blanco y negro: el pillbox. Ese pequeño sombrero cilíndrico y sin ala, tan asociado a la sofisticación de Jackie Kennedy y a la feminidad impecable de Lady Di, reaparece como una pieza clave para mujeres que buscan una elegancia distinta, más pensada, más consciente y profundamente estética.

La magia del pillbox está en su arquitectura. A diferencia de otros sombreros, no intenta imponer volumen ni robar protagonismo, lo que hace es estructurar la presencia. Su forma limpia enmarca el rostro y afina la silueta de manera inmediata, como si aplicara un filtro invisible de precisión. Es un gesto sutil, pero tan poderoso que hoy estilistas, marcas y amantes del lujo silencioso lo están integrando de nuevo a sus looks invernales.

Parte del encanto del retorno está en su historia. Jackie Kennedy lo convirtió en símbolo de elegancia política durante actos oficiales y momentos que definieron toda una década. Uno de los más recordados es su presentación en la inauguración presidencial de 1961, donde el pillbox blanco complementó un conjunto que quedaría tatuado en la memoria estética del siglo XX. En su caso, el sombrero no era un accesorio; era parte de su lenguaje visual.

Jackie Kennedy convirtió el pillbox en símbolo de elegancia política durante actos oficiales Bettmann/Bettmann Archive

Lady Di también lo adoptó en varios actos públicos, especialmente en sus primeros años como princesa. Su forma delicada acompañaba trajes sastre, abrigos rectos y paletas monocromáticas que hoy son inspiración directa para firmas contemporáneas. En Lady Di, el pillbox adquiría un aire romántico y accesible que lo distinguía del formalismo tradicional.

Ese legado vuelve a sentirse vigente. Las reinterpretaciones actuales del pillbox apuestan por materiales invernales —fieltro, lana, terciopelo, tejidos bouclé— y por colores neutros que dialogan con abrigos amplios y estilismos minimalistas. Lo que antes se asociaba a la realeza ahora circula en looks urbanos pulidos, mujeres que combinan un abrigo estructurado, botas altas y un pillbox perfectamente colocado logran una estética impecable sin esfuerzo aparente.

Lady Di también adoptó el pillbox en varios actos públicos, especialmente en sus primeros años como princesa Anwar Hussein/Getty Images

Además, el pillbox ofrece algo que pocas piezas logran hoy: una identidad inmediata. No es tendencia veloz ni accesorio pasajero. Es un gesto de estilo que habla de intención, de cuidado y de una sensibilidad hacia la moda que entiende la importancia del detalle. Usarlo en invierno tiene algo ceremonial ya que transforma el rostro, resalta el cuello, da presencia al abrigo y añade una dimensión editorial al conjunto.

Su regreso no responde a la nostalgia, sino a la necesidad actual de piezas que eleven sin exagerar. En un momento donde la saturación visual domina, el pillbox aparece como un símbolo de moderación elegante. Minimalista, histórico, preciso. Un accesorio que vuelve para recordarnos que la sofisticación no tiene que ser escandalosa para ser inolvidable.