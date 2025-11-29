Estas son las piezas de joyería que harán brillar tus noches de invierno

Diciembre es un susurro de luces, emociones y magia. Es la temporada en la que todo brilla un poco más: las calles, los abrazos, los reencuentros. También es un mes en el que las noches se alargan y el glamour se vuelve parte de lo cotidiano, motivándonos a buscar texturas más ricas, looks más sofisticados y accesorios que eleven el espíritu festivo de cada encuentro.

Con una agenda que empieza a llenarse incluso desde los primeros días del mes, las joyas se convierten en protagonistas de esos atuendos que anhelamos portar. Y pocas marcas dominan ese lenguaje con tanta modernidad y elegancia como APM Monaco, un universo de joyas donde el diseño habla con acentos geométricos, la moda se vive como un manifiesto personal y la alegría se transforma en un estilo de vida.

Por eso, para inaugurar esta temporada invernal, hicimos una curaduría que celebra el espíritu nocturno del invierno: brillos que evocan el hielo roto, destellos que se mueven con la luz y joyas capaces de transformar cualquier look en una declaración de estilo.

Cinco piezas para dominar la noche

Inspirada en los patrones que deja el hielo al fracturarse, HIVER, la colección invernal de APM Monaco, está concebida como una oda a la temporada y a su estética más pura. Su universo creativo parte de la nieve fresca, los paisajes blancos y la belleza de los copos, pero también se inspira en las huellas que dejan los patines en el hielo, las curvas que dibujan los esquís en la montaña, los fractales del hielo roto y los destellos que crean las luces centelleantes.

Sus piezas combinan plata de ley, caminos de circonitas blancas y composiciones geométricas que capturan la esencia del invierno. Cada joya –hecha a mano en los talleres de APM Monaco, con aleaciones recicladas y estándares impecables– es un statement por sí misma.

Anillo con Ice

Una combinación de plata de ley con un trazado de circonitas que imita los patrones geométricos del hielo roto: preciso, moderno y lleno de luz. Es una pieza hipoalergénica, resistente y artesanalmente impecable. En plata, oro amarillo y gris oscuro.

Collar con Ice

Un trazo limpio, sofisticado y profundamente luminoso. La plata de ley se entrelaza con caminos de circonitas que capturan la luz desde todos los ángulos. Su cierre de presión aporta comodidad y seguridad, convirtiéndolo en un esencial para noches memorables.

Pendientes con Ice

Con proporciones equilibradas y un diseño geométrico distintivo, estos pendientes enmarcan el rostro con un brillo sutil pero poderoso. La pieza perfecta para dar protagonismo al rostro en cenas, fiestas y celebraciones donde cada detalle importa.

Anillo con Ice

Una pieza escultural. La plata de ley se entrelaza en caminos de circonitas cúbicas blancas, formando patrones geométricos que evocan el hielo fracturado. Su color plata y su silueta generosa lo convierten en el anillo ideal para quien busca un toque audaz sin perder sofisticación.

Pulsera con Ice

Arquitectónica, contemporánea y refinada. Disponible en varias tallas, con cierre lateral de presión, esta pulsera aporta un destello frío y chic que combina con looks monocromáticos, metálicos o texturas invernales como lana fina o terciopelo.

Un diciembre para brillar

Brillar es un acto de celebración, pero también un gesto íntimo y luminoso. Y en estas semanas donde lo extraordinario se vuelve parte del día a día, las joyas de APM Monaco se convierten en cómplices perfectas para vivir la temporada con estilo y alegría. Ya sea como un detalle especial en nuestro outfit o como un regalo significativo para personas queridas, las piezas de la colección HIVER tienen todo para convertirse en recuerdos inolvidables.

En México, APM Monaco está disponible en El Palacio de Hierro Santa Fe, Perisur, Satélite, e-commerce de El Palacio de Hierro, y Luxury Avenue Los Cabos, su flagship en el país.