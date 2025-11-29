Suscríbete
Moda

Estas son las piezas de joyería que harán brillar tus noches de invierno

Noviembre 28, 2025 • 
Harper’s Bazaar
estas-son-las-piezas-de-joyeria-apm-monaco-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno.png

Diciembre es un susurro de luces, emociones y magia. Es la temporada en la que todo brilla un poco más: las calles, los abrazos, los reencuentros. También es un mes en el que las noches se alargan y el glamour se vuelve parte de lo cotidiano, motivándonos a buscar texturas más ricas, looks más sofisticados y accesorios que eleven el espíritu festivo de cada encuentro.

Con una agenda que empieza a llenarse incluso desde los primeros días del mes, las joyas se convierten en protagonistas de esos atuendos que anhelamos portar. Y pocas marcas dominan ese lenguaje con tanta modernidad y elegancia como APM Monaco, un universo de joyas donde el diseño habla con acentos geométricos, la moda se vive como un manifiesto personal y la alegría se transforma en un estilo de vida.

Por eso, para inaugurar esta temporada invernal, hicimos una curaduría que celebra el espíritu nocturno del invierno: brillos que evocan el hielo roto, destellos que se mueven con la luz y joyas capaces de transformar cualquier look en una declaración de estilo.

Cinco piezas para dominar la noche

estas-son-las-piezas-de-joyeria-apm-monaco-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno-1.png

Inspirada en los patrones que deja el hielo al fracturarse, HIVER, la colección invernal de APM Monaco, está concebida como una oda a la temporada y a su estética más pura. Su universo creativo parte de la nieve fresca, los paisajes blancos y la belleza de los copos, pero también se inspira en las huellas que dejan los patines en el hielo, las curvas que dibujan los esquís en la montaña, los fractales del hielo roto y los destellos que crean las luces centelleantes.

Sus piezas combinan plata de ley, caminos de circonitas blancas y composiciones geométricas que capturan la esencia del invierno. Cada joya –hecha a mano en los talleres de APM Monaco, con aleaciones recicladas y estándares impecables– es un statement por sí misma.

Anillo con Ice

Una combinación de plata de ley con un trazado de circonitas que imita los patrones geométricos del hielo roto: preciso, moderno y lleno de luz. Es una pieza hipoalergénica, resistente y artesanalmente impecable. En plata, oro amarillo y gris oscuro.

estas-son-las-piezas-de-joyeria-apm-monaco-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno-anillo-con-ice.jpg

Collar con Ice

Un trazo limpio, sofisticado y profundamente luminoso. La plata de ley se entrelaza con caminos de circonitas que capturan la luz desde todos los ángulos. Su cierre de presión aporta comodidad y seguridad, convirtiéndolo en un esencial para noches memorables.

estas-son-las-piezas-de-joyeria-apm-monaco-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno-collar-con-ice.jpg

Pendientes con Ice

Con proporciones equilibradas y un diseño geométrico distintivo, estos pendientes enmarcan el rostro con un brillo sutil pero poderoso. La pieza perfecta para dar protagonismo al rostro en cenas, fiestas y celebraciones donde cada detalle importa.

Anillo con Ice

Una pieza escultural. La plata de ley se entrelaza en caminos de circonitas cúbicas blancas, formando patrones geométricos que evocan el hielo fracturado. Su color plata y su silueta generosa lo convierten en el anillo ideal para quien busca un toque audaz sin perder sofisticación.

estas-son-las-piezas-de-joyeria-apm-monaco-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno-pendientes-con-ice.jpg

Pulsera con Ice

Arquitectónica, contemporánea y refinada. Disponible en varias tallas, con cierre lateral de presión, esta pulsera aporta un destello frío y chic que combina con looks monocromáticos, metálicos o texturas invernales como lana fina o terciopelo.

estas-son-las-piezas-de-joyeria-apm-monaco-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno-pulsera-con-ice.jpg

Un diciembre para brillar

Brillar es un acto de celebración, pero también un gesto íntimo y luminoso. Y en estas semanas donde lo extraordinario se vuelve parte del día a día, las joyas de APM Monaco se convierten en cómplices perfectas para vivir la temporada con estilo y alegría. Ya sea como un detalle especial en nuestro outfit o como un regalo significativo para personas queridas, las piezas de la colección HIVER tienen todo para convertirse en recuerdos inolvidables.

En México, APM Monaco está disponible en El Palacio de Hierro Santa Fe, Perisur, Satélite, e-commerce de El Palacio de Hierro, y Luxury Avenue Los Cabos, su flagship en el país.

Para conocer más sobre la colección HIVER puedes visitar aquí.

estas-son-las-piezas-de-joyeria-que-haran-brillar-tus-noches-de-invierno.jpg
También te interesa...
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3
Perfumes
Perfumes blancos: la nueva expresión del lujo silencioso que dominará 2026
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los tejidos que marcarán la estética 2025 tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México.jpg
Moda
Los tejidos que marcarán la estética 2026: tendencias reveladas en el mayor encuentro textil de México
Noviembre 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Harper’s Bazaar
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
La influencia del cine clásico en los guantes de invierno 2025 (1).jpg
Moda
La influencia del cine clásico en los guantes de invierno 2025
Noviembre 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Death of Bunny Munro" Premiere
Moda
Botas blancas en Navidad: la tendencia inesperada que está reemplazando a las clásicas botas negras
Noviembre 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cate Blanchett deslumbra con un vestido de Stella McCartney hecho con plumas vegetales.jpg
Moda
Cate Blanchett deslumbra con un vestido de Stella McCartney hecho con plumas vegetales
Noviembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El vestido de maíz de Fátima Bosch en Miss Universo un homenaje luminoso al origen de México.jpg
Moda
La fuerza cultural del maíz inspiró el vestido dorado más significativo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - November 18, 2025
Moda
Los stilettos negros, el calzado clásico y atemporal que nunca pasa de moda
El stiletto negro vuelve a dominar los looks más fotografiados por su capacidad de afinar la silueta y elevar cualquier prenda con una elegancia que no necesita esfuerzo
Noviembre 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Planet Ocean 2025 el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo.jpg
Moda
Planet Ocean 2025: el lanzamiento de OMEGA que convirtió Miami en la capital del lujo
Una velada en Miami puso en el centro la nueva generación del Planet Ocean de OMEGA, entre el glamour de Diego Boneta, Glen Powell y Taylor Zakhar Perez
Noviembre 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ECOS DE UNA NUEVA FEMINIDAD.jpg
Moda
Ecos de una nueva feminidad
La colección Otoño/Invierno 2025 de Prada redefine los códigos femeninos a través de la interrogación conceptual y la artesanía rigurosa. En el corazón de esta visión está Made in Prada, un proyecto que celebra la manufactura como gesto de pensamiento
Noviembre 18, 2025
 · 
María José Guzmán
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Six
Moda
Hombreras: las aliadas de los años 80 que regresan con fuerza este invierno
Las hombreras regresan este invierno con una interpretación más refinada y arquitectónica, aportando estructura y fuerza a las siluetas contemporáneas
Noviembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García