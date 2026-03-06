Suscríbete
Moda

Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global

El actor Jake Gyllenhaal inicia una nueva etapa con Bvlgari como embajador global, reforzando el vínculo entre cine, cultura y alta joyería

Marzo 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global.jpg

Jake Gyllenhaal se une a Bvlgari como nuevo embajador global

Bvlgari

El universo de la alta joyería y el cine vuelve a cruzar caminos. La casa romana Bvlgari anunció oficialmente al actor Jake Gyllenhaal como su nuevo embajador global, una decisión que conecta la identidad cultural de la firma con una de las trayectorias más sólidas del cine contemporáneo.

La elección no parece casual. A lo largo de su carrera, Jake Gyllenhaal ha construido una filmografía marcada por decisiones arriesgadas y personajes complejos, lo que le ha valido reconocimiento internacional, incluido un premio BAFTA y una nominación al Premio de la Academia. Más allá de la pantalla, su perfil también se ha asociado con una curiosidad intelectual y una relación cercana con proyectos narrativos que buscan profundidad emocional y cultural.

Ese enfoque es precisamente el que la maison italiana quiso destacar al anunciar la colaboración. Desde la perspectiva de la firma, el actor representa una forma contemporánea de excelencia que combina autenticidad, empatía y una fuerte conexión con las historias que interpreta y produce.

Laura Burdese, actual Deputy CEO de Bvlgari y quien asumirá como CEO de la marca a partir de julio de 2026, describió al actor como una figura cuya sensibilidad artística y capacidad de crear conexiones genuinas reflejan el espíritu de la casa. Según la ejecutiva, su presencia aporta una dimensión humana a la conversación sobre lujo, una cualidad que la firma busca enfatizar en su narrativa actual.

Para Jake Gyllenhaal, la relación con la maison tiene un significado personal. El actor señaló que siempre ha sentido cercanía con la manera en que la casa combina belleza con significado, especialmente en su enfoque hacia la artesanía, la cultura y las historias humanas que rodean cada pieza. Para él, la autenticidad se construye a partir de las relaciones, del compromiso con el trabajo creativo y de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo dentro de la industria cultural.

La incorporación del actor también refleja una estrategia más amplia dentro del lujo contemporáneo: construir puentes entre disciplinas creativas. La joyería, el cine y el arte comparten una narrativa común basada en la creación de objetos o historias que trascienden el tiempo. En ese contexto, las figuras públicas elegidas por las maisons no funcionan solo como rostros de campaña, sino como representantes de una sensibilidad cultural más amplia.

Bvlgari ha desarrollado durante años una presencia fuerte dentro del cine y los grandes eventos internacionales, desde festivales cinematográficos hasta colaboraciones con actores y directores. La llegada de Jake Gyllenhaal refuerza ese vínculo, situando a la marca dentro de una conversación que conecta la artesanía italiana con el lenguaje narrativo del cine contemporáneo.

La alianza también subraya cómo el lujo actual se define cada vez más por valores compartidos. Más que una simple asociación publicitaria, este tipo de colaboraciones busca construir una narrativa donde el talento creativo, la identidad cultural y la artesanía conviven dentro de un mismo universo.
En esa intersección entre interpretación y diseño, la figura de Jake Gyllenhaal aporta algo que pocas personalidades logran sostener con naturalidad: una mezcla de introspección, presencia pública y compromiso artístico. Una combinación que, según la maison romana, dialoga de manera orgánica con su visión de lujo contemporáneo.

bvlgari lujo embajadores
Eurídice Aiymet Garavito García
