El adiós inesperado de Dario Vitale y el nuevo vacío creativo en Versace

Un cierre abrupto que deja a Versace sin rumbo claro y a la industria preguntándose qué dirección tomará la casa italiana tras esta salida

Diciembre 04, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Clooney Foundation For Justice's The Albies - Cocktails

El adiós inesperado de Dario Vitale y el nuevo vacío creativo en Versace

La noticia tomó por sorpresa a la industria: Dario Vitale deja Versace a menos de un año de haber asumido la dirección creativa. Su llegada había sido presentada como un relevo histórico, un movimiento que buscaba refrescar la firma después de décadas marcadas por la visión inconfundible de Donatella Versace. Su partida, sin embargo, abre un espacio incómodo, una pausa que nadie esperaba y que obliga a cuestionar qué representa hoy la Medusa en el panorama del lujo.

La salida de Dario Vitale llega en un momento especialmente sensible. La casa atraviesa transformaciones profundas tras un cambio corporativo de alto impacto, un reacomodo que suele traer consigo reajustes en prioridades, estrategias y liderazgos. Aunque la firma no ha ofrecido explicaciones detalladas, el mensaje es claro: la dirección creativa de Versace vuelve a estar en juego, y con ello, el imaginario estético que la marca pretendía construir para los próximos años.

Dario Vitale, formado en el rigor conceptual de las casas italianas contemporáneas y con un enfoque sofisticado hacia la estructura, había comenzado a delinear un Versace más pulido, consciente de su herencia, pero orientado hacia una sensibilidad moderna. Su debut había sido recibido con atención y curiosidad. No era una ruptura total con el ADN de la casa, pero sí una reinterpretación más cuidada, más técnica, menos maximalista. Una versión distinta de la exuberancia que siempre ha caracterizado al sello.

La pregunta ahora no es solo por qué se va, sino qué implica su ausencia. La moda es un ecosistema donde cada movimiento creativo reconfigura expectativas: compradores, insiders, prensa especializada y celebridades observan cada señal en busca de pistas. Sin Dario Vitale, Versace entra en un territorio de transición que podría inclinarse hacia dos caminos: profundizar en una reestructuración más corporativa o apostar nuevamente por un liderazgo creativo audaz que recupere el espíritu vibrante y teatral con el que la marca conquistó al mundo.

También queda por ver cómo se acomodan internamente las áreas de diseño, qué equipo toma temporalmente las riendas y si Donatella Versace, desde su rol actual, tendrá alguna injerencia en lo que viene. Lo cierto es que la narrativa de Versace vuelve a estar en suspenso. La casa que durante décadas fue un sinónimo de audacia y provocación elegante se encuentra, una vez más, en un momento de redefinición.

El cierre del capítulo Vitale no es solo un cambio de nombre en la estructura creativa; es un recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio entre visión artística y dinámica empresarial. Y, sobre todo, es una invitación a observar con atención el siguiente movimiento de una de las casas más emblemáticas del lujo italiano, que hoy escribe su futuro en páginas todavía en blanco.

Eurídice Aiymet Garavito García
